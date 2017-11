WOŚP: Gramy w Polsce i na całym świecie

WOŚP w Kanadzie

Kanada jest zwarta i gotowa. Jak co roku od wielu lat powstał Sztab, zaakceptowany i zarejestrowany przez centralę w Polsce. Pod sztabem Mississauga zarejestrowane są także grupy w innych miastach – Ottawie, Windsor, Calgary i Edmonton. Wszędzie tam będzie prowadzona akcja zbierania środków na WOŚP.

Zbiórka będzie prowadzona przez trzy dni – 12, 13 i 14 stycznia. Wolontariusze będą obecni wszędzie gdzie jest Polonia – pod sklepami, kościołami, na plazach.

14 stycznia, w niedzielę, tak jak na całym świecie, odbędzie się liczenie zamkniętych w puszkach pieniędzy i finał – czyli koncert, o którym pisać będziemy w szczegółach już od przyszłego tygodnia.

Małgorzata P. Bonikowska

Fotki z zeszłych lat:

This slideshow requires JavaScript.

List wolontariusza

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – potrzebni Ochotnicy

WOŚP to wielka, szlachetna i ważna sprawa na skalę zdrowia dzieci w Polsce. W zeszłym roku po raz pierwszy wziąłem udział w zbiórce, gdy dowidziałem się, że pieniądze Wielkiej orkiestry wypo- sażyły oddziały pediatryczne polskich szpitali w nowoczesny sprzęt. Ten sprzęt – tłumaczył mi pediatra-anestezjolog z Warszawy – to nie tylko rozszerzony zakres diagnostyki i uleczalności schorzeń, oszczęd- ność czasu i komfort małego pacjenta, ale nowe metody leczenia – wzrost wiedzy medycznej i technicznej personelu służby zdrowia. WOŚP postawił na nogi polską pediatrię kliniczną.

To główny powód, ale są jeszcze inne. Zbierając na WOŚP dajemy osobiste świadectwo tej szlachetnej inicjatywie. Jest to tym ważniejsze, że WOŚP, jak każda udane, prawdziwie społeczne przedsięwzięcie, ma wielu politycznych wrogów. Najgorsze uczucia budzi niezależność Wielkiej Orkiestry. A niezależność i autentycz- ność, to cechy nie lubiane przez władzę, która zmierza ku autoryta- ryzmowi. W okresie komuny mówiło się o “niedyspozycyjności” – żaden dygnitarz nie może powiedzieć: “to macie zrobić tak, a tamto owak, a w ogóle to szefem nie ma być jakiś Jurek Owsiak, ale nasz zaufany człowiek”. No właśnie, Owsiak, często obrzucany błotem – miałem przyjemność poznać go, bardzo młodego, w latach siedem- dziesiątych: idealista, śmiertelnie poważny, głowa pełna pomysłów, malował piękne akwarele, trochę zacinał się – jakby nie dopowiadał do końca swych myśli. Iluż to ludzi utopiło by go w łyżce wody za to, że udało mu się zorganizować największą w Polsce akcję dobroczyn- ną! Która motywuje ponad 100,000 woluntariuszy, która co roku bije rekordy – ostatnio – ponad 100 milionów złotych!

Co robimy? – zbieramy pieniądze przed polskimi kościołami sklepami, ośrodkami kultury itp. Uczymy się przy tej okazji wiele o życiu i o naszych rodakach. Dowiadujemy się na przykład, że Owsiak to oszust i jeszcze gorzej, a my zbierający na eutanazję i pójdziemy do piekła, ale częściej spotykamy się z serdecznością i hojnością – “tak wiemy, wiemy, dawajcie puszkę”. Ludzie doceniają, że nam się chce marznąć w styczniowy weekend. W miłym towarzy- stwie i dla dobrej sprawy – warto.

W zeszłym roku uzbieraliśmy w kilkanaście osób ponad $20 000. To jak dotąd jest nasz rekord – na pewno do pobicia, jak będzie nas więcej. Popierajmy WOŚP, póki jest. Zapraszamy!

W imieniu WOŚP Toronto

Mikołaj Brykczyński (emerytowany nauczyciel matematyki TCDSB)