Wyrwać Tymka śmierci – to już ostatnia nadzieja!

Nie mamy już czasu… Wyrywamy Tymka śmierci raz za razem, ale ta walka jest nierówna. Wycięte złośliwe guzy co rusz odrastają. Synek miał już dziewięć operacji na mózgu, każda śmiertelnie niebezpieczna. A to dopiero początek, wojna ciągle trwa… Myśleliśmy, że wygraliśmy, że nowotwór w końcu odszedł. Ale wtedy przyszły wyniki badań: Tymek ma mutację w genie tp 53, a to oznacza, że rak nigdy nie da za wygraną. W czwartek nasz synek kolejny raz trafił na stół operacyjny, gdzie lekarze ratowali jego życie – wycięli dwa guzy, jednak wiemy, że nie zostało nam dużo czasu, że wkrótce odrosną. Została nam już ostatnia szansa, by uciec śmierci – leczenie w Nationwide Childrens w USA. Musimy tam być już za dwa tygodnie, by zdążyć na czas. Błagamy, pomóż nam ocalić Tymonka!

Niezwykle złośliwy rak splotu naczyniówkowego CPC – to on jest naszym wrogiem, to on chce zabrać nam synka. W lipcu sądziliśmy, że to już koniec, że wygraliśmy… Ale miesiąc temu wdała się infekcja, znowu wróciliśmy do szpitala. Lekarze skupili się na opanowaniu zakażenia i myśleliśmy, że to jest naszą największą zmorą. Tylko kontrolnie wysłali nas na badanie MRI… Nie spodziewaliśmy się tego, nie byliśmy gotowi na kolejny szok. Wystarczyło jedno spojrzenie lekarza i już wiedzieliśmy – rak powrócił, kolejny już raz. Tym razem dwa guzy w mózgu, które trzeba było natychmiast usunąć. Znowu strach, godziny spędzone pod drzwiami sali operacyjnej i słowa: “proszę przygotować się na najgorsze”. Operacja się udała, anioł stróż czuwał nad naszym dzieckiem. Jednak wiemy już na pewno, że rak nie odpuści.