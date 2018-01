Chcę by seniorom żyło się dobrze w Ontario

Dipikę Damerlę, która reprezentuje w ontaryjskiej legislaturze okręg Mississauga East-Cooksville, zna w Polonii każdy. Jest na wszystkich polonijnych imprezach i uroczystościach, a Polonia i Polska ma jej do zawdzięczenia coś doprawdy niezwykłego. Jak to w prawdziwej wielokulturowej Kanadzie – pochodząca z Indii kanadyjska posłanka wystąpiła z pomysłem, aby polski papież miał swój dzień w Kanadzie, w Ontario. To ona, minister Dipika Damerla, posłanka rządzącej w Ontario Partii Liberalnej, która sama nie jest nawet chrześcijanką, zainicjowała ustawę numer 72. Ustawa została przyjęta przez posłów w 2014 roku tuż przed 2 kwietnia i w Centrum Jana Pawła II obchodzono 2 kwietnia 2014 roku

pierwszy w historii John Paul II Day in Ontario.

Posłanka Damerla nie jest szeregową posłanką, lecz od stycznia sprawuje funkcję ministra ds. seniorów (Minister of Seniors Affairs). Zajmowała się ona sprawami seniorów już poprzednio stojąc na czele Ontario Seniors Secretariat, który był częścią częścią Ministerstwa Obywatelstwa i Imigracji. Od stycznia jednostka ta ma status osobnego ministerstwa.

Ministerstwo zostało stworzone w 2017 roku nieprzypadkowo. Otóż właśnie w tym roku po raz pierwszy w historii w Ontario będzie więcej ludzi w wieku ponad 65 lat niż młodzieży w wieku poniżej lat 15. To przełomowy moment. Za 25 lat jeden na czterech mieszkańców Ontario będzie seniorem.

Dlatego tak ważna jest misja ministresrtwa i ministra, których celem jest przystosować do tego nasze społeczności, sprawić, aby były przyjazne wobec osób starszych i przystosowane do ich potrzeb.

Jak ocenia ten rok minister Dipika Damerla?

Małgorzata P.Bonikowska: Kiedy ostatnio przeprowadziłam z panią wywiad w styczniu tego roku był to bardzo ważny moment ponieważ kierowany przez panią sekretariat ds. seniorów uzyskał status pełnego ministerstwa ds. seniorów. Była pani wówczas pełna zapału w stosunku do planów i na tym etapie wówczas wszystko było. Chciałabym po tym prawie roku dowiedzieć się co z tych planów zostało zrealizowane.

