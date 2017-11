Piraci (2)

Trójka najsłynniejszych piratów na trzech akwenach to Czerwonobrody, czyli Barbarossa, Czarnobrody i Eryk Pomorski, a akweny

to Morze Śródziemne, akwen karaibski i akwen Morza Bałtyckiego i Północnego.

Czerwonobrody

Ani tak się nie nazywał, ani nie miał czerwonej brody. Nosił imię Oruç (w europejskim przekręceniu Aruj). Na początku swej kariery pirackiej w latach 1504 do 1510 przewoził muzułmańskich uciekinierów z Hiszpanii do Afryki, bo od 1492 roku – roku odkrycia Ameryki – cała Hiszpania stała się krajem chrześcijańskim. Wypędzeni, przewożeni jego statkami z wdzięczności dodawali przed jego imieniem słowo baba czyli ojciec. Od tej pory Oruç nazywa się Baba Oruç, a ponieważ to brzmi nieco podobnie do włoskiego barba rossa (czerwona broda), przeszedł do historii i legendy jako Barbarossa. Brodę miał chyba czarną jak większość ludzi z Turcji, nie zdążyła mu posiwieć, bo zginął w wojnie z Hiszpanami w wieku 45 lat. Jego imię i misję nękania chrześcijan przejął młodszy brat Hizir, który później został admirałem floty ottomańskiej, a nawet paszą. Ten drugi Barbarossa w historiografii i legendzie tureckiej jest sławniejszy od swego brata, ale nie byłoby drugiego bez pierwszego, bo właśnie u niego zdobywał szlify pirackie, więc na tym pierwszym się skupmy.

Jego ojcem był Turek Yakup Aga, matką grecka chrześcijanka Katalina. Barbarossa miał trzech braci: starszego Ishaqa i młodszych: wspomnianego Hizira i Ilyasa, oraz dwie siostry. O losach sióstr nic nie wiemy; były w owych czasach tylko dobytkiem domowym. Częściej się wtedy wspominało i pisało o ulubionym koniu, psie czy sokole, niż o kobiecie. Ojciec zasłużył się w wyrwaniu wyspy Lesbos z rąk Genuańczyków, dostał w nagrodę od sułtana posiadłość ziemską na tej wyspie. Rozkręcił intratny interes garncarski, kupił statek, synowie mu pomagali. Statkiem rozwożono garnki po wschodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego aż do czasu gdy ich statek został napadnięty i uprowadzony przez okręt rycerzy krzyżowych joannitów. Był to zwyczajny rozbój piracki, a joannici nie bardzo chcieli przyjąć do wiadomości, że Wyprawy Krzyżowe dawno się skończyły. W owym czasie byli potęgą morską z siedzibą na wyspie Rodos, nękając wspólnie z Wenecją i Genuą Turków ottomańskich, którzy w r. 1453 przejęli Wschodnie Cesarstwo Rzymskie i postawili nogę w Europie. Ottomani nie mieli liczącej się na morzach floty wojennej, musieli ją szybko zbudować, bo zagrożenie od strony morza było wielkie, dlatego tak chętnie pomagali awanturnikom typu Oruç. Ten, po odsiedzeniu 3 lat w kazamatach joannitów i stracie najmłodszego brata we wspomnianym ataku, pałał żądzą zemsty. Zgłosił się najpierw ze swymi pirackimi usługami do księcia Shehzadego Korkuta. Dostał od niego najpierw 18, potem 24 statki, by nękały przede wszystkim rycerzy krzyżowych. Gdy książę stracił prawo do tronu i musiał uciekać z Turcji, Oruç zgłosił się do mameluckiego sułtana Egiptu. Już miał dużą flotyllę pomnażaną przez coraz to nowe zagrabione statki. Sułtan pomógł, dorzucił z łaski jeszcze jeden statek, udostępnił mu port. Gdy na terenach wschodnich akwenu śródziemnomorskiego zrobiło się zbyt ciasno i coraz niebezpieczniej, Barbarossa zaofiarował swe usługi sułtanowi Tunezji. Ten udostępnił mu port La Goulette w zamian za jedną trzecią łupów. Od tego czasu terenem łowów pirackich stały się kraje północno-zachodnich wybrzeży Morza Śródziemnego.

