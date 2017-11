Od dawna marzy mi się świąteczno-zimowy koncert. Kiedyś byłam na takim w ratuszu w Toronto, gdzie śpiewały trzy wspaniałe chóry. A tu właśnie szykuje się taka impreza w Mississaudze.

Skąd pomysł na ten koncert? Pytam o to trzy artystki znane w Polonii jako zespół Studio Merlot, czyli Ilonę Annę Kowalik, Kaję Cyganik i Anię Adamczewską-Niewulis, które stworzyły idę tego wydarzenia.

“Okres przedświątecznych przygotowań nieodłącznie związany jest z muzyką, a my nie chciałybyśmy, żeby kojarzyła się ona tylko z radiowymi szlagierami granymi do znudzenia w centrach handlowych. Zimowe granie na rozgrzanie chodziło nam po głowach od dłuższego czasu, bo i piosenki zimowe, jak i kolędy, pastorałki czy utwory jazzowe z nurtu Christmas Jazz, to pięknie muzycznie tematy. Połączenie tych klimatów, które pomimo jednej tematyki różnią się znacznie stylem i słowem, jest takim naszym już prawie spełnionym marzeniem. Zależało nam także, żeby taki magiczny, zimowy koncert zorganizować w pięknym teatrze, stąd pomysł na Meadowvale Theatre. Pomysłu nie udałoby się zrealizować bez pomocy naszego impresario Seweryna Reszki. Do tej pory nie było jeszcze koncertu (dla Polonii kanadyjskiej), w którym połączono by piosenki zimowe, Christmas songs i nasze rodzime kolędy i pastorałki, a ponieważ śpiewa się je w różnych okresach (kolędy w polskiej tradycji śpiewa się po Wigilii, Christmas songs przed świętami) – najtrudniejszy był wybór optymalnej daty koncertu. Po konsultacjach z doświadczonymi organizatorami koncertów postawiłyśmy na bardzo zróżnicowany repertuar i wybrałyśmy datę 8 grudnia – wtedy wszyscy już myślimy o Świętach, zaczynamy stosowne przygotowania, dobrze jest więc miękko i lirycznie wejść w bożonarodzeniową atmosferę.” Czyli usłyszymy wszystko co muzycznie kojarzy się nam ze Świętami i zimą. Meadowvale Theatre to piękna sala teatralnokoncertowa, idealna dla dużego koncertu. A koncert będzie duży: “Na scenie będzie około 40 osób! Taki repertuar najlepiej wykonuje się w licznej, zróżnicowanej wokalnie, muzycznie i repertuarowo grupie,” opowiadają artystki z grupy Studio Merlot.

A oto artyści, których usłyszymy 8 grudnia w koncercie “Winter Wonderland”:

Studio Merlot (Anna Adamczewska- Niewulis, Kaja Cyganik, Ilona Anna Kowalik)

Zespół powstał dwa lata temu. Połączyły nas muzyczne pasje, chociaż różnimy się stylem. Te właśnie różnice są spójnym elementem naszej muzycznej przyjaźni (i nie tylko muzycznej). Jesteśmy dla siebie inspiracją i wsparciem. Ania jest bardziej jazzowa, Ilona popowo-rockowa, Kaja odnajduje się w poezji śpiewanej, a piosenkę aktorską uwielbia i śpiewa każda z nich. Wykonujemy też różne utwory w trio i wtedy mamy najwięcej frajdy, bo możemy pobawić się śpiewając w trójgłosie i rozwinąć bardziej muzyczne skrzydła.Wspólnie organizujemy koncerty, czasami bierzemy udział w występach Grupy Artystycznej LEP “Pod Muszką” Krzysztofa Jaworskiego, od której tak naprawdę zaczęła się nasza wspólna, jako Studio Merlot, sceniczna przygoda. Pierwszym projektem, w które zaangażowałyśmy się we trzy, był program poświęcony twórczości Kabaretu Starszych Panów “Piosenka jest dobra na wszystko” (z Grupą LEP “Pod Muszką”), w międzyczasie był koncert jazzowy i Wieczorki przy Mikrofonie w Sweet Breeze Cafe w Brampton, występy w Konsulacie RP, w zeszłym roku w styczniu pierwsza edycja koncertu zimowego Winter Wonderland, a w czerwcu “Power of song” – koncert, na który zaprosiłyśmy artystów z krakowskiej “Piwnicy pod Baranami”. Na koncertach wykonujemy znane przeboje, ale (coraz częściej) piosenki autorskie. Różnią nas marzenia, pasje, styl życia i poglądy, ale łączy nas muzyka, a ona, jak wiadomo… łagodzi obyczaje.