Dipika Damerla: Jestem bardzo zadowolona z tych 11 miesięcy. Przede wszystkim udało nam się uruchomić plan działania wobec osób starszych, który nazywa się Aging with Confidence czyli Starzenie się z pewnością siebie. Udało się to nam dzięki temu, że obecnie jesteśmy pełnoprawnym ministerstwem, co oznacza posiadanie odpowiednich środków, personelu i możliwości, których nie mieliśmy w przeszłości. Opracowywanie planu zachodziło etapami. Pierwszym było zapytanie się samych seniorów czego oczekują od nas i w jaki sposób możemy im pomóc, jakie są luki w świadczonych im usługach. Pojechałam osobiście do 30 różnych miejsc, odbywałam rozmowy, brałam udział w wielu wydarzeniach i imprezach i rozmawiałam z bardzo dużą liczbą seniorów bezpośrednio. Jednocześnie w tym samym czasie moje ministerstwo przeprowadziło ankietę dotyczącą postaw i opinii seniorów. Dzięki połączeniu tych dwóch metod, a także radom wielu ekspertów, udało nam się bardzo dokładnie zidentyfikować jakie są rzeczywiste potrzeby i oczekiwania seniorów w obecnych czasach. Naszą odpowiedzią na to co usłyszeliśmy był nasz plan. A więc czego dowiedzieliśmy się? Pierwsza rzecz to to, że jest bardzo poważna zmiana w tym jak postrzegają się same osoby, które są obecnie seniorami. Wiemy doskonale o zmianach demograficznych, że jest coraz więcej ludzi starszych, ale równie ważne jest to co mówią oni sami. A mówią: owszem, starzejemy się ale nie bardzo rozumiemy, co macie na myśli, kiedy mówicie o emeryturze. To jest nasz kolejny etap życia. Mamy nadal plany, potrzeby, żyjemy dłużej ale żyjemy zdrowiej, mamy dodatkowy dar: czas, którego nikt przed nami nie miał i chcemy jak najlepiej skorzystać z tego czasu. To było chyba najbardziej jednoznacznym przekazem, jaki usłyszeliśmy. Jak mówią seniorzy, może jesteśmy starsi ale mamy przed sobą wiele lat i dużo ambicji i chcemy odegrać rolę w obecnym społeczeństwie. To było dla mnie bardzo ważne abyśmy mogli w sposób sensowny tę wiadomość przekuć na plan, który weźmie pod uwagę właśnie potrzeby i opinię samych seniorów. Druga rzecz, którą usłyszeliśmy od seniorów, to to, że chcą mieszkać jak najdłużej we własnych domach ale jednocześnie obawiają się, że razem z tą niezależnością może przyjść odseparowanie społeczne od reszty społeczeństwa, a kosztem tej niezależności nie powinna być izolacja społeczna. Postanowiłam wziąć pod uwagę to, co usłyszałam. W wyniku tego postanowiliśmy uruchomić program, na który przeznaczyliśmy 15 mln dol., który będzie się nazywać Naturally Occurring Retirement Homes. Chodzi o to, że kiedy myślimy o domach spokojnej starości myślimy o osobnych budynkach, które mają specjalne usługi i są przeznaczone dla ludzi starszych. W tym naszym planie natomiast uważamy, że jeżeli istnieje w jakiś naturalny sposób miejsce, gdzie mieszka dużo seniorów, np. w jakimś budynku apartamentowym, niekoniecznie specjalnie przeznaczonym dla seniorów, chcemy, aby w takim miejscu znajdował się na miejscu koordynator, który koordynowałby wszelkie usługi świadczone wobec seniorów, np. pomoc w obsłudze, pomoc zdrowotną itp. Często zdarza się tak, że do jednego seniora przychodzi opiekun, a potem ta sama osoba jest oddelegowana w inne miejsce, i znowu wraca do innej osoby starszej w tym pierwszym budynku. Można to wszystko skoordynować jeśli będzie do tego odpowiednia osoba. W ten sposób usługi są świadczone w sposób bardziej efektywny. Ponadto dołożylibyśmy do tego np. przynajmniej dwukrotnie w tygodniu wspólne posiłki, zajęcia rekreacyjne, kulturalne. Ludzie zaczęli by się znać, weszliby w związki towarzyskie ze sobą ale jednocześnie nie musieliby wynosić się ze swoich domów. Chcielibyśmy przede wszystkim rozpocząć ten program dla ludzi o niższych dochodach bo nie stać ich na to aby przenieść się do regularnego domu spokojnej starości.

M.P.B.: Czy jest to pomysł, który jest dopiero na etapie planowania czy ma być szybko wprowadzony w życie?

D.D.: Na razie ustaliliśmy budżet, a teraz zajmujemy się opracowaniem tego programu. Ontario jest jedną z pierwszych jurysdykcji gdziekolwiek na świecie, która planuje wprowadzenie tego typu programu. Z tego co wiem jedyne miejsce, które zastanawia się nad podobnym systemem to Nowy Jork. Chciałabym aby program ten rozpoczął się jak najszybciej ale bardzo nam zależy na tym aby wszystko zadziałało idealnie. To jest priorytet numer jeden dla mnie.

Są również inne bardzo ważne programy, z których jestem bardzo zadowolona 7 mln dol. zostało przeznaczonych dla tzw. Aging Friendly Communities. Są to pieniądze, które prowincja da gminom aby wprowadziły różnego rodzaju ułatwienia, które będą z korzyścią dla seniorów, np. dużo mamy tras pieszych ale sensownie byłoby dodać więcej ławek żeby ludzie starsi mogli z takich tras skorzystać i spokojnie usiąść i odpocząć. Są to proste sprawy, które mogą powodować, że dana społeczność będzie bardziej przyjazna wobec seniorów. Jest jeszcze inny przykład, wiem, że robią to w Grecji ale u nas w Ontario jest tylko jedno takie miejsce. Mianowicie na plaży rozwijane są specjalne wykonane ze specjalnego materiału jakby dywany po których mogą jeździć wózki inwalidzkie, a więc starsi ludzie, którzy nie są sprawni mogą dzięki temu korzystać z plaży. Jest to coś co można zwinąć. To jakby spełnienie tego o czym słyszeliśmy od seniorów, że chcieliby prowadzić życie, które byłoby jak najbardziej podobne do tego jakie prowadzili przedtem zanim się zestarzeli.