This slideshow requires JavaScript.

Grabierzy dopuszczano się też na otwartych wodach. Szczególnie upodobano sobie Apulię, Sycylię, a przede wszystkim Ligurię, bo położone w niej miastopaństwo Genua miało najpotężniejszą flotę na tych terenach. Przyszła kolej na południowowschodnią Hiszpanię i wyspy Baleary. W tych podbojach dzielnie pomagał Oruçowi młodszy brat Hizir, a w 1509 r. dołączył brat starszy. W czasie jednej z takich wypraw twającej niecały miesiąc bracia zagarnęli aż 23 statki. Flotylla stawała się flotą morską. Każdy prawie kraj Europy śródziemnomorskiej miał w tej flocie swoje zagrabione statki. Nawet angielskie okręty też tam się znalazły. Utrata lewego ramienia nie pohamowała entuzjazmu bojowego Oruça. Dostał nowy przydomek Srebrnego Ramienia, bo doprawiono mu srebrną protezę. Zależność od sułtana Tunisu sprzykrzyła się braciom, bo kosztowała ich sporo, a sułtan był zbyt słaby, by liczyć na jego protekcję. Zaczęli podbijać Algerię, i to nie tylko tereny nadmorskie, ale i osiedla w głębi kraju. Działa przemieszczali przez pustynię przyczepiając do nich żagle. Oruç ogłosił się sułtanem Algerii.

Ale nowa potęga wyrastała w Europie. Najdzielniejszy i najwaleczniejszy ze wszystkich królów Hiszpanii Karol I, a równocześnie cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego (jako taki nosił imię Karola V) postanowił ukrócić szaleństwa piratów. Czując co się święci Barbarossa zrzekł się tytułu sułtana na rzecz sułtanatu ottomańskiego, pozostał zwykłym administratorem (bejem) Algerii i wszystkich tureckich posiadłości w tej części Afryki. Opieka potężnego sułtana na nic się nie przydała. W maju 1518 r. Karol lądem podszedł pod zabarykadowane miasto Tlemcen i zdobył je w ciągu 20 dni. Oruç i jego starszy brat zginęli. Młodszy Hazir stał się drugim Barbarossą, był potężniejszy i skutecznieszy nawet od swego wielkiego brata, nękając chrześcijan przez następne trzydzieści lat. Dzięki braciom Turcja stała sią największą potęgą morską na tych terenach aż do czasu klęski pod Lepanto w 1571 r. Ale i po klęsce miała liczącą się w ówczesnym świecie flotę morską, a resztki posiadłości afrykańskich straciła dopiero w czasie pierwszej wojny światowej.

Inni słynni piraci czy korsarze w większości nie doszli na takie wyżyny kariery jak Barbarosa, Hizir czy wspomniany wcześniej Morgan, ale byli chyba ciekawsi od nich – o nich pisze się książki mocno podkolorowane fantazją, nakręca się awanturnicze filmy, a najciekawszy z ciekawych to Czarnobrody. Niezwykle ciekawym typem, ale z innych względów, był Eryk Pomorski, który zanim zaczął uprawiać piractwo był królem trzech państw europejskich i księciem czwartego. To typowi piraci żyjący w różnym czasie i uprawiający swoje procedery w dwóch różnych częściach globu.

Czarnobrody

Funcjonował na tym samym akwenie co Morgan, ale kilkadziesiąt lat później, gdy już “szaleństwo karaibskie” kończyło się. To Edward Teach, który sam się przemianował na Czarnobrodego (Blackbeard). Przeszedł do historii i legendy jako najbardziej oryginalny i spektakularny pirat. Kariera jego trwała krótko – trzy lata (1716-1718). Nie wiemy skąd pochodził, możliwe, że z miasta Bristol, nawet nazwisko Teach, którym najczęściej się posługiwał to najprawdopodobniej pseudonim – chodziło o ochronę przed prześladowaniem rodziny, o której absolutnie nic nie wiemy. Z natury był człowiekiem stosunkowo łagodnym jak na pirata, załogi zdobytych okrętów wysadzał na brzeg lądu, był towarzyski, lubił się bawić w oparach alkoholu. Miał 12 żon, jedną po drugiej, chyba nie wyrzucał ich za burtę, gdy się nimi znudził, czego nie można powiedzieć o pobratymcach tej samej profesji. Przez cały czas uprawiania piractwa pracował nad swym “image”. Zapuścił długą brodę i włosy, spod których nie było widać twarzy. Włosy i brodę zaplatał w warkocze, dodając kolorowe tasiemki. W czasie ataku wkładał sobie pod kapelusz lont z konopi, zapalał go; jego głowa spowita w dymie wyglądała jak łeb diabła wcielonego. W pasie i na ramieniu miał doczepione pięć pistoletów, kilka noży i szablę. Od lontu spod kapelusza zapalał lonty armat. Działał na wyobaźnię, a powstającymi o nim legendami tak manipulował, że nawet załoga uważała go za szalonego diabła i stąd miał absolutny posłuch. Umiał czytać i pisać, co było raczej rzadkością wśród pospolitych piratów.

