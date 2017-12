Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 19 grudnia

Imieniny obchodzą: Abraham, Beniamin, Dariusz, Gabriela oraz Urban.

148 lat temu w Zdradzie pod Puckiem urodził się Antoni Abraham, kaszubski działacz społeczny, walczący o polskość Kaszub i Pomorza; delegat kaszubski na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 r. Zmarł 23 czerwca 1923 rok.

137 lat temu w Płocku urodził się Wacław Lachman, dyrygent, kompozytor, pedagog muzyczny; założyciel Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”. Zmarł 16 października 1963 roku.

103 lata temu władze austriackie oficjalnie powołały do życia I. Brygadę Legionów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego.

95 lat temu w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prezydenta RP Gabriela Narutowicza.

71 lat temu we Wrocławiu urodził się Jacek Bromski, reżyser, autor filmów “Sztuka kochania”, “Kuchnia polska”, “Zabij mnie glino” i “U Pana Boga za piecem”; od 1996 r. prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

21 lat temu w Paryżu zmarł Marcello Mastroianni, aktor włoski wielokrotnie nagradzany m.in. Złotą Palmą w Cannes; zagrał w filmach m.in. Federico Felliniego „Słodkie życie”, „Osiem i pół” oraz Michelangelo Antonioniego „Noc”.

W Polsce

Dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który ma zobligować sądy do orzekania wyższych kar za gwałty.

MS chce podwyższenia dolnych granic kar za gwałty. Od 8 lat groziłoby sprawcy gwałtu, którego następstwem jest śmierć ofiary (dziś grozi za to od 5 lat), a od 5 lat – gdy skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu (dziś minimalna kara to 3 lata).

Za gwałt ze szczególnym okrucieństwem groziłoby od 5 do 15 lat więzienia, albo 25 lat więzienia (dziś – od 5 do 15 lat). Za gwałt na ciężarnej groziłoby od 3 do 15 lat, podobnie za “utrwalanie obrazu i dźwięku ze zgwałcenia” – od 5 do 15 lat (dziś od 2 do 15 lat).

Ministrowie omówią także projekt MS reformujący kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Głównym założeniem jest utworzenie specjalnej uczelni wyższej kształcącej kadry dla SW.

Będzie to pierwsze posiedzenie Rady Ministrów z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, który w ubiegły wtorek otrzymał od Sejmu wotum zaufania.

Dziś Senat rozpoczyna trzydniowe posiedzenie. Zmiany w prawie wyborczym, to jeden z pierwszych punktów obrad.

Uchwalona przez Sejm w ubiegły czwartek nowelizacja zmienia zapisy czterech ustaw: Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, liczoną od wyborów samorządowych w 2018 r.

Zgodnie z nowelizacją, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu. Zniesione zostanie głosowanie korespondencyjne.

Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 r. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a nie – jak do tej pory – delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy.

Zmiany dotyczą także Krajowego Biura Wyborczego, organu obsługującego PKW. Jej szef ma być powoływany przez PKW na siedem lat spośród trzech kandydatów przedstawionych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych we wniosku złożonym po zasięgnięciu opinii szefów trzech Kancelarii: Sejmu, Senatu i Prezydenta. Nowela przewiduje także wygaszenie kadencji dotychczasowych komisarzy wyborczych. PKW będzie miała 60 dni na powołanie 100 nowych, jeśli nie dokona tego w terminie, zadanie to przejmie minister spraw wewnętrznych.

Nowela wprowadza nową definicję znaku “x” na karcie do głosowania jako “co najmniej dwie przecinające się linie”. “Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu” – zapisano w ustawie.

Senat rozpatrzy też nowelę tzw. ustawy dekomunizacyjnej, która przewiduje konieczność wyrażenia zgody przez IPN i wojewodę na ponowną zmianę nazw ulic czy placów, przemianowanych na podstawie tej ustawy. Nowela skraca też czas jaki na usunięcie pomników upamiętniających komunizm mają właściciele terenu, na którym się one znajdują, do 31 marca 2018 roku; wcześniej była to data 21 października 2018.