Około 18 mln dol. zostało przeznaczone przez nas na różne programy, które pozwolą na to aby seniorzy utrzymywali ze sobą nawzajem kontakty. Będziemy ze sobą dopasowywali 10 tys. seniorów i 10 tys. młodych osób i seniorzy będą służyli jako mentorzy dla ludzi młodych, np. będą im udzielali rad jak napisać porządne CV, jak się zachowywać w pracy, jak zachowywać się na rozmowie kwalifikacyjnej, dlaczego trzeba pojawiać się na czas, wszystkie tego typu życiowe rady, które mogą się przydać młodym, niedoświadczonym osobom. A także 2 tys. młodych osób zostanie dopasowane do 2 tys. seniorów i młodzi ludzie będą uczyli seniorów Internetu. To tylko kilka przykładów programów, jakie chcę wprowadzić aby spełnić życzenia ludzi starszych, które słyszeliśmy w czasie przygotowywania tej kampanii. Ja to nazywam moim 20-punktowym planem dla seniorów i przez ostatnie 11 miesięcy tym się zajmowałam.

M.P.B.: Kiedy rozmawiałyśmy w styczniu miałam pomysł, który się bardzo pani spodobał, mianowicie zwróciłam uwagę na fakt, że ludzie zbliżający się do wieku emerytalnego bardzo niewiele wiedzą na temat tego do czego mają prawo i czego mogą spodziewać się od rządu. Zasugerowałam pewnego rodzaju kampanię edukacyjną, która wydawała się pani wówczas bardzo ciekawym pomysłem. Czy coś w tej sprawie zostało zrobione?

D.D.: Tak, ten pomysł wydawał mi się bardzo przydatny. Tak coś w rodzaju Welcome Package – pakietu powitalnego. Rząd federalny wysyła takie pakiety do osób, które wchodzą w wiek seniora ale rzeczywiście w moim przekonaniu jest to nieco za późno. Lepiej byłoby wiedzieć o tych sprawach wcześniej aby móc zacząć planować swoje życie. Owszem, jeśli chodzi o prowincję wysyłamy informację na temat programu zakupu leków dla seniorów ale jak wiemy jest wiele innych programów. Ale ponieważ jesteśmy już w XXI wieku to raz pierwszy w historii uruchomiliśmy zupełnie nową stronę internetową https://www.ontario.ca/page/information-seniors Zawiera ona listę wszystkich programów, które oferuje rząd Ontario dla seniorów. Zgadzam się jednak z tym, że gdzieś w okolicach 60 lat dobrze by było aby ludzie mieli więcej informacji – chodzi głównie o planowanie.

Zaprezentowałam tę ideę również grupie polskich seniorów w Centrum im. Jana Pawła II ale bardzo byłabym zadowolona gdyby dzięki “Gazecie” przekazać im bardzo ważny komunikat dotyczący sprawy leków. Teraz specjaliści od medycyny stwierdzili, że bardzo często seniorzy zażywają bardzo duże ilości leków. Przepisywane one są często zupełnie automatycznie przez lekarzy, którzy przyzwyczaili się do tego. Tymczasem wraz z upływem lat często zdarza się, że niektóre leki stają się niepotrzebne albo wręcz w danym wieku niekorzystna jest kombinacja zażywanych leków. Mamy w związku z tym sugestię aby ludzie starsi umawiali się ze swoimi lekarzami rodzinnymi aby usiąść i zweryfikować listę zapisywanych przez lekarzy i zażywanych przez pacjentów leków. 75-letnia osoba w Ontario przeciętnie zażywa pięć leków – jest to dosyć dużo. Chodzi nam o to aby ludzie starsi nie zażywali niepotrzebnych lekarstw.