Ilona Anna Kowalik

Współzałożycielka Studia Merlot. Z zawodu naukowiec, z wykształcenia doktor matematyki (University of Waterloo). Największą pasją jej życia jest śpiew, który towarzyszył jej od dziecka. Urodziła się w Polsce, jednak meandry życia przywiodły ją do Kanady. Od ponad 15 lat prezentuje znane oraz autorskie piosenki w Kanadzie i USA. Przez wiele lat związana z polonijnymi kabaretami “To i Owo” i “O co chodzi”. W 2015 r. weszła w skład kabaretu Krzysztofa Jaworskiego z Brampton – Grupa L.E.P. “Pod Muszką”. Z upływem lat zaczęła pisać własne piosenki. Obecnie pracuje nad materiałem muzycznym, prawdziwie swoim.

Anna Adamczewska-Niewulis

Urodzona w mieście Mozarta – Salzburgu (Austria), córka muzyków. Miłość do muzyki odkryła już jako 6-letnie dziecko. Od 1989 r. mieszka w London, Ontario, gdzie uczęszczała do szkoły muzyczno-teatralnej. Mając 13 lat wróciła z rodzina do Polski, gdzie kontynuowała edukację muzyczną, śpiewała w chórze ‘Con Forza’ w Ostrowie Wielkopolskim. Mając 17 lat zdała maturę i wróciła do Kanady, osiedlając się w Mississaudze. Ukończyła studia lingwistyczne oraz Certyfikat TESOL w Toronto, występując z zespołem “Rendez-Vous”. W 2007 roku wstąpiła do grupy “Project Lazarus” jazzmana Wojtka Bochenka, która wygrała Grand Prix na Festiwalu Piosenki Religijnej w Mississaudze. Od 2014 r. w grupie artystycznej “LEP pod Muszką”, założonej przez Krzysztofa Jaworskiego, brała udział w dwóch projektach: opartym na twórczości Wojciecha Młynarskiego pt. “Róbmy Swoje” i (już w powiększonym składzie, z Iloną Kowalik i Kają Cyganik) opartym na twórczości Kabaretu Starszych Panów pt “Piosenka jest dobra na wszystko”.

Kaja Cyganik

Urodzona w Krakowie dziennikarka, podróżniczka, bloggerka. Czasami poetka – wydała w Polsce trzy tomiki wierszy. Ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną na UJ. Od niemal dziewięciu lat mieszka w Kanadzie. Pisuje do tygodnika “Wiadomości” oraz kwartalnika “Truck’n’Roll. Zajmuje się także projektowaniem grafiki i składem komputerowym. Fotografuje. Jej podróże po świecie zaowocowały zorganizowaną w Tarnowie wystawą “Dzieci Świata”, która do dziś żyje swoim życiem, w różnych zakątkach Polski. Zanim wyjechała w świat pracowała przez siedem lat w TVN w Krakowie, a przez dziesięć współpracowała z TVP Kraków. Z muzyką związana od dziecka. Zadebiutowała w Radio Kraków. Śpiewała w harcerstwie z gitarą, a na studiach w Zespole Pieśni i Tańca UJ “Słowianki”. Pod opieką ojca literata i jego kolegów muzyków przygotowała recital “Przeprowadzki”, którego premiera odbyła się w krakowskim teatrze Groteska. Wystąpiła na Gali upamiętniającej 70. Rocznicę Powstania Warszawskiego u Maestro Andrzeja Rozbickiego (2014), miała swój recital w Konsulacie RP, śpiewała dla Polonii ontaryjskiej i nowojorskiej. Związana z grupą artystyczną L.E.P “Pod Muszką”, a od 2017 – z zespołem Studio Merlot. Poezja śpiewana, piosenka aktorska i szeroko rozumiany folklor zawsze leżały najbliżej jej serca.