Zaczął swą karierę jako “czeladnik” u pirata Beniamina Hornigolda. Miał talent, szybko został kapitanem jednego z jego statków. Wspólnie dopadli i przejęli duży francuski statek Concord. W międzyczasie stary Horngold skorzystał z amnestii i przeszedł “na emeryturę”. Czarnobrody stał się panem całą gębą, wyposażył wspomniany statek w 40 armat, przemalował go i przechrzcił na “Zemstę Królowej Anny”.

Gdy zaczął plądrować inne statki kupieckie, Anglicy wysłali przeciwko niemu okręt wojenny Scarborough. Miał na pokładzie 30 dział. Statek Czarnobrodego był zwrotniejszy i szybszy, więc mógł uciec. Czarnobrody dostrzegł jednak w tym spotkaniu okazję, by udowodnić wszem i wobec, że jest królem piratów, bo dotychczas chyba żaden pirat prywaciarz niezaatakowany, nie decydował się walczyć ze statkiem wojennym. Doszło do wielkiej bitwy, trwającej parę godzin. Oczywiście Czarnobrody wyszedł z niej zwycięsko. Ponieważ nie było wiele do zrabowania, instynkt mu podpowiedział by pozwolić załodze odpłynąć zdobytym statkiem, bo wtedy zostanie namacalny dowód jego triumfu. Apetyt wzrastał w miarę jedzenia. I tak w maju 1718 r. Czarnobrody obrabował 10 statków wypływających czy wpływających do i z portu Charleston w Południowej Karolinie. Co ważniejsze persony zatrzymywał jako zakładników – to była jego gwarancja niekarności.

Dopiero tęsknota, by zacząć korzystać z zagrabionych skarbów przekonała Czarnobrodego by skorzystać z amnestii. Zanim to jednak zrobił okradł współtowarzyszy i najlepszym i najszybszym statkiem, tylko z kilkoma mu najbliższymi towarzyszami ruszył w siną dal. Choć poszkodowani zaprzysięgli mu zemstę, nikt z nich nie miał już więcej okazji by go ujrzeć. Zjawił się w mieście Bath City i poprosił gubernatora Północnej Karoliny Charlesa Edena o dokument amnestii. Pirat był hojny, lubił i umiał się bawić, więc zafascynowany gubernator uznał go za przyjaciela. Razem zaplanowali i urządzili pierwszy legalny ślub Czarnobrodego z jakąś szesnastolatką. Ale przyjemności małżeńskie nie były porównynalne z radością piractwa; szybko wrócił do “zawodu”. Stworzył na wyspie Ocracoke swoją przystań, tam szalał i bawił się. Gdy spotkał na oceanie swego kumpla z dawnych lat sprowadził go na wyspę i tu razem balowali bez ustanku kilka dni i nocy. Wyspa znajduje się w pobliżu stanu Wirginia. Mieć takiego sąsiada to ciągłe zagrożenie.

