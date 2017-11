“Oportunista” po raz drugi

Jak pisaliśmy już w “Gazecie”, wielką radością był przyjazd na naszą kanadyjską ziemię znakomitego dziennikarza, gospodarza wielu imprez w tym słynnych Debat Zderzenia, szefa British Alumni Society Grzegorza Nawrockiego. Zaczęło się od tego, że “Gazeta” stała się partnerem medialnym Debat Zderzenia. Po wielu elektronicznych rozmowach, miałam wielką przyjemność poznać go osobiście kiedy byłam w Polsce wiosną w drodze do Wiednia po odbiór nagrody “Złota Sowa”. To dzięki niemu miałam okazję poznać wielu ciekawych ludzi ze środowisk dziennikarskich, oglądać “Pożar w burdelu” w Teatrze Polskim, poznać po spektaklu Andrzeja Seweryna, a potem odbyć z nim długi wywiad, to dzięki niemu nawiązałam fenomenalne kontakty dziennikarskie i czysto ludzkie, które zaowocowały moim wystąpieniem na temat Kanady w programie Elizy Michalik i współpracą z grafikiem Tomkiem Wawerem, który ilustruje nasze psychologiczne teksty w “Gazecie”, wywiadami dla POLcastu z niezwykłym Tomaszem Kozłowskim, a także bezcennym kontaktem z Jolantą Kulik z Young Talent Management i jej gronem przyjaciół, związanych z ambitną młodzieżą w Polsce. Ja sama robiłam z Grzegorzem Nawrockim dwa wywiady do naszego POLcastu, by przedstawić go niepolskojęzycznemu gronu osób zainteresowanych Polską. Jednym słowem, tamto spotkanie ma długotrwałe twórcze i przyjacielskie następstwa. (Tu o tych wszystkich sprawach)

Ostatni wieczór mojego pobytu w Warszawie z grupą przyjaciół spędziłam w niezwykły sposób – miałam akurat szczęście, że tego wieczora odbywała się premiera monodramu autorstwa Grzegorza Nawrockiego “Monolog oportunisty”. W Piwnicy na Wójtowskiej na warszawskim Nowym Mieście z zapartym tchem ja i wszyscy inni widzowie oglądaliśmy mistrzowskie aktorstwo Grzegorza w prawie godzinnym monodramie. Wtedy nie sądziłam, że będzie możliwość podzielenia się tymi wzruszeniami i przeżyciami z innymi, tu w Kanadzie.

Dzięki zaproszeniu przez Witolda Lilientala i jego żonę Grzegorza i jego partnerki do Kanady, monodram miały przyjemność oglądać dwie grupy widzów – opisana przez Urszulę Madej Wojnarowicz publiczność w Oakville, a także zaproszona przeze mnie grupa osób ze środowisk artystycznych, która przyjechała w sobotni wieczór do gościnnego i pięknego ośrodka w Caledon East, stworzonego przez Barbarę Błońską i prowadzoną z wielkim powodzeniem przez nią i Magdę Papierz – Victorian Garden Medical Spa & Healing Arts Studio. Jest to wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt spa i salon kosmetyczny, ale nie tylko. Właśnie zakończono tam remont i powstała niezwykle piękna i klimatyczna sala koncertowa, ze sceną, fortepianem, świetnym nagłośnieniem, światłami scenicznymi, pięknymi obrazami znanej artystki Iwony Dufaj na ścianach – czyli urokliwe miejsce przypominające klimatem After Hours Club. Mają się tam odbywać spotkania, koncerty, a także sesje drugiego obszaru działalności ośrodka – medytacja, yoga itp.

This slideshow requires JavaScript.

I właśnie tam odbył się wieczór z monodramem Grzegorza Nawrockiego. Ideą było zbratanie ciekawych ludzi, poznanie przez nich Grzegorza i jego monodramu i wspólne Polaków rozmowy w ciekawym gronie, czyli mieszanka rzadka i niespotykana.

Efekt był wspaniały – i tekst monodramu, niełatwy i prowokacyjny, budzący bardzo silne emocje i mieszane uczucia, i jego interpretacja wywołały wielkie wrażenie i owacyjne reakcje, a także sprowokowały długie dyskusje osób, które zauroczone były tym wyjątkowym wieczorem i spotkaniem pokrewnych artystycznych dusz… Długie były rozmowy o naszej polskiej tożsamości i naturze, o idei bohaterstwa, o pragmatyzmie vs. romantyzmie, o Polsce.

This slideshow requires JavaScript.

Nasza Maria Nowotarska, będąc pod wielkim wrażeniem aktorskiej sztuki gościa z Polski, powiedziała mu, że nie wie czy jest jakikolwiek aktor, który mógłby to zagrać lepiej, co z ust obchodzącej w tym roku 60-lecie pracy na scenie teatralnej aktorki krakowskiej było wielkim komplementem. Maria Nowotarska i Agata Pilitowska przyjechały na to spotkanie ze sztuką zaledwie dzień po powrocie z wyczerpujących występów jubileuszowych w Polsce.

This slideshow requires JavaScript.

Długo nie chciało się wychodzić, tym bardziej że dodatkową ucztę duchową sprawił nam jeszcze Kabaret pod Bańką – na gitarze grał Marek Majewski, a na scenie zaśpiewali niezastąpieni Magda Papierz, Julia Grześkowiak i Wojtek Gawenda. Jak zawsze było wesoło, ale i refleksyjnie… I dużo wzruszeń.

This slideshow requires JavaScript.

Bardzo dziękujemy gościnnym gospodarzom Victorian Garden Medical Spa & Healing Arts Studio – Basi Błońskiej (która w tym czasie była w podróży) i Magdzie Papierz za goszczenie nas w tym przepięknym miejscu, które wszystkim polecam.

Dziękujemy Grzegorzowi Nawrockiemu za podzielenie się z nami tym tekstem i za spotkanie z nim – i tym na scenie, i tym po spektaklu.

Dziękujemy tylu wspaniałym osobom, które stworzyły tego wieczoru intelektualnie stymulującą i niezwykle ciepłą atmosferę. Oby więcej takich spotkań.

Tekst i zdjęcia

Małgorzata P. Bonikowska

Victorian Garden Medical Spa & Healing Arts Studio

15897 Airport Rd, Caledon East

http://www.victoriangardenspa.com