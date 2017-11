Podobne, ale inne: “assure”, “ensure” i “insure”

Z cyklu: Odczarować angielski (i polski)

Wśród wyrazów angielskich używanych nieprawidłowo i często mylonych znajduje się grupa “Assure”, “Ensure” i “Insure”.

Wszystkie te trzy wyrazy są czasownikami.

Pierwszy z nich – ASSURE oznacza zapewniać kogoś o tym, że coś jest na pewno prawdziwe, albo na pewno dojdzie do skutku:

I want to assure you that there is no risk involved in this business.

Pragnę was zapewnić, że nie ma żadnego ryzyka związanego z tym interesem.

Drugi czasownik – ENSURE oznacza gwarantować lub zapewniać jakiś stan rzeczy:

We will take steps to ensure that everyone is safe.

Podejmiemy kroki aby zapewnić/zagwarantować, że wszyscy są bezpieczni.

I wreszcie ostatni z trzech czasowników – INSURE, który oznacza ubezpieczyć. Oto przykład:

The company refused to insure their house.

Firma odmówiła ubezpieczenia ich domu.

Od tego czasownika pochodzi rzeczownik “insurance” – ubezpieczenie.

dr Małgorzata P. Bonikowska