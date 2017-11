Tak też bywa na granicy w Kanadzie

Pytanie: Przyjechałem do Kanady w odwiedziny do kolegi z dawnych lat, i na lotnisku spotkała mnie bardzo nieprzyjemna niespodzianka. Otóż już przy wyjściu z samolotu sprawdzano paszporty i stamtąd zaprowadzono mnie od razu na przesłuchanie. Tak, było to przesłuchanie: zadawano mi pytania o całe moje życie prywatne, plany na każdy prawie dzień w Kanadzie, przeszukano mój laptop, telefon (musiałem podać hasła) oraz bagaż, nawet wezwano na osobne przesłuchanie mojego kolegę, który po mnie przyjechał na lotnisko. Myślałem, że będę wracał do domu tym samym samolotem, ale nie było miejsca, a ja nie miałem biletu powrotnego. Całe szczęście, że miałem tłumacza i potrafiłem się wybronić, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zostałem wpuszczony, ale tylko na 3 tygodnie. Wprawdzie tak napisałem w deklaracji, ale zawsze wszyscy mi mówili, że na lotnisku dostanę 6 miesięcy – wszyscy tak dostają. Wprawdzie otrzymałem 30 dni, ale nie od razu – zatrzymali mój paszport, wypuścili, i kazali się stawić z biletem powrotnym następnego dnia – to wtedy dostałem swój paszport i “visitor record” z datą na za 30 dni oraz z kartką, że muszę swój wyjazd udokumentować jak stawię się na lotnisko po 30 dniach. Po raz pierwszy słyszę, że tak traktują na lotnisku obywateli z krajów ruchu bezwizowego! Czy to jest jakaś “nowość?

Odpowiedź: Czy nowością jest przesłuchiwanie przyjezdnego do Kanady? Absolutnie nie jest to nic nowego. Tego rodzaju niespodzianki nie powinny być niespodziankami. Oficerowie Canada Border Services Agency – pracownicy ochrony granic Kanady – tak właśnie pracują codziennie, od wielu, wielu lat. Granice Kanady nigdy nie były otwarte. I nie będą… Każdy przyjezdny jest przesłuchiwany, i czasami jest to kilka standardowych pytań, po czym wbijana jest pieczątka i przyjezdny może pozostać rzeczywiście 6 miesięcy, ale nie zawsze jest tak gładko. Zanim przejdę do konkretów, krótka uwaga – od niedawna nie zawsze wbijana jest pieczątka do paszportu! Można o nią poprosić, zwłaszcza jeśli zamierza się prosić o przedłużenie wizy, ale jeśli jej nie ma, to trzeba udowadniać swoją datę przyjazdu w inny sposób (np. na podstawie karty pokładowej i biletu).

Kolejna rzecz: oficer na granicy ma całkowite prawo przeszukać komputer, telefon, bagaż nawet zrobić rewizję osobistą. Trzeba o tym pamiętać, i jeśli jest coś, co chce się ukryć, lepiej… tego nie przywozić, łącznie z telefonem, komputerem czy tabletem. Jeśli chodzi o bilet powrotny, to wprawdzie nie ma takiego prawa, które mówiłoby, że przyjeżdżając do Kanady z wizytą trzeba mieć bilet powrotny, ale czy nie mam racji, że jest to dziwne, że ktoś przylatuje z wizytą do Kanady, na krótki okres 30 dni… bez biletu powrotnego? Przecież jest to wiadome, że bilet w dwie strony jest tańszy niż w jedną…

Wizyta turystyczna jest wizytą turystyczną – przyjezdny ma plan: co będzie robił, gdzie, oraz… kiedy wraca i do czego. Trudności mogą mieć ci, którzy nie mają odpowiedzi na powyższe pytania. Dlaczego nie? Może dlatego, że… mają po prostu inne plany niż te, które próbują wmówić urzędnikowi ochrony granicznej?

Odnośnie do ruchu “bezwizowego”, to rzeczywiście obywatele polscy nie potrzebują “wizy”. Nie muszą jechać do ambasady kanadyjskiej z podaniem, zdjęciem i teczką dokumentów. Teraz wystarczy elektronicznie wypełnić kwestionariusz i zapłacić kartą kredytową 7 dolarów. Większość osób otrzymuje eTA (elektroniczne pozwolenie na podróż do Kanady) automatycznie (rzeczywiście komputer podejmuje decyzję, jeśli na szablonowe pytania padają właściwe odpowiedzi. Ale nie każda decyzja o eTA jest podejmowana przez komputer. Wiele podań otrzymje tzw. czerwone flagi i kierowane są do osoby fizycznej (oficera imigracyjnego), który bardziej wgłębia się w sprawę przed podjęciem decyzji.

Zdecydowanie zgadzam się, że prawo imigracyjne przypomina nic innego jak biurokratyczny labirynt, w którym trudno się połapać. Od ponad 22 lat poruszam się w nim i ciągle twierdzę, że tak, jest to labirynt.

Co więc zrobić? Wyjechać po 30 dniach? Tak albo starać się o przedłużenie pobytu (z porządnym i logicznym wytłumaczeniem i udowodnieniem dlaczego, jeśli takie istnieje).

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane6 w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.