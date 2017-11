Dzieciaki, idziemy na świniobicie!

Rodzinne i towarzyskie wyprawy na świniobicie są całkiem popularne w Austrii. Dzieci poznają z bliska, czym kończy się świńskie życie. Nie patrzą, jak rzeźnik ogłusza i zabija świnię, ale już po chwili, ciekawe, biorą świński mózg do ręki.

Przy śmierci musi być cicho. Nie może paść ani jedno słowo, kiedy Christoph Wiesner zabiera się do zabijania zwierzęcia ze swojej hodowli, świni mangalica. Na farmie w Göllersdorf w Dolnej Austrii śmierć zwierzęcia hodowlanego jest czymś oczywistym. Nikt nie udaje, że życie świni się inaczej zakończy.

U Wiesnera, wiedeńczyka, inżyniera budowlanego z zawodu, z wyboru – mistrza sztuki rzeźniczej i rozbierania mięsa, na weekendowych świniobiciach bywa wiedeńska (i nie tylko) śmietanka towarzyska. To często wydarzenie kulinarno-społecznościowe, na świniobicie umawiają się grupy przyjaciół, rodziny z dziećmi. Oczywiście, wszyscy wcześniej zapowiedziani i gotowi na przyjrzenie się etapom “produkcji”: od biegającego radosnego zwierzaka po szynki, kiełbasy, głowizny.

Goście mogą własnoręczne operować nożem pod okiem mistrza, zanurzyć rękę w krwi, przeznaczonej do kaszanki. Wiesner szkolił się w uboju zwierząt i obróbce mięsa u najlepszego austriackiego rzeźnika, Marcela Kropfa, a teraz sam uczy amatorów w Europie i USA na specjalnych sesjach oraz w swojej farmie Arche De Wiskental. Prowadzi ją razem z żoną, Isabelle Zernitz- Wiesner od 1995. Ta “arka” jest spełnieniem ich życiowych marzeń. Mieszkają tam i pracują ze swoimi dziećmi. Promują zdrowy chów zwierząt i od dziesięciu lat organizują “eventy”: do stałego programu firmy-farmy włączyli świniobicia na zamówienie, pokazy tworzenia produktów naturalnych, spotkania edukacyjne dla dzieci.

Christoph Wiesner hoduje mangalice od 1999, a od 2004 jest szefem Austriackiej Unii Hodowców Świń Mangalica. Te świnki są ładne, modne, ich mięso jest zdrowsze od innej wieprzowiny. Pochodzą z Węgier, popularne stają się także w Polsce czy na Ukrainie, mają swoje knajpki, kluby i fanpage.

Ubój, świniobicie na farmie Wiesnerów nawiązuje tradycjami i przebiegiem do dawnych gospodarskich festynów, na które zapraszało się sąsiadów czy wiejską społeczność do pomocy przy obróbce zwierzęcia, a potem na biesiadę. Dziś kupuje się weekendowe wspólne smakowanie świeżych produktów ze świni przy dobrym winie.

Cicha śmierć świni

No to, dzieciaki, jedziemy na świniobicie! Początek jesieni, grupka dzieci stoi za ogrodzeniem, przed nimi duże równe pole, gdzie pomyka i tarza się w ziemi stadko świnek. Mają po około dwa lata, różne kolory sierści, bo mangalice są kudłate i kolorowe. Christoph Wiesner zabija swoje świnie na znanej im dobrze łące, “najważniejsze, by się nie stresowały”, podkreśla. Stres przekłada się na smak mięsa. Najpierw wyprowadza mniejszą grupkę mangalic, wabiąc je gotowanymi ziemniakami, idą za tym jak wierne psiaki za smakołykiem. Wyrok wydany, tylko na którą ze szczęśliwych świnek, ubabranych ziemią? “Jak można decydować, która ma być zabita? To straszne” – mówi poważnie 13-latka. Decyzję podejmuje Christoph Wiesner, rozstrzyga waga, 80, 90 kg i takie zwierzę sprawnie rolnik wyławia. Odkrywa kolejną tajemnicę: “Musisz zdecydować w ostatnim momencie, którą weźmiesz. Jeśli się pospieszysz, możesz być pewna, że ucieknie.” Wchodzi potem w tę oddaloną od reszty grupkę, nakłada na wybraną świnkę specjalną klatkę, czasem trafia tam na raz kilka świń. Tak czy owak są już odseparowane od reszty. Nastolatki słyszą kwik, miotanie, próby wyjścia z klatki, trwa to może pół minuty. Gospodyni, Isabelle, przytrzymuje zwierzę za uszy, by mąż mógł dobrze przyłożyć aparat, rodzaj pistoletu z bolcem. Metalowy bolec błyskawicznie trafia w głąb mózgu. Słychać rodzaj głuchego strzału, zwierzę się przewraca, już ponoć nic nie czuje. Większość dzieci zakrywa twarz, uszy. Ale jest cicho. Tak, przyjezdni dziwią się, że śmierć świni jest taka cicha.