Kinga Mitrowska

Śpiewaczka, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie, solistka Teatru Narodowego w Warszawie oraz Toronto Operetta. Nominowana do Gemini Awards. Nagrodzona Złotym Krzyżem przez Prezydenta RP za propagowanie polskiej kultury w Kanadzie. Należy do Royal Conservatory of Music i jest członkiem National Association of Teachers of Singing.

Karolina Podolak

Karolina jest polsko-kanadyjską sopranistką z Toronto. Muzyka zawsze była i jest jej pasją. Jako dziecko zaczęła grać na skrzypcach, później na gitarze klasycznej i elektrycznej, śpiewając popularne piosenki, ale od niedawna pokochała śpiew klasyczny. Karolina odniosła wiele sukcesów w konkursach i koncertach w Kanadzie, w Polsce, i USA. Skończyła studia na Ryerson University, w programie Media: Radio i Telewizja. Pracuje w radiu w Toronto.

Anna Wójcik

18-letnia sopranistka kanadyjska o polskich korzeniach. Debiutowała mając 9 lat i od tego czasu występuje często – scena jest jej drugim domem. Absolwentka Cawthra Park i obecnie studiuje pod kierunkiem Jean Macphail w Taylor Performance Academy for Young Artists at the Royal Conservatory of Music w Toronto. Ma na swoim koncie występ w Carnegie Hall w ramach American Protégé Winners Recital..W 2016 roku otrzymała Emerging Music Artist MARTY Award.

Wojtek Stec (gość z Polski)

Pianista, gitarzysta, dyrygent, kompozytor, aranżer. Wykształcenie: Katedra Wychowania Muzycznego w Rzeszowie, filia Krakowskiej Akademii Muzycznej, później Berklee College of Music. Od ponad 20 lat koncertuje na wielu scenach w Polsce i za granicą oraz prowadzi działalność edukacyjną.

Bartosz Hadała

Urodził się w Stalowej Woli, jako 15-stolatek został najmłodszym finalistą w Konkursie Pianistów Jazzowych im. Mieczysława Kosza w Kaliszu, a dwa lata później otrzymał stypendium do Berklee College of Music w Bostonie. W Odesskim Konserwatorium studiował pod okiem pofesora Anatolija Kardaszewa, a w 1998 przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął studia na wydziale jazzu w Western Michigan University. W roku 2003 zaproszony został na Konferencję IAJE gdzie zaprezentował swój kwintet “Bartosz Hadala Group”. W maju tego samego roku przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie spędził 6 lat współpracując z wieloma znakomitymi muzykami takimi jak Randy Brecker, Billy Hart, Lenny White, Antonio Sanchez, Johannes Weidenmueller, Dave Anderson, Ada Rovatti, Jon Irabagon czy wokalista Rupert Wates..Od 2010 roku w Toronto, gdzie koncertuje z czołówką kanadyjskich muzyków takimi jak basista Mike Downes, perkusista Mark Kelso czy saksofonista Chris Gale.. Również w roku 2010 ukazał się jego debiutancki album jazzowy “The Runner Up”, przyjęty z wielkim entuzjazmem przez krytyków. .W ciągu ostatnich 4 lat gościł wielokrotnie w Polsce gdzie miał przyjemność współpracy jako lider i jako sideman z wieloma polskimi muzykami tqakimi jak Jacek Pelc, Czarek Konrad, Paweł Pańta, Jarosław Śmietana, Maciej Sikała, Robert Majewski czy Henryk Miśkiewicz.

