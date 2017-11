Nieruchomości: historie nieraz przedziwne

Trudno nieraz uwierzyć w różne historie, które przytrafiają się agentom nieruchomości w ich praktyce zawodowej. Trzeba też nadmienić, co jest dość dziwne, że są wśród nas agenci, którzy specjalizują się w sprzedaży nieruchomości, których nikt nie chce kupić… Albowiem są takie nieruchomości, do których niektórzy nawet nie chcą wejść, już nie mówiąc o kupnie: a to z uwagi na to, co wydarzyło się w środku tego domu. Czasem dotyczy to jakiejś niesamowitej tragedi rodzinnej, czy też innego typu przestępstwa, lub morderstwa, co powoduje, że trudno by nazwać te nieruchomości wymarzonym domem rodzinnym!

Przykładem, na który się natknąłem, niech będzie dom człowieka, którego nazwisko brzmiało Dahmer, zamieszkały w Ohio, przepiękna nieruchomość, bardzo zadbana, w bardzo dobrym sąsiedztwie, w znakomitej okolicy. Pokoje są bardzo obszerne, ładny rozkład, dom posiada wspaniale wyposażenie, ze wszystkimi najnowocześniejszymi akcesoriami. Jest spory, bo ma prawie 2.200 stóp kwadratowych, z bardzo ładnym ogrodem dla tych, którzy lubią zajmować się zielenią. Z drugiej zaś strony nie wiem, czy poradziłbym swoim klientom, aby kopali zbyt głęboko w tym ogrodzie… Spytacie jaka jest cena tak pięknego domu? Otóż niewielka, bo niecałe 330 tysięcy dolarów, co jest ceną bardzo niską. Niektórzy mogą nawet mówić o znakomitej okazji. Jest jednak mały, aczkolwiek bardzo ważny element, o którym należy poinformować wszystkich potencjalnych kupujących: otóż pan Dahmer zamordował swoją pierwszą ofiarę właśnie w środku tego pięknego domu. Pierwszą, ale nie ostatnią, bo pewnie inne były mordowane w innych miejscach. Czy wielu będzie chętnych do kupna tej wspaniałej nieruchomości? Pomyślcie Państwo sami: chcielibyście tam mieszkać?

Czasem bardzo dużo jest różnych ciekawych historii odnoszących się do nieruchomości, oraz różnego typu ciekawych umów, które poprzez lata agenci zawierają dla wielu klientów. Czasem sprawy są poza naszą kontrolą, choć wiemy, że w przypadku różnego rodzaju nieszczęścia, które mogłoby się wydarzyć na danym terenie, potencjalny kupiec powinien być o tym poinformowany. Teoretycznie, to raczej agent kupującego jest odpowiedzialny za dowiadywanie się o wszystkim, włączając w to wywiad środowiskowy, informacje od organów administracji państwowej, nie mówiąc o wypytaniu sprzedających poprzez ich agenta, a także poszukiwania internetowe. Są jednak sprawy, o których dość trudno się dowiedzieć, a teoretycznie sprzedający może zastrzec przy wystawianiu nieruchomości na sprzedaż, aby sprzedający agent nie informował o daym fakcie, lecz sama odpowiedź, że nie można o tym rozmawiać, powinna dać kupującemu sygnał, że coś jest nie w porządku. Co jest natomiast bardzo ważne, pytania należy zadawać, zwłaszcza w przypadku kiedy mamy jakiekolwiek podejrzenia. Dla różnych osób mogą to być inne sprawy.

Spotkałem klientów, dla których ważne było stwierdzenie, czy w danym domu straszy, choć nie było żadnych przesłanek ku temu aby tak było. Są osoby, które wyczulone są szczególnie na nieuchwytne sprawy, ale każdemu klientowi mówię, że musi się czuć dobrze w danym miejscu, powinien mieć dobre odczucia już na samym wejściu do nieruchomości. Wielu klientów z dalekiego Wschodu zawsze zwraca uwagę na położenie domu względem osi wschód-zachód, dla nich ważne jest gdzie znajduje się wejście. W przypadku innych, schody w żadnym wypadku nie mogą wychodzić na drzwi wejściowe, bo oznacza to złą energię dla domu. Dla innych z kolei bardzo istotne jest ułożenie sypialni i ewentualne ustawienie łóżka względem osi północ- południe, oraz np. cieków wodnych, które wpływają podobno na nasze zdrowie i samopoczucie. Na myśl przychodzą mi również inne śmieszne przypadki samego pokazywania nieruchomości, kiedy sprzedający klienci nie odbierają nagranych wiadomości na domowej sekretarce i są zaskoczeni kiedy ktoś wchodzi do środka. Zdarzyło mi się wejść do łazienki, gdzie ktoś brał prysznic lub był inflagranti w sypialni: dlatego zawsze głośno daję o sobie znać przy wejściu do domu. Niektóre osoby, szczególnie uczulone na zwierzęta, nie wejdą w ogóle do nieruchomości aby ją zobaczyć.