W porządku obrad jest także ustawa, która powołuje w miejsce BOR, nową formację odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, zagranicznych delegacji i kluczowych obiektów dla funkcjonowania państwa – Służby Ochrony Państwa.

Zadania SOP nie będą ograniczały się do działań ochronnych. Służba ta ma realizować nowe zadania, polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom m.in. przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści, skierowanym przeciwko ochranianym osobom oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów.

Na świecie

BERLIN – Obchody pierwszej rocznicy zamachu terrorystycznego dokonanego przez islamistę z Tunezji Anisa Amriego. O godz. 10.30 przemówienie prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, o godz. 11.15 ekumeniczna modlitwa z udziałem kanclerz Angeli Merkel, krewnych ofiar, poszkodowanych i ratowników. Na godz. 12 zaplanowano odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary, a wieczorem kilka demonstracji. 19 grudnia 2016 roku Anis Amri zastrzelił polskiego kierowcę Łukasza Urbana i wjechał jego 40-tonową ciężarówką na świąteczny jarmark na berlińskim Breitscheidplatz, zabijając 11 osób i raniąc ponad 70. Udało mu się zbiec do Włoch, gdzie w cztery dni po zamachu zginął w wymianie ognia z policją.

PARYŻ – Rozmowy prezydenta Francji Emmanuela Macrona z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

WASZYNGTON – Wiceprezydent USA Mike Pence udaje się z wizytą na Bliski Wschód, w trakcie której ma odwiedzić Egipt i Izrael. Głównym tematem mają być sprawy bezpieczeństwa i konsekwencje decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. W poniedziałek USA zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającą do wycofania tej decyzji; czternastu pozostałych członków Rady poparło rezolucję.

RIJAD – Wizyta w Arabii Saudyjskiej prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa. W trakcie spotkania z królem Salmanem ma być przedyskutowana między innymi kwestia Jerozolimy, którą prezydent USA Donald Trump uznał za stolicę Izraela.

WATYKAN – Papież Franciszek przyjmie na audiencji króla Jordanii Abdullaha II. Według władz jordańskich jednym z tematów rozmów monarchy z papieżem będzie sytuacja wokół Jerozolimy po decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o uznaniu jej za stolicę Izraela.

BRUKSELA – Nowy kanclerz Austrii Sebastian Kurz ma zostać przyjęty przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

MOSKWA – Prezydent Rosji Władimir Putin spotka się z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem.

BARCELONA – Ostatni dzień kampanii przed czwartkowymi wyborami regionalnymi w Katalonii. W październiku parlament regionu uchwalił niepodległość Katalonii, na co władze Hiszpanii odpowiedziały ograniczeniem autonomii regionu. Na kilka dni przed wyborami sondaże wskazują, że ugrupowania niepodległościowe mogą nie zdołać zapewnić sobie większości w regionalnym parlamencie i będzie on po równo podzielony w sprawie secesji.

OTTAWA – Rozmowy szefów dyplomacji Kanady i USA, Chrystii Freeland i Rexa Tillersona, między innymi o bezpieczeństwie na granicy i programach zbrojeniowych Korei Północnej. Tillerson ma też spotkać się z premierem Kanady Justinem Trudeau.

MOSKWA – Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, zdecyduje o dacie ratyfikacji porozumienia między Rosją a Syrią o bazie rosyjskiej marynarki wojennej w syryjskim porcie Tartus. Parlament ma ratyfikować porozumienie do końca roku.

BRUKSELA – W stolicy Belgii strajk organizowany przez trzy główne związki zawodowe przeciwko planowanej przez rząd reformie emerytalnej. Według organizatorów w planowanej manifestacji ma wziąć udział nawet 50 tys. osób.

MOSKWA – Rosyjski statek kosmiczny Sojuz MS-07 z kolejną międzynarodową załogą ma dotrzeć na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). W skład załogi wchodzą Rosjanin Anton Szkaplerow, Amerykanin Scott Tingle i Japończyk Norishige Kanai.