Gubernator Aleksander Spotswood postanowił problem ten rozwiązać raz na zawsze. Jego statki były za duże, by dopłynąć do “dziupli” pirata. Kazał zbudować dwa mniejsze i dostosować je do misji jaką miały spełnić. 21 listopada 1718 r. późnym wieczorem dotarły do celu. Rankiem następnego dnia rozgorzała bitwa. Czarnobrody tym razem postanowił uciec, by nie narażać swego statku na uszkodzenia. Ale ten dzień nie był szczęśliwy dla niego. Na oceanie raptem ucichł wiatr. Wiosłowanie spowolniło statek, statki gubernatorskie dopędziły go. Co prawda armaty Czarnobrodego wyeliminowały jeden statek z walki, ale drugi, Ranger, nie miał na pokładzie armat, a strzały z muszkietów ustały. Pokład wydawał się być usłany trupami. Wtedy Czarnobrody pewny zwycięstwa tylko z kilkoma ludźmi wszedł na jego pokład. Na znak kapitana Maynarda trupy “ożyły”. Ludzi pirata szybko odesłano na drugi świat, a Czarnobrodego Maynard wezwał na pojedynek spodziewając się, że jeśli wygra, stanie się legendą. Czarnobrody pierwszy dosięgnął szablą Maynarda, ten jednak zdążył wysupłać pistolet i strzelić z bliska do pirata. Czarnobrody chyba nawet nie odczuł skutków strzału, wpadł w szał i chwile Maynarda były policzone. Wtedy “trupy” włączyły się do akcji: pięć kul i 20 cięć szablą dokonały swego, tym bardziej że ostatnie cięcie pozbawiło Czarnobrodego głowy. Poszedł tam gdzie się wybierał, do piekła, bo przecież w niebie nudziłby się – to nie honor dla pirata tam skończyć, a w dodatku na niebo trzeba zasłużyć. Wcześniej już przygotowywał się na tę podróż. Raz zarządził, by w ładowni swego statku podpalić siarkę. Całą załogę tam zgromadził, by się przekonać kto w gorącu i oparach najdłużej przetrwa. Oczywiście on sam był ostatnim opuszczającym to miejsce. Już bez głowy wszedł w rzeczywistość która nie była więc dla niego nowością, bo siarka piekielna i ogień nie były mu rzeczą obcą.

Pirat, król trzech państw i księstwa

Niebrodatym piratem był Eryk Pomorski (1382-1459): wysoki przystojniak, kobieciarz, nerwus, człowiek oschły i nieprzystępny. Miał bardzo ciekawe życie zanim stał się piratem.

Urodzony w Darłowie w domu słowiańskich książąt pomorskich i ochrzczony jako Bogusław miał to szczęście, że królowa norweska Małgorzata I zaadoptowała go. Wcześniej zjednoczyła pod jednym berłem Norwegię, Danię i Szwecję i uczyniła swego przybranego syna królem tych trzech państw. Będąc już pełnoletnim musiał czekać 10 lat aż przybrana mama zemrze, by zacząć sprawować władzę. Lepiej brzmiącym w jej uszach imieniem był Eryk niż Bogusław, więc nazwała go Erykiem III w Norwegii, Erykiem VII w Danii i Erykiem XII w Szwecji. Gdy potem musiał zejść z tych trzech tronów i odziedziczył po bracie stryjecznym Bogusławie IX księstwa pomorskie zatrzymał imię Eryk; stał się księciem Erykiem I. Ciekawy jestem za którego Eryka uchodził Krakowie na ślubie Władysława Jagiełły z jego czwartą żoną Zofią, jakim imieniem się posługiwał w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej, na soborze powszechnym w Konstancji. Do Krakowa wstąpił pópowracając z pielgrzymki, bo miał interes: chciał pozyskać córkę Jagiełły dla wspomnianego księcia pomorskiego Bogusława IX. Nie osiągnął tego czego chciał, dlatego później zerwał umowę z królem polskim o wzajemnej pomocy w razie ataku Krzyżaków i zaofiarował im swoje usługi.

Kłopoty Eryka w jego trzech królestwach zaczęły się od wojny o Księstwo Holsztyńskie, które prawnie było posiadłością Danii oraz starania, by Bogusław IX był jego następcą tronu w tym kraju. Ta propozycja była nie do przyjęcia przez obywateli, bo Bogusław IX w sporach z miejscowym biskupem doczekał się ekskomuniki. W mentalności pobożnych Duńczyków potępieniec nie mógł być pomazańcem bożym. Wojna to blokada na morzach, mniejszy ruch handlowy, większe podatki, a więc sprawy, których obywatele wszystkich krajów i wszech czasów nie lubią. Zaczęły się bunty i powstania, a w konsekwencji utrata władzyprzez Eryka.