Ta świnka krwawi z pyska. Za chwilę następuje poderżnięcie gardła, pewnie i szybko. Zwierzę umiera. Wiesner wyciera i chowa nóż za pas. Ciało świni leży na wydeptanej łące, inne świnki patrzą na kolegę lub koleżankę ze stada, potem któraś nabiera odwagi, podchodzi, wącha trupa i zaczyna chłeptać krew z ziemi. Krew im smakuje, trzeba odwrócić ich uwagę; traktor z platformą z jedzeniem wystarczy, by pobiegły za chwilę za nim. – Bywają naprawdę brutalne, kiedy wyczują krew – wyjaśnia Isabelle. Szybko zapominają zabitego kolegę, tak jak to, że któreś z warchlaków zostaje przez matkę przygniecione, potem zjedzone; zwierzęcego współczucia tam nie ma.

Krew rytmicznie wypływa z szyi, teraz zaczyna się akcja. Trzeba łapać krew do miski, rzeźnik i gospodarz w jednym wyciska ją od lewej strony zwierzęcia do ostatniej kropli. Jednocześnie trzeba tę krew szybko mieszać, by nie zastygła. Gospodarze mówią, że dawniej zajmowanie się krwią podczas świniobicia było zadaniem dzieci, te przyjezdne, z miasta też wsadzają palce w krew świni. Są zdziwione, że jest taka ciepła, rzadka, jasna. Temperatura ciała świni wynosi 38 do 39,5 stopni, jest nieco wyższa, niż człowieka. Mieszają tę krew, by się wychłodziła, Isabelle doda ją do kaszanki, Leberwurstu. Zwierzę staje się tylko mięsem w ciągu dwudziestu minut.

Ciekawość zwycięża

Dzieci mogą brać udział w kolejnych etapach pracy, pod okiem gospodarza mogą dotykać świnki, przyglądać się truchłu z bliska; niektóre mają krew, błoto na ubraniach, ale tak miało być. Potem następuje “wiejskie spa”, jak mówi rolnik, czyli świnka jest traktowana w kadzi gorącą wo-dą, by pory się lepiej otwierały. Dzieci wyciągają pęczki futra, patrzą, jak kleszczami są wyrywane paznokcie, pozostawiając bezbronne kopytka. Któreś bierze świński paznokieć na pamiątkę. Ciało już wisi na haku.

“Można mówić!” zezwala Wiesner. Dobra robota, zwierzę umarło szczęśliwe, nad przysmakiem- ziemniakiem, ciach i już. Teraz gospodarz wypija sznapsa. Mięso będzie smaczne. Chirurgiczne niemal cięcie przez brzuch, ciekawość dzieci zwycięża i wpatrują się w nieznane wnętrze pełne narządów. Wypadają śliskie, lśniące jelita, dzieci pytają: “A to żołądek? Serce? A gdzie penis?” Dowiadują się, że jedynym bezużytecznym organem jest woreczek żółciowy, wędruje do śmieci, i te paznokcie. Zwierzę dzielone jest tasakiem na pół. Potem na części, które już kojarzą się z tymi z lodówek ze sklepów. Chłopcu wypada ściskany w ręce paznokieć świni, niepewnie go podnosi, jak by się zastanawiał, czy ma prawo go wziąć…

Jak dzieci to zniosą, czy nie będą miały koszmarów, lęków? Christoph Wiesner mawia, że jeśli dziecko wie, że żeby zjeść wiedeńskiego sznycla trzeba zabić zwierzę, nie dostanie ataku paniki będąc przy tych wszystkich operacjach. W 2009 roku wielki skandal i dyskusję wzbudziła popularna telewizyjna kucharka, Niemka, swoim programem “Sarah Wiener i dzieciaki w kuchni”, gdzie uczyła dwunastkę dzieci w wieku 12-14 lat gotowania, przyprawiania, pieczenia; śmiali się i rozmawiali. Byli też świadkami przygotowania pieczeni z królika: od momentu zabicia królika przez rzeźnika, ściągnięcia skóry przez uszy, do przyprawiania i pieczenia oraz kosztowania potrawy. I tu wtrącili się dorośli, zszokowani, pełni obrzydzenia i pretensji do bezkompromisowej kucharki w trosce o traumatyzowane widokiem królika dzieci. Wiener nazwała tę naukę “bardzo ważnym procesem”. Sama była świadkiem zabicia cielęcia na mięso, po czym na wiele lat stała się wegetarianką. Odkąd powróciła do jedzenia mięsa, robi to z rozmysłem: “Wpływam na świat przez to, co jem, jak się rozwijam, jak traktuję zwierzęta, w jaki sposób kupuję.”

