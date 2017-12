Co się dzieje? Szybkie newsy – środa, 6 grudnia

Imieniny obchodzą: Emil, Angelika, Jarema, Piotr, Nikola i Mikołaj.

197 lat temu założono Towarzystwo Lekarskie Warszawskie.

101 lat temu w Warszawie generał-gubernatorzy niemiecki i austriacki powołali Tymczasową Radę Stanu, której zadaniem miało być tworzenie administracyjnych podstaw przyszłego Królestwa Polskiego.

75 lat temu niemiecka żandarmeria rozpoczęła represje wobec ludności cywilnej Starego Ciepielowa w pobliżu Radomia. Ofiarami Niemców byli Polacy udzielający pomocy Żydom. Egzekucji dokonywano także w pobliskich miejscowościach: Rekówce, Świesielicach i Zajączkowie. Do stycznia 1943 r. Niemcy zamordowali łącznie 38 osób, w tym dzieci.

72 lata temu w Mikołowie urodził się Rafał Wojaczek, poeta, porównywany do Charlesa Baudelaire’a i Arthura Rimbauda. Był autorem tomów wierszy “Sezon” i “Inna bajka” oraz zbiorów wydanych po jego śmierci, m.in. “Którego nie było”, “Nie skończona krucjata”, “Reszta krwi”, “Utwory zebrane”. Zmarł w 1971 roku we Wrocławiu.

64 lata temu w Warszawie zmarł Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta, autor “Zaczarowanej dorożki”, “Listów z fiołkiem”, “Teatrzyku Zielona Gęś”, “Kronik olsztyńskich” oraz poematu “Niobe”.

57 lat temu według spisu powszechnego Polska miała 29 731 tys. mieszkańców, z czego w miastach 48,5 proc., a na wsi 51,6 proc.

49 lat temu we Wrocławiu urodził się Olaf Lubaszenko, aktor, reżyser, znany m.in. z ról w filmach “Życie Kamila Kuranta”, “Piłkarski poker”, “Krótki film o miłości”, “Marcowe migdały”, “Zabić Sekala”, “Operacja Samum” i serialu “Pogranicze w ogniu”.

47 lat temu Kanclerz RFN Willy Brandt rozpoczął wizytę w Polsce.

42 lata temu otwarto Dworzec Centralny w Warszawie.

41 lat temu odbyła się premiera filmu “Blizna” Krzysztofa Kieślowskiego.

6 lat temu w Warszawie zmarł Zbigniew Safjan, pisarz i scenarzysta, autor powieści “Pole niczyje”, “Kanclerz” i współautor “Stawki większej niż życie”.

W Polsce

Dziś w Warszawie premier Beata Szydło spotka się z premierem Albanii Edim Ramą. Szefowie rządów wezmą również udział w polsko-albańskim Forum Biznesu, w trakcie którego nastąpi podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą i Izbą Handlowo-Przemysłową z Tirany. Wizyta premiera Albanii odbywa się na zaproszenie szefowej polskiego rządu.

Jak poinformował PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek tematami dzisiejszego spotkania premier Szydło z premierem Ramą będą sprawy gospodarcze, współpraca ekonomiczna, a także sytuacja polityczna na Bałkanach i unijne aspiracje Albanii.

“Warto pamiętać, iż Polska jest zwolennikiem integracji europejskiej państw Bałkanów Zachodnich i chętnie będziemy wspierać Albanię we wdrażaniu proeuropejskich reform” – podkreślił Bochenek.

O wsparciu przez Polskę unijnych aspiracji Albanii zapewniła premier Szydło także w trakcie swojej ubiegłorocznej grudniowej wizyty w Tiranie, gdzie spotkała się również z premierem tego kraju Bujarem Nishanim. Była to pierwsza wizyta polskiego premiera w Albanii od 2004 r.

# # #

Dziś, w pierwszym dniu posiedzenia, Sejm – jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad – zajmie się prezydenckimi projektami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. W ubiegłym tygodniu sejmowa komisja sprawiedliwości skończyła prace nad prezydenckim projektem o KRS i projektem o SN, do którego przyjęła wszystkie poprawki zaproponowane przez PiS.

Projekt ustawy o SN zakłada m.in. badanie przez SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat; utworzenie w SN dwóch nowych izb, w tym Izby Dyscyplinarnej, z udziałem ławników oraz przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta.

Projekt ustawy o KRS zakłada m.in. wybór przez Sejm 15 członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów, jednak – zgodnie z najważniejszą poprawką PiS ws. KRS, każdy klub poselski mógłby wskazywać nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania sędziów, którzy mogliby zostać kandydatami na członków KRS, byłyby zgodnie z kolejną z poprawek – oprócz grupy 2 tys. obywateli i 25 sędziów – także grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Dotychczas członków KRS-sędziów wybierały środowiska sędziowskie. Obecni członkowie KRS-sędziowie mają pełnić swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach.

Izba prawdopodobnie będzie też debatować nad przygotowanym przez PiS projektem zmian w ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Przewiduje on zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisją weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

We wstępnym harmonogramie obrad znalazł się też rządowy projekt ustawy o rynku mocy wprowadzającym tzw. dwutowarowy rynek, na którym towarem będzie tzw. moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy i zarządzanie popytem energii (DSR). Wprowadzenie tego mechanizmu ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii w horyzoncie średnio- i długoterminowym.

Sejm będzie także kontynuował prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Projekt przewiduje m.in. przekazanie z budżetu do 1 mld zł dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych.

