Kanada na bis (9)

Kanada po angielsku

Odpoznaję Kanadę i okazuje się, że teraz jest inaczej… choćby z językiem. Tym razem dość szybko przyzwyczaiłam się do tego, że wokół mnie słychać przede wszystkim angielski, trochę innych języków i niemal w ogóle nie słychać polskiego. Czytam po angielsku, oglądam filmy w tym języku, rozmawiam z różnymi osobami. Złapałam się nawet na tym, że powiedziałam w domu coś do siebie… po angielsku i… zrozumiałam. Przyzwyczaiłam się do tego tak szybko, że kiedy znalazłam się na jednej z uliczek w okolicach High Parku i usłyszałam polski, poczułam się jakoś dziwnie.

Przy poprzednim pobycie w Kanadzie, mieszkaliśmy zwykle w miejscach, gdzie było sporo Polaków. Jeździłam też do polskich sklepów, do polskiego fryzjera, lekarza i dentysty, często spotykałam się ze znajomymi, chodziłam na różne polonijne zebrania i imprezy, a język polski rozbrzmiewał w moim domu. Kupowałam polskie miesięczniki, czytałam polskie książki, szczególnie te, które w PRL nie były dostępne. Miałam swój kawałek Polski w Kanadzie.

Dziś zdecydowana większość mojego życia toczy się w języku angielskim. Polski rozbrzmiewa w moim domu wtedy, gdy przyjdą dzieci. To wielka różnica i myślę, że fakt ten w istotny sposób wpływa na to, jak dziś widzę Toronto i kanadyjską rzeczywistość… więcej widzę. Inaczej postrzegam mieszkańców Toronto, wiem o nich chyba więcej niż wiedziałam i bardziej ich lubię, niż wtedy. Poprzednio widziałam, że są w naturalny sposób swobodniejsi niż my, mają większe poczucie własnej wartości. Uważałam, że młodzież kanadyjska jest głośniejsza niż polska, a polskie dzieci grzeczniejsze od kanadyjskich. Non stop porównywałam te dwie rzeczywistości. Dziś rzadko porównuję – czasem (jak teraz) na użytek pisania albo wtedy, kiedy z kimś rozmawiam. Widzę dziś co innego nie tylko ze względu na język. Myślę, że jestem również bardziej otwarta na poznawanie ludzi, na życzliwe przyglądanie się ich zachowaniu.

Również kilkanaście lat pobytu w wolnej Polsce, w której ludzie też już są swobodniejsi, zrobiło swoje. Nie ulega jednak wiadomości, że to, iż więcej rozumiem z tego, co się mówi, ma znaczenie.

Dziś widzę przede wszystkim to, że w wielkim Toronto jest znacznie spokojniej niż w wielkiej Warszawie, jakby mniej nerwowych zachowań. Zachwycam się tym, jak spokojnie rodzice tłumaczą rzeczywistość swoim dzieciom i jak poważnie je traktują. W Warszawie tak często widziałam krzyczących na swoje “pociechy” rodziców albo ludzi infantylizujących problemy dzieci. Zachwyca mnie to jak często słyszę “przepraszam” i “dziękuję”. Nie słyszałam natomiast jeszcze przeklinających uczniów, choć z pewnością gdzieś są, podczas gdy w Warszawie czasem zwracałam im nawet uwagę. W ogóle rzadko słyszę wulgarne słowa, nawet to najpopularniejsze. Mam wrażenie, że w torontońskim metrze, w tramwajach i autobusach jest teraz ciszej niż w środkach warszawskiej komunikacji miejskiej. I jeszcze jedną różnicę zauważyłam: trzydzieści lat temu mieszkańcy Toronto byli dla mnie mniej więcej tacy sami. Dziś widzę jak bardzo różnią się od siebie.

Halloween kiedyś i dziś

Mój poprzedni pobyt w Kanadzie przypadał na drugą połowę lat osiemdziesiątych i lata dziewięćdziesiąte. Podobno istnieje coś na kształt nostalgii za tamtym okresem, bo były to ostatnie lata, kiedy dzieci miały więcej wolności, rodzice jakby mniej się o nie bali, może także mniej się nimi zajmowali, a ponadto nie było tylu gier komputerowych i internetu. Halloween z pewnością był większą atrakcją niż dziś, zarówno dla dzieci jak i dla ich rodziców.

Lubiłam ten wieczór. Nie dotarł jeszcze do Polski, nie słyszało się zatem pohukiwań, że to zwyczaj pogański i niekatolicki, dlatego nie trzeba było nawet sobie tłumaczyć, że znakomita większość zwyczajów na świecie ma swoje początki w czasach “pogańskich”… choćby choinka. Owszem, czułam się nieco niekomfortowe, że miało to miejsce przed Świętem Zmarłych (tak się wtedy najczęściej nazywało Dzień Wszystkich Świętych) ale to dlatego, że w tamtym czasie nie byłam jeszcze pogodzona ze śmiercią i umieraniem.

Wróciwszy do Kanady po latach, mimo że oświecona naukami polskiego Kościoła, z wiedzą, że tego dnia w Polsce dzieci mają bal Wszystkich Świętych, czekałam na ten wieczór. Zamierzałam pochodzić i popatrzeć na strasznie udekorowane domy i rozświetlone dynie, posłuchać radosnego śmiechu dzieci i rozmów czekających na nie rodziców. Jakby to było wczoraj przypomniałam sobie jak moje dziewczynki pierwszy raz uczestniczyły w tej zabawie, jak miło było mi częstować przychodzące do naszego domu dzieci ale i to… jaka byłam sztywna, jak mimo zachwytu nie potrafiłam się bawić tak jak obserwowani przeze mnie rodzice. I jak się bałam, że nie starczy mi cukierków. Zachwycało mnie to, że niektórzy sami otwierali drzwi w przebraniu czarownicy, że udawali, iż boją się małych przybyszów.

Mieszkam w bloku i raczej wiadomo było, że nikt nie przyjdzie do mnie po cukierki ale chciałam pochodzić, popatrzeć. Miałam nadzieję, że teraz będę bardziej rozluźniona, że nie będę odczuwać tej wewnętrznej bariery emocjonalnej powodującej, że poczuję się częścią tego wszystkiego, co się dzieje.

Moja młodsza córka to owo nostalgiczne pokolenie, może dlatego bardzo celebruje Halloween. Mówiła mi, że obawiała się czy będą dzieci, czy będzie kogo częstować, bo długo nic się nie działo. W ich dzielnicy jednak dzieci się pojawiły i prawie wszystkie łakocie zostały rozdane. A na mojej ulicy niestety nic się nie działo. Zaledwie trzy domy miały dekoracje. Nigdzie nie było oświetlonej dyni. Widocznie wszyscy są już przyzwyczajeni, że tego wieczoru nic się tu specjalnego nie dzieje. Jakoś mi szkoda.