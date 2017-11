“Zakaz wstępu Żydom i innym zdrajcom Polski” – Szokujący baner na bramie wjazdowej hotelu w Cesarzowicach

To co wydarzyło się 11 listopada w Warszawie podczas Marszu Niepodległości, to tylko objaw destrukcyjnej społecznie choroby. Jej wylęgarnia i prawdziwy wirus faszyzmu, ksenofobii i szeroko rozumianej nienawiści krąży w polskich domach. Dostaje się do nich poprzez telewizor.

Zdjęcie dwa dni temu zrobił mój znajomy, Sebastian z Poznania. Przejeżdżał przez miejscowość Cesarzowice. Baner wisi na bramie wjazdowej do hotelu o nazwie “Dom Polski”

(tak miejsce reklamowane jest w internecie)

Damian Maliszewski, “Na Temat”

– To prowadzi Piotr Rybak, który w tej chwili odsiaduje dwumiesięczną karę. Nie wiem, czy on jest właścicielem, czy zarządzającym. Wiem, że w pan Rybak tam mieszkał – mówi nam sołtys Cesarzowic, Jolanta Szulc. Właśnie stąd tydzień temu w kajdankach wyprowadzono Piotra Rybaka, nacjonalistę, który spalił kukłę Żyda i obraził Pierwszą Damę – Agatę Kornhauser-Dudę. 11 listopada Rybak prowadził marsz nacjonalistów we Wrocławiu i po raz kolejny głosił antysemickie hasła, wzywał do agresji. 15 listopada sąd podjął decyzję, że Rybak trafi do więzienia.

Ale baner wisi…