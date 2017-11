Jak jest naprawdę z wjazdem do Kanady?

Otrzymuję od Czytelników “Gazety” wiele pytań związanych z przyjazdem do Kanady. Wiele z nich się powtarza lub jest dość podobnych, więc postaram się dzisiaj wyjaśnić kilka niedokładnie zrozumiałych kwestii.

– Bezwizowy ruch dla obywateli polskich do Kanady. Co to oznacza? Tak, już od ponad 11 lat Polacy nie potrzebują starać się o wizę turystyczną do Kanady.

Jednocześnie niezupełnie jest tak, że do przyjazdu do Kanady potrzebny jest tylko paszport. Tak było do ubiegłego roku – wystarczyło mieć paszport biometryczny.

Teraz trzeba otrzymać eTA elektroniczny dokument uprawniający do podróży do Kanady. Większość z Państwa na pewno o eTA słyszała. Jest to stosunkowo proste dla większości podanie wypełnione na stronie kanadyjskiego Immigration, które to podanie kosztuje 7 dolarów (płatne kartą kredytową), i zwykle pozytywna odpowiedź przychodzi w ciągu kilku minut. Albo kilku godzin. Czasami za kilka czy kilkanaście dni.

– Pytania w kwestionariuszu eTA: nie ma ich bardzo dużo, ale niektóre z nich są bardzo szczegółowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o historię odnośnie Kanady, czyli na przykład poprzednie podróże do Kanady (trzeba znać daty), czy kiedykolwiek osoba starała się o przyjazd do Kanady i otrzymała odmowe albo składała podanie o wizę lub jej przedłużenie, o prawo do pracy, o wizę studencką lub o pobyt stały, i jeśli tak, to jak była decyzja.

Pytania są też o to, co dana osoba robi (czy studiuje, czy pracuje), od kiedy, i gdzie, ile ma środków finansowych na przyjazd do Kanady, co zamierza w Kanadzie robić i na ile czasu.

Również trzeba odpowiedzieć, czy kiedykolwiek i gdziekolwiek, oraz o cokolwiek było się oskarżonym, skazanym, i jeśli tak, to kiedy, o co. Na wszystkie pytania trzeba odpowiedzieć zgodnie z prawdą.

Tutaj uwaga: wszystkie te pytania są bardzo ważne dla kanadyjskiego Immigration, ponieważ na ich podstawie dokonywana jest pierwsza ocena, czy osoba dostanie akceptację, czy nie. Wstepnej oceny dokonuje komputer, sprawdzając, czy odpowiedzi pokrywają się z tym, co jest w kanadyjskim systemie imigracyjnym. Dlatego więc trzeba przypomnieć sobie wszystkie informacje, i nie podać niczego, co się nie zgadza ze stanem faktycznym.

– Do czego uprawnia eTA? No właśnie, tutaj istnieje wiele, powiedziałabym, mitów.

Jednym z nich jest to, że wielu osobom wydaje się, iż posiadając eTA można do Kanady przyjechać na 6 miesięcy – bez problemu. Nie ma nic bardziej błędnego.

eTa jest tylko i wyłącznie po to, aby jej posiadacz został wpuszczony do samolotu lecącego do Kanady. Jest to tzw. pre-selekcja. Natomiast właściwa selekcja odbywa się na lotnisku w Kanadzie, po przylocie.

To tu dopiero w Kanadzie urzędnik kontroli granicznej (CBSA) dokonuje przesłuchania w celu przekonania się, czy przyjezdny kwalifikuje się na to, aby zostać wpuszczonym do Kanady, i wtedy podejmuje decyzję na ile czasu wpuscić do Kanady.

– Na ile czasu można więc otrzymać pozwolenie? Na okres do 6 miesięcy. Czy znaczy to, że każdy otrzyma właśnie tyle czasu?

Oczywiście, jest to następny mit. Wiele osób tak właśnie otrzymuje, ale są i tacy z przeciwnego bieguna: w ogóle nie zostają wpuszczeni do Kanady.

Czyli można otrzymać pozwolenie na przebywanie tutaj przez okres od zera dni do 6 miesięcy, ze wszystkim pomiędzy!

Lepiej więc przygotować się do takiego przesłuchania, aby nie otrzymać np. 2 tygodni zamiast 2 miesięcy – a ile jest takich i podobnych przypadków!

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane- w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.