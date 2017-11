Mieszkania w apartamentowcach

Niedawna decyzja dewelopera o rezygnacji z budowy kolejnego 10-piętrowego budynku mieszkalnego w Toronto, w okolicy tzw. “Lower Junction”, spowodowała, że wielu z tych kupców, którzy zawarli kontrakt kupna mieszkania w tym apartamentowcu, powróci na rynek wtórny. Decyzja ta spowodowała trochę zamieszania oraz wiele próśb kupujących o większą regulację oraz zaostrzenie praw, które chroniłyby kupujących przy kupnie tzw. projektów przedkonstrukcyjnych.

Deweloper, firma Castlepoint Numa, na swojej stronie internetowej ogłosiła, że powodem rezygnacji z budowy są bardzo duże opóźnienia w realizacji innych projektów. A więc w tym momencie firma Castlepoint Numa zwraca wszystkie depozyty oryginalnym nabywcom mieszkań i daje im szanse pierwokupu oraz pewnych obniżek cenowych przy sprzedaży mieszkań w ich następnym projekcie w tej samej dzielnicy.

Niestety te obietnice nie satysfakcjonują niektórych kupujących, którzy zawarli transakcje z firmą już ponad 18 miesięcy temu. Właśnie ci klienci proszą o konieczność nowej regulacji prawnej co do zakupu mieszkań w przyszłości. W niektórych przypadkach, kiedy wpłacono 60 tysięcy depozytu, oczywiście zwracany jest on w całości, razem z 400- dolarowym kosztem oprocentowania, lecz w obecnej sytuacji, przy obecnie panujących cenach, wielu z tych nabywców nie będzie stać na kupno podobnej nieruchomości w tej okolicy. A więc wielu z tych zawiedzionych klientów uważa, że deweloperzy powinni mieć dużo wyżej postawioną poprzeczkę oraz ponosić większą odpowiedzialność w przypadku odwołania podobnych projektów w przyszłości. W chwili obecnej wystarczy jedynie słowo “przepraszam” oraz zwrot zadatku, a to jest za mało, uważają klienci.

W samym Toronto odwołano 23 różne projekty od roku 2012, z czego aż pięć w ostatnim roku. Według mojej skromnej opinii jest to spowodowane dużym wzrostem cen apartamentów w ostatnim okresie, bo deweloperzy otwierają później nowe projekty, po zupełnie innych cenach.

Niektórzy deweloperzy uzasadniają swoje decyzje o anulowaniu projektu ciągle rosnącymi kosztami miasta, związanymi z tzw. rezoningiem, kosztami budowlanymi w stosunku do obecnych cen. Jak wiadomo, wszystko zależy od opłacalności oraz kosztów. Jak na razie nie ma żadnych regulacji prawnych: ani miasto, ani żadna z gmin nie ma uprawnień, aby ukrócić podobne praktyki deweloperów, którzy w sposób nieraz dość obcesowy obchodzą się z klientami. Jeden z radnych zaproponował na posiedzeniu rady miasta, aby nie dopuścić do akcji reklamowania ani sprzedaży apartamentów przez deweloperów, którzy nie uzyskali jeszcze wszystkich zgód na budowę, dopóki nich nie uzyskają.

Ponadto proponuje się, aby było więcej przejrzystości w oferowaniu tego rodzaju przedsięwzięć budowlanych, w stosunku do wszystkich klientów, a w przypadkach rezygnacji z projektów, większa odpowiedzialność budowniczych. Przecież w wielu wypadkach kupujący już przed wprowadzeniem się organizują swoje przyszłe życie pod kątem nowego miejsca pobytu, czasem są to wręcz bardzo ważne decyzje życiowe. A więc w przypadku gdy taki projekt nie dochodzi do skutku, taka wiadomość może bardzo negatywnie wpłynąć na dalsze życie takich klientów.

Obecnie rząd ontaryjski zaczął z większą wnikliwością przyglądać się takim praktykom. W roku 2015 wprowadzono nowe prawo odnoszące się do własności typu kondominium, a dalsze zmiany są możliwe do wprowadzenia. Przyszłe kontrakty mogą mieć klauzule dotyczące takich sytuacji oraz będą musiały uwzględniać sprawy takie jak stan projektu, planowane daty uzyskiwanych akceptacji projektu itd., ale jest to jeszcze przedmiotem badań i negocjacji. Ma również zostać wprowadzony rodzaj ubezpieczenia dla wszystkich tych kupujących, których zadatek wynosi więcej niż 20 tysięcy dolarów. Oczywiście związane jest to z ciągle rosnącymi kosztami oraz cenami apartamentów.

Sytuacja ta tylko podkreśla wagę rynku nieruchomości w zakresie samych mieszkań w budynkach apartamentowych, które teraz dominują zarówno w okolicach Toronto, jak i Vancouver. Trzeba podkreślić, że cena kondominium w Toronto w październiku wzrosła o prawie 22 procent w stosunku do roku ubiegłego i wynosi ponad 523 tysiące dolarów, a w Vancouver o prawie 23 procent, do ceny 642 tysiące!

Tak więc ciężar rynku przenosi się teraz do wysokościowców, a różnica cenowa między zabudową niską a wysoką dalej rośnie. Powoduje to również dużo większe zainteresowanie nowych deweloperów, którzy zaczynają wchodzić na rynek.