# # #

Dziś drugi dzień posiedzenia Senatu. Izba zajmie się m.in. ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, a także nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe począwszy od 2018 r. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu, analogicznie jak w przypadkach ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

W poniedziałek senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała poprawkę, która zakłada, późniejsze niż chciał Sejm, wprowadzenie ustawy o zniesieniu limitu składek na ZUS. Według ustawy, którą uchwalił w listopadzie Sejm, przepisy miałyby wejść od początku 2018 r. Senacka poprawka przesuwa tę datę na początek 2019 r. O wydłużeniu o rok vacatio legis tych przepisów mówił w ubiegłym tygodniu wicepremier, minister finansów Mateusz Morawiecki. Podkreślił jednak, że decyzja nie jest w jego rękach, bo ustawa znajduje się w Senacie. Również szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że ministerstwo “wolałoby, gdyby vacatio legis w przypadku ustawy o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS było dłuższe”.

MRPiPS szacuje, że na skutek zmian w 2018 r. sektor finansów publicznych zyskałby ok. 5,4 mld zł. Zniesienie górnego limitu składek dotyczy ok. 350 tys. osób.

Senatorowie będą też pracować nad projektami uchwał: o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; ws. ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego, w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła, a także w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski. Pod koniec posiedzenia zaplanowano głosowania.

# # #

Dziś sejmowa komisja śledcza będzie kontynuowała przesłuchania świadków w wątku dot. działań służb specjalnych ws. Amber Gold. Zeznania złożyć mają b. wiceszef MSWiA Michał Deskur oraz b. sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych Tomasz Borkowski.

Joanna Kopcińska (PiS) wskazała w rozmowie z PAP, że jedną z kwestii, o którą członkowie komisji mają pytać świadków będzie notatka ABW, która 24 maja 2012 r. trafiła do pięciu najważniejszych osób w Polsce, w tym prezydenta, premiera i kilku ministrów.

Chodzi o notatkę ówczesnego szefa ABW Krzysztofa Bondaryka wysłaną m.in. do prezydenta Bronisława Komorowskiego, ówczesnego premier Donalda Tuska, czy ministra finansów Jacka Rostowskiego. Była to informacja z art. 18 ustawy o ABW, czyli mogąca mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji RP. W piśmie poinformowano, że w ocenie ABW Amber Gold to piramida finansowa, a środki klientów wyprowadzane są do należących do spółki linii lotniczych OLT Express i że w najbliższych dniach ABW złoży zawiadomienie do prokuratury.

Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. 13 sierpnia 2012 r. ogłosiła likwidację; tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

Na świecie

BRUKSELA – Drugi dzień spotkania szefów dyplomacji państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ministrowie będą rozmawiać m.in. o reformach struktur obronnych w Gruzji oraz walce z terroryzmem. Polskę reprezentuje minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

BRUKSELA – Komisja Europejska ma przedstawić propozycje dotyczące reformy strefy euro. Dyskutowane jest m.in. przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) w Europejski Fundusz Walutowy na wzór MFW. Zmiany mogą mieć duże znaczenie dla Polski zwłaszcza w kontekście możliwego utworzenia osobnego budżetu dla strefy euro.

BRUKSELA – Komisja Europejska wysłucha unijnego negocjatora ds. Brexitu Michela Barniera, po czym kolegium komisarzy oceni, czy stan rozmów pozwala na zarekomendowanie przejścia do drugiego etapu rozmów z Wielką Brytanią. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na szczycie UE-27 w połowie grudnia.

BRUKSELA – W Parlamencie Europejskim wyznaczenie posła-sprawozdawcy w sprawie Polski.

BRUKSELA – IV Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami, w tym delegaci z Polski, będą dyskutować na temat dostępności wyborów oraz realizacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych zbiera się zwykle raz na pięć lat w sali obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

WASZYNGTON – Zapowiadane wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa na temat statusu Jerozolimy.

BERNO – Zgromadzenie Federalne (parlament) wybierze na roczną kadencję prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej. Wyboru dokona spośród 7-osobowej Rady Federalnej (rządu). Najwyższy urząd w tym państwie obsadzany jest na zasadzie rotacji. Dlatego wiadomo już, że kolejnym prezydentem zostanie Alain Berset, dotychczasowy wiceprezydent.

WILNO – Obchody 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. W wileńskim ratuszu zakończenie międzynarodowej konferencji pt. „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim” z udziałem historyków, językoznawców, politologów i publicystów z Polski i Litwy.

WATYKAN – Audiencja generalna papieża Franciszka.

SEUL – W Korei Południowej odbywają się wspólne manewry lotnicze sił tego kraju i USA z udziałem około 230 samolotów, w tym myśliwców F-22 Raptor; do piątku.

ANKARA – Rozmowy prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana z królem Jordanii Abdullahem II.

PJONGJANG – Zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. politycznych Amerykanin Jeffrey Feltman z wizytą w Korei Północnej; do piątku.

GENEWA – Trwa ósma tura rozmów pokojowych w sprawie Syrii prowadzonych pod egidą ONZ.

JEROZOLIMA, RAMALLAH – Wizyta przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej.

ALGIER – Wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Algierii.

HELSINKI – Obchody 100. rocznicy uzyskania niepodległości przez Finlandię.

NOWY JORK – Ogłoszenie przez redakcję tygodnika “Time”, kto będzie człowiekiem roku 2017.

KANTON – Początek spotkania biznesowego Fortune Global Forum z udziałem szefów dużych międzynarodowych i chińskich firm, naukowców oraz przedstawicieli władz (do 8 grudnia).