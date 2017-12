Co wiemy o człowieku?

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

O człowieku wiemy dużo i nic. Dzięki Gutenbergowi, Edisonowi, twórcom maszyny do pisania i word processorów, oraz innym, których wynalazki ułatwiły utrwalenie myśli, znakomita większość z tego, co wnoszą do świata wiedzy badacze i naukowcy jest utrwalona. Ta skarbnica wiedzy zawiera jednak różne doniesienia: badania, które się potwierdzają ale i takie, gdzie kolejne badania wykluczają prawdziwość wniosków z poprzednich, głosy dowodzące przeciwstawnych sobie teorii, a oprócz tego po prostu wiele różnych ujęć tego samego tematu.

Bryluje tu szczególnie psychologia, a i filozofia nie pozostaje jej dłużna. W matematyce, fizyce czy innych ścisłych naukach pewne terminy są stałe i zawsze znaczą to samo. Jednak w psychologii te same zjawiska mogą nazywać się różnie; co więcej, jakby ambicją niektórych badaczy jest nazywanie tych samych rzeczy od nowa. Do tego jeszcze wiedzę na temat tego kim jest człowiek i czego może dokonać rozszerzają codziennie tak raporty badaczy ludzkiego fenomenu jak i doświadczenia niektórych z nas. No i mamy internet! W świetle tej mnogości informacji i łatwości dostępu do nich, jeśli chcemy mówić o człowieku i nie zagubić się, musimy przyjąć jakąś koncepcję, jakiś sposób opisywania człowieka. Prostą konsekwencją tego wyboru jest postępowanie w zgodzie z wybranym modelem. Znowu posilę się słowami Frankla: Nie istnieje psychoterapia bez teorii człowieka i leżącej u jej podstaw filozofii życia. Nie zajmujemy się tutaj psychoterapią, ale raczej… profilaktyką psychologiczną, ale my także musimy przyjąć jakąś koncepcję człowieka. Przyjmuję ją zatem, rozumiejąc, że nie każdemu z nią po drodze.

W poprzednim felietonie prosiłam aby spędzać ze sobą w ciszy 20 minut. No… z częścią siebie, bo tak naprawdę ofiarowujemy te minuty duszy.

Człowiek, jak pięknie nazwał nas Viktor Frankl, to jedność pomimo różnorodności. Franklowi chodziło głównie o to, że nie można człowieka traktować fragmentarycznie, zajmując się jedynie jednym jego obszarem – trzeba odwoływać się do całości jego istnienia, która jest zarówno biologiczna jak i psychologiczna (emocjonalna i intelektualna) oraz duchowa. Niektórzy badacze koncentrują się bowiem tak bardzo na fizjologii, że zapominają, iż człowiek to nie tylko ciało z jego hormonami, neurotransmiterami i innym genialnym wyposażeniem, ale także intelekt czyli to, co wie on o świecie, oraz duch, którego siła jest jakby z innej bajki niż fizjologia. Człowiek to ciało, emocje, intelekt i duch. Tylko tak traktowany będzie całością. Wierzę w człowieka, którego obszar duchowy jest tym, który kieruje się w stronę Absolutu, Boga czy Wyższej Siły albo Wszechświata i który jest niejako nadrzędny w stosunku do innych.

Wierzę w człowieka, którego obszar intelektualny czyli to, co wie o życiu, wyznacza (czasem ogranicza) jego świadomość i umożliwia mu udział w tworzeniu świadomości zbiorowej, ogólnej skarbnicy wiedzy i doświadczenia. Wierzę w człowieka, którego obszar emocjonalny pozwala na głębokie doświadczanie życia ale jednocześnie podlega kontroli podświadomości, czyli tego, co znajduje się w tym olbrzymim magazynie pamięci. Wierzę w ciało, które – choć kieruje się własnymi prawami – zależy od emocji i duchowości, a także od tego, co wiemy o jego funkcjonowaniu.

Różnimy się od siebie nieprawdopodobnie we wszystkich tych obszarach, ale też mamy ze sobą wiele wspólnego. Mamy podobne wyposażenie jako gatunek oraz wszyscy podlegamy tym samym prawom i zasadom. To daje nam, psychologom szansę na dokonywanie uogólnień, które poszczególne osoby mogą wykorzystywać we własnym życiu. Proszę pamiętać, że moje felietony są takim uogólnieniem.