Chór Quo Vadis i zespół Camerata

Działa przy parafii św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton. .Quo Vadis wydał .trzy płyty: zbiór kolęd “Anioł.pasterzom mówił” (2004), “Chwała Tobie Boże” (2008) oraz “Gloria” z zespołem Camerata i solistką Kingą Mitrowską.(2012). Chór ma na swoim koncie występy w Montrealu w tak niezwykłych świątyniach jak Bazylika Notre-Dame, Oratorium św. Józefa oraz w polskiej parafii św. Jacka w Ottawie. Chór i zespół współpracuje z wybitnymi solistami Polonii kanadyjskiej. W latach 2014- 2016 koncert “Dotyk Miłości” z przesłaniem św. Jana Pawła II, był grany w Toronto. Guelph, Brampton, Mississaudze, w Chicago i Buffalo..W 2016 roku chór i zespół wraz z solistami został zaproszony na V Zjazd Chorow Polonijnych do Warszawy i.Ożarowa pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dał też koncerty w Warszawie, Milanówku i Ożarowie Mazowieckim, znakomicie przyjęte przez polską publiczność. Najnowsza płyta “The Best of .Quo Vadis and Camerata” jest rejestracja najpiękniejszych utworów, które wspólnie wykonywaliśmy w ostatnim czasie.

Mariusz Michalak

Od września 2017 dyrygent i dyrektor artystyczny chóru Quo Vadis i zespołu Camerata. Studiował wychowanie muzyczne na Uniwersytecie Łódzkim w Polsce i muzykę na York University w Kanadzie. Kompozytor, autor tekstów, założyciel lub współzałożyciel zespołów Mr. System, Kava4.2, Sometime In November i Division. Ma na swoim koncie pięć.płyt. Doświadczony muzyk sesyjny, producent i… zapalony narciarz, amator wypoczynku na łonie natury w Ontario.

Jakub Skiba

Jak na swoje 13 lat ma spory dorobek artystyczny. Pierwsze miejsce na American .Protege International Vocal Competition i występ w Carnegie Hall. Grand Prix w Premiere Program na Florydzie. Od kilku lat użycza swego głosu do animowanych filmów. Zagrał w dwóch serialach telewizyjnych “Shadow Hunters” i “Satisfaction”.

Iwona Jaworska, która poprowadzi koncert

Urodzona i wychowana w Krakowie, z muzyką i sceną związana jest od dzieciństwa. Gry na skrzypcach i fortepianie uczyła się w podstawowej szkole muzycznej oraz liceum muzycznym w Krakowie. Pierwsze kroki sceniczne stawiała w wieku lat 9 w teatrze Groteska. Potem była telewizja krakowska i zespół młodzieżowy, z którym wystąpiła m.in. w Klubie pod Jaszczurami. Po przyjeździe do Toronto ukończyła 10 klasę skrzypiec w Royal Conservatory of Music, a kilka lat później wydział muzyczny University of Toronto. Była członkiem Toronto Sinfonietta pod batutą M. Jaśkiewicza. Przez kilka lat związana była z Kabaretem “Pod Bańką”. Współpracowała z Polish Studio TV, Radio 7 i Bartosz Hadała Warsaw Business Journal. Ukończyła studia nauczycielskie i obecnie pracuje w tym zawodzie. Współpracuje ze Studio Merlot.

•••

Wszystkich serdecznie zachęcam do znalezienia kilku godzin, aby posłuchać pięknej muzyki, która wprowadzi nas na pewno w znakomity nastrój przedświąteczny. Do zobaczenia!