13-nastolatek, który był świadkiem śmierci mangalicy i jej przeobrażania się w kawałki mięsa i przetworów, widzi rzeczy prosto: “Lubię świnki, ale lubię też mięso.” Pyta, czy może potrzymać mózg świni. Może. Jest ciągle ciepły. Inne dzieciaki gapią się na plątaninę jelit, pełnych jedzenia na różnych etapach trawienia. Dziwią się, że są takie długie; nie chcą ich dotknąć. Patrzą, jak są myte. Zaglądają za to chętnie do wielkiej lodówki, gdzie leżą różne czyste kawałki mięsa, tłuszczu. Dzieci czekają, kiedy zacznie się mielenie mięs, przyprawianie i przygotowywanie kiełbas. Któreś z nich zanosi połowę świńskiej czaszki, już bez mózgu, do tej lodówki. To dla nich jak eksperyment, element poznawania świata.

Przedszkolaki żegnają Rosę

Przedszkole waldorfskie spod Wiednia oswaja dzieci przedszkolne z czynnościami rzeźnika, z zabijaniem np. ulubionej krówki. Dzieciaki mają zajęcia w gospodarstwie rolnym, karmią zwierzęta, głaszczą, nadają im imiona. Dowiadują się, dlaczego umierają, jak się je zabija, na czym polega praca rzeźnika. Kiedy najstarsza krowa, nazwały ją Rosa, miała być zabita, chciały być przy tym. Wiedziały, że Rosa “troszczy się” o to, by ludzie mieli co jeść. Najpierw mogły się z nią pożegnać, przytulić, kiedy jeszcze na łące spokojnie żuła trawę, potem były gotowe na wizytę rzeźnika. Nie były świadkiem aktu zabicia Rosy, spotkały ją ponownie, kiedy już nie żyła i wisiała na haku. Z daleka patrzyły, jak rzeźnik nacina brzuch, wyciąga metry jelit, wkłada je do wanny do mycia. Chciały patrzeć z bliska, kiedy wyciągał z ciała krowiego wątrobę, śledzionę, miały wiele pytań. I rzeźnik na nie cierpliwie odpowiadał. W międzyczasie zawisły na hakach płuca, nerki, serce i inne części. Odeszły dalej dopiero, kiedy musiał “wielką siekierą”, jak przedszkolaki nazwały tasak, przeciąć ciało na dwie części. Potem przyglądały się z ciekawością obróbce kawałków mięsa, przygotowywaniu kiełbas.

“Na pewno zapamiętają to przeżycie. Dzieci dowiedziały się, że jeśli chcą zjeść mięso, kabanosa, potrzeba do tego zwierzęcia i kogoś, kto je zabije i zamieni w różne produkty”, mówią przedszkolanki. Zapamiętają także to, że ich Rosa przeżyła szczęśliwie 15 lat na łąkach, urodziła i wykarmiła cielątka, dała wiele mleka ludziom. “To trudne, ale trzeba się z tym pogodzić”, to słowa zamyślonej 6-letniej dziewczynki.

Każdy sznycel pochodzi ze zwierzęcia, które żyło

Czy dzieci powinny widzieć, skąd bierze się jedzenie – mięso, kiełbaski, hamburgery, hot dogi, czyli że jedzą zwierzęta, które najpierw trzeba zabić – to pytanie zadają sobie rodzice, pedagodzy. Jedni twierdzą, że tak, inni – że nie w taki sposób, by brać udział np. w świniobiciu i krwawym oprawianiu zwierzęcia. Niewątpliwie przez jakiś czas nastolatki po wizycie w farmie inaczej jedzą swoje “debreczyńskie”, wolniej, z namysłem. Wspominają świnkę, która przy nich została zabita, by zamienić się wkrótce w golonki, kotlety i inne pyszności. Pytają, czy miała imię, czy ją bolało. “Takie wizyty pomyślane są jako akt pedagogiczny. Kto je mięso, powinien wiedzieć, że nie rośnie na drzewach. Każdy sznycel pochodzi ze zwierzęcia, które żyło”, mówi gwiazda niemieckojęzycznych programów kulinarnych, Sarah Wiener.

Beata Dżon Ozimek