M.P.B.: Czy w ramach programu Aging with Confidence czyli ontaryjskiego planu działania dla seniorów są jeszcze jakieś inne elementy, o których jeszcze pani nie wspomniała?

D.D.: Tak, do 2021/2022 roku mamy w planach stworzenie 5000 nowych miejsc w instytucjach opieki nad seniorami i 30 tys. nowych miejsc do roku 2025. Ponadto zapewniamy środki na dodatkowe 15 mln godzin opieki pielęgniarskiej, higienicznej i terapeutycznej dla mieszkańców tego typu placówek w całym Ontario. M.P.B.: Przez dwie kadencje jest pani posłanką – z jakich dokonań jest pani najbardziej dumna? D.D.: Od kiedy zostałam posłanką w 2011 roku bardzo ciężko pracowałam nad tym aby pomóc właścicielom i mieszkańcom mieszkań typu kondominia. 5 kwietnia 2012 roku zasugerowałam projekt ustawy, który zmienił zupełnie sposób załatwiania konfliktów pomiędzy zarządami budynków mieszkalnych a ich właścicielami. W 2014 roku wydałam przez siebie zaprojektowany poradnik Condo Guide, w którym są wszystkie informacje potrzebne dla ludzi, którzy mieszkają w tego typu mieszkaniach. W sumie byłam gospodarzem czterech spotkań społecznościowych i siedmiu sesji informacyjnych aby przedyskutować zmiany w ustawie Condominium Act, i w 2015 roku w grudniu nowa ustawa, której byłam inicjatorem, Protecting Condominium Owners Act otrzymała pieczęć królewską. 1 listopada 2017 roku weszły w życie kolejne ważne zmiany, przede wszystkim został powołany trybunał Condo Authority Tribunal, który jest nowym, bardzo efektywnie działającym sposobem rozwiązywania dysput i konfliktów. Zapewnia on także internetowe informacje na temat praw i obowiązków osób, które mieszkają w budynkach z mieszkaniami typu kondominia. Ponadto są tam informacje na temat wyborów zarządów takich budynków i informacje dla kandydatów na stanowiska w takich zarządach.

M.P.B.: A co się dzieje ze stacją GO Cooksville?

D.D.: Zaczęliśmy budowę nowego budynku stacji Cooksville GO Station z ogromnym publicznym placem, będzie nowy sześciokondygnacyjny parking, na którym będzie miejsce dla 1900 samochodów. M.P.B.: Wiemy również, że Mississauga Hospital ma dostać nowe miejsca. D.D.: Tak, 350 nowych miejsc zostanie dodane do Mississauga Hospital przy skrzyżowaniu Hurontario i Queensway.

M.P.B.: A czy może pani nam powiedzieć co nowego robi pani rząd dla młodzieży i dzieci.

D.D.: Począwszy od 1 stycznia 2018 roku Ontario rozpoczyna niezwykle ważny program dający prawo do bezpłatnych lekarstw dla wszystkich osób w wieku do 24 lat poprzez nowy system zwany OHIP+: Children and Youth Pharmacare. Ponad 4400 leków na recepty zostało włączonych do tego programu. Jest to największa zmiana i rozbudowa systemu Medicare w Ontario od co najmniej jednego pokolenia.

M.P.B.: Wiemy także, że dostępne dzięki polityce rządowej są studia dla studentów z rodzin o niższych dochodach, za które nie będą musieli płacić.

D.D.: Tak, studia na collegach i uniwersytetach są obecnie znacznie bardziej dostępne dla ludzi o niższych i średnich dochodach. Jeżeli dochód rodzinny wynosi mniej niż 50 tys. dol. w roku przeciętne koszty czesnego będą pokrywane przez rząd. Dotyczy to także osób, które podejmują studia w strasznym wieku.

M.P.B.: Życzę pani, aby kolejny rok był rokiem realizacji tych ambitnych planów.

D.D.: Całej Polonii życzę wspaniałych i radosnych Świąt i udanego nowego roku 2018 , w zdrowiu i pokoju.

Małgorzata P. Bonikowska

Foto: “Gazeta” i Facebook