Małżeństwo Eryka z Filippą Lancaster, córką króla angielskiego Henryka IV, było bezpotomne. Wymusił na niej, by się przeniosła do klasztoru, wtedy przyjął za towarzyszkę życia jej pokojówkę Cecylię – była ładniejsza i bardziej spolegliwa. Powstania przeciwko niemu w trzech królestwach zmusiły go do schronienia się na Wyspie Gotlandzkiej, ale i stąd wykurzyli go Szwedzi. Znowu szczęśliwym trafem zwolnił się tron książęcy na Pomorzu w księstwie słupskim po śmierci jego protegowanego Bogusława IX. Jako Eryk I, książę Słupska i Stargardu, osiadł ze swoją Cecylią w Darłowie. Ten nielegalny związek bardzo gorszył jego poddanych.

Po utracie królestw, a nawet Gotlandii, jego standard życiowy znacznie się obniżył. Trzeba było jakoś majątek podreperować. Zdecydował się zostać piratem. Robił to z największą przyjemnością rabując statki Hanzy, bo ta organizacja dokuczyła mu w przeszłości nie tylko najeżdżając i rabując wybrzeża Danii, ale brała też czynny udział przeciwko niemu w wojnie o Księstwo Holszytyńskie. Było co rabować, bo w owym czasie miasta Hanzy były bogate, więc jej statki opłacało się atakować i zagarniać. Zebrał ogromne bogactwa, które później przekazał córce księcia Bogusława IX księżniczce Zofii. Dania te skarby uznała za swoją własność. Zofia tak je skrzętnie ukryła, że do dziś nie zostały odnalezione. Eryk I spoczął w krypcie kościoła parafialnego w Darłowie.

Kaperzy w służbie Rzeczpospolitej

Na Bałtyku i Morzu Północnym było wielu piratów z różnych krajów, bo było co rabować. Nawet królowie polscy wynajmowali piratów, wielu z nich obcokrajowców, by w zamian za zrabowane dobra tworzyli wojenną flotę królestwa. To była powszechna praktyka w kilku innych krajach, bo taniej było mieć taką flotę, niż budować własną od zera. Nad często niesfornymi załogami różnych statków trzeba było twardą ręką trzymać kontrolę, podpowiadać piratom jaki statek nieprzyjaciela atakować, asystować przy podziale łupów. Powstała więc w Królestwie Polskim Komisja Morska z własnym budżetem. W ramach tej formacji pospolici piraci stali się szlachetnymi kaperami. Komisja zakończyła działalność ze śmiercią założyciela króla Zygmunta Augusta. W roku 1626 Komisja odżyła za panowania Zygmunta III Wazy pod nową nazwą Komisji Okrętów Królewskich. Ona to przygotowała plan zwycięskiej bitwy morskiej pod Oliwą w rok po swoim założeniu. Ona zbudowała Władysławowo strzeżące Helu i unowocześniła port wojenny w Pucku.

Większe miasta Hanzy też miały swoje floty pirackie. Taką flotę miał Gdańsk. Słynny w swoich czasach kaper Paweł Beneke, właściciel największego statku pirackiego nie tylko Gdańska ale całej Hanzy, na pokładzie napadniętego galeonu S. Matteo znalazł tryptyk Hansa Memlinga stworzony ok. 1470 r. techniką olejną na desce. W czasie podziału łupów obraz przypadł partnerowi Pawła Beneke, który chyba dużo nagrzeszył, bo oddał go w ofierze ekspijacyjnej kościołowi Wniebowzięcia N.M.P. w Gdańsku.

Obraz ten w epoce napoleńskiej znalazł się w Luwrze, później w Berlinie, zanim wrócił do Gdańska. Podobną podróż odbył do Rzeszy w czasie II wojny światowej, a potem do leningradzkiego Ermitażu. Wrócił, mam nadzieję, na stałe do Polski w 1956 r., ale jest zbyt cennym zabytkiem, by go umieszczać w kościele. W kontrolowanych warunkach klimatycznych znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. To najcenniejszy eksponat tego muzeum i jedno z najwspanialszych arcydzieł na terenie Polski.