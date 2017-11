Słuchanie głosu serca

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba, że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncertuję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Ludzie wykształceni, oczytani, inteligentni bardzo często mają tendencję pojmowania świata głównie (czasem wyłącznie) poprzez intelekt i myślenie, czyli za sprawą mózgu. Analizują swoje zachowania, przemyśliwają decyzje, kalkulują, przewidują w oparciu o dane czy prognozy. Często w ogóle nie pytają serca co ono o tym sądzi. Mówią: To jest logiczne, to jest wygodne, to zapewni mi (tobie) dobrą przyszłość, ale także: tak trzeba, takie czasy, tak to zawsze wyglądało w naszej rodzinie, to jest to, czego ode mnie oczekuje (mąż, żona, rodzic, społeczeństwo). Czasem nawet tworzą bardziej ogólne opinie: To jest rozsądne! To jest praktyczne. To jest mądre. Stop, stop, nie tak szybko! Rozsądne – może tak – choć nie zawsze. Praktyczne? To się okaże. Ale mądre to to na pewno nie jest. Mądrość bowiem uwzględnia w swoich decyzjach cały umysł, nie tylko mózg. Viktor Frankl – genialny lekarz, ale także filozof – pisał w książce “Wola sensu”: Bywa, że mądrość serc naszych przewyższa przenikliwość rozumu. Czasami zaś najrozsądniejszą rzeczą jest nie starać się być zbyt rozsądnym. To drugie zdanie, to w zasadzie rada, jakże niełatwa do zaakceptowania dla intelektualisty. Dziś nauka przyznaje sercu rolę większą niż tylko pompowanie krwi, a niektórzy uznają je nawet za część systemu przyjmowania, porządkowania i odpowiadania rzeczywistości zwanego umysłem.

Określenie gut feeling nie jest już tylko potocznym określeniem intuicyjnej wiedzy. Te płynące z trzewi informacje traktowane są poważnie również przez naukowców, bada się nawet w jakim stopniu pomagają one w podejmowaniu dobrych decyzji.

Warto przyjąć zatem do wiadomości, że umysł to także serce, a ponieważ połączone jest z sumieniem, płynące z niego sygnały mogą być bardzo istotne dla naszych sensów. Tak pojmowany umysł personalizuje nasze wybory, sprawia, że stają się one naprawdę nasze.

Dlatego kiedy w naszym życiu nie dzieje się dobrze, kiedy czegoś nam brakuje, gdy ma miejsce jakaś z sytuacji wymienianych w poprzednim felietonie, lepiej odwołać się raczej do serca niż rozumu. W tym celu trzeba jednak zwolnić, a nawet się zatrzymać…

A jeśli życie samo zwalnia, nie warto pobudzać go sztucznie, tylko posłuchać serca. Odpocznijmy wtedy, usiądźmy spokojnie, oddychajmy i zadając jedno pytanie, słuchajmy swojego serca. Jakie to pytania? Choćby te: Co jest nie tak w moim życiu? Czego mi brakuje? Do czego nie mam (już) serca? Gdzie jest (zatem) moje serce, w jakim miejscu, przy jakich ludziach, z jaką aktywnością?

Często jednak człowiek sam wtedy wie o co ma pytać. I koniecznie trzeba zapisać odpowiedzi, chodzi o to, byśmy mieli to wyartykułowane.

A co jeśli nie zauważamy aby życie zwolniło, wciąż jesteśmy zajęci i ogromnie aktywni… a jednocześnie niezbyt szczęśliwi? Wtedy najlepiej odpocząć. Viktor Frankl mówi jednak: Trzeba nam nowego rodzaju wypoczynku, który umożliwia kontemplację i medytację. W tym celu człowiek musi mieć odwagę być samotnym.

Tak, czasami trzeba zatrzymać się samotnie i posłuchać serca. Trzeba znaleźć na to miejsce i czas. O tym porozmawiamy za tydzień.