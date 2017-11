Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 28 listopada

Imieniny obchodzą: Jakub, Grzegorz, Lesław oraz Zdzisław.

123 lata temu w Poznaniu urodził się Arkady Fiedler, podróżnik, pisarz; uczestnik powstania wielkopolskiego, żołnierz POW, w czasie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie; autor ponad 30 książek m.in. “Dywizjonu 303” i “Kanady pachnącej żywicą”. Zmarł 7 marca 1985 roku.

110 lat temu w Krakowie zmarł Stanisław Wyspiański, dramaturg, poeta, malarz, reformator teatru; autor m.in. “Wesela”, “Nocy Listopadowej”, “Wyzwolenia” i “Warszawianki”.

99 lat temu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Polską Marynarkę Wojenną.

75 lata temu w Mizoczu na Wołyniu urodził się Jonasz Kofta, poeta, dramaturg, satyryk, piosenkarz; autor tekstów do piosenek “Pamiętajcie o ogrodach”, “Jej portret”, “Wakacje z blondynką”, “Autobusy zapłakane deszczem” i “Samba przed rozstaniem”. Zmarł 19 kwietnia 1988 roku.

74 lata temu Teheranie rozpoczęła się konferencja “Wielkiej Trójki”, w której uczestniczyli Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin.

70 lat temu w Warszawie urodziła się Agnieszka Holland, reżyserka, scenarzystka; autorka filmów “Aktorzy prowincjonalni”, “Gorączka”, “Samotna kobieta”, “Gorzkie żniwa”, “Zabić księdza”, “Europa, Europa”, “Całkowite zaćmienie”, “Tajemniczy ogród”, “W ciemności” i “Gorejący krzew”.

50 lat temu w warszawskiej FSO na Żeraniu wyprodukowano pierwszego Fiata 125p.

36 lat temu w Warszawie otwarto most im. gen. Stefana Grota-Roweckiego.

W Polsce

Dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która zakłada powołanie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Placówka ta ma udzielać tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, nie wymagającym całodobowej “a jedynie częściowej, tymczasowej pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej”.

“Zaproponowana regulacja ma na celu wyeliminowanie luki w zakresie możliwości uzyskania pomocy przez osoby, które z powodu bezdomności nie mają możliwości otrzymania świadczenia w postaci usług opiekuńczych” – napisano w uzasadnieniu.

O zmianę przepisów w tej sprawie apelowały organizacje pozarządowe.

# # #

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz weźmie dziś udział w uroczystościach 99. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej RP i wcielenia do służby najnowszego ORP “Kormoran II”. Ten niszczyciel min, zbudowany w technologii stali amagnetycznej, został zwodowany we wrześniu 2015 r., a 17 listopada br., po badaniach kwalifikacyjnych, został przekazany przez Stocznię Remontową Shipbuilding 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Główne zadania okrętu to poszukiwanie, klasyfikacja oraz identyfikacja min morskich i ich niszczenie; przeprowadzanie okrętów i statków przez rejony zagrożenia minowego, obrona przeciwminowa jednostek morskich, rozpoznawanie torów wodnych, zdalne sterowanie samobieżnymi nawodnymi platformami przeciwminowymi (trałami, pojazdami holującymi sonary), poszukiwanie oraz zwalczanie sił i środków dywersji w rejonach portów i kotwicowisk, udział w akcjach ratowniczych. “Kormoran II” może także stawiać miny.

Okręt zaprojektowano tak, aby odznaczał się niskimi sygnaturami pól fizycznych i wysoką manewrowością.

Kontrakt na projekt i budowę projektu 258 – “Kormorana II” – podpisano we wrześniu 2013 r. między Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum, któremu przewodniczy Remontowa Shipbuilding. W skład konsorcjum weszły także OBR Centrum Techniki Morskiej i Stocznia Marynarki Wojennej.

W dzień, w którym zaplanowano pierwsze podniesienie bandery na ORP “Kormoran” przypada też 99. rocznica powołania – decyzją Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego – Marynarki Polskiej, czyli polskiej Marynarki Wojennej. Tego dnia na wszystkich okrętach podniesiona zostanie wielka gala banderowa. W południe, przy Płycie Marynarza Polskiego zaplanowano uroczystości, w których udział weźmie także szef resortu obrony. Wieczorem w sali widowiskowej Klubu 3. Flotylli Okrętów w Gdyni Oksywiu odbędzie się z kolei uroczysta zbiórka i koncert.

# # #

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zaczyna dziś prace nad projektami prezydenta Andrzeja Dudy ws. Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Obrady komisji zaplanowano też na środę i czwartek.

Zgodnie z zapowiedziami PiS, w czasie prac w komisji mają być zgłoszone poprawki uzgodnione podczas rozmów prezydenta z PiS.

Pierwsze czytania obu projektów odbyły się w środę na forum Izby. 6 grudnia mają one wrócić na posiedzenie plenarne. Szef komisji Stanisław Piotrowicz (PiS) mówił, że prace na nimi mogą zakończyć się na przyszłym posiedzeniu Sejmu. “Jest wola szybkiego procedowania i przyjęcia tych ustaw jak najszybciej” – dodał.

Projekt noweli ustawy o KRS zakłada m.in. wybór przez Sejm 15 członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów; w przypadku klinczu, każdy poseł głosowałby tylko na jednego kandydata. Dotychczas członków KRS-sędziów wybierały środowiska sędziowskie.

Kwestia wyboru do Rady była w ostatnich tygodniach tematem rozmów prezydenta z PiS – mają się do tego odnosić poprawki tej partii. Wstępny kompromis ma zakładać, że gdyby w Sejmie nie było 3/5 głosów, wówczas – w drugim etapie – do wyboru członków KRS wystarczyłaby większość bezwzględna. Kluby opozycyjne mogłyby wskazać sześciu kandydatów do Rady, a większość parlamentarna – dziewięciu.

Projekt nowej ustawy o SN zakłada m.in. badanie przez SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat; utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników oraz przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta.

Prezydent złożył te projekty w końcu września br. W lipcu zawetował nową ustawę o SN i nowelę ustawy o KRS, wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność. Zapowiedział wtedy, że w ciągu dwóch miesięcy przedstawi własne projekty.

# # #

Dziś sejmowa komisja zajmie się projektem PiS dot. zmian w Kodeksie wyborczym, który zakłada m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW-ów) w wyborach do rad gmin, zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw.

Projekt przewiduje ponadto reformę Państwowej Komisji Wyborczej. PiS chce, by 7 na 9 jej członków wybierał Sejm (obecnie 9-osobowy skład tworzy po 3 sędziów delegowanych tam przez TK, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny).

Ponadto projekt wprowadza komisarzy wyborczych wojewódzkich i powiatowych. Oprócz zmian w Kodeksie wyborczym, projekt PiS zawiera też propozycje nowych rozwiązań w ustawach o samorządzie: gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Propozycje PiS krytykuje opozycja oraz PKW.

# # #

Dziś komisja weryfikacyjna zbada reprywatyzację nieruchomości przy ul. Schroegera 72 na stołecznych Bielanach. Jako świadkowie zostali wezwani mieszkańcy kamienicy; Iwona Polańska–Świtka – urzędnik m. st. Warszawy oraz Zbigniew Dubiel – b. burmistrz Bielan.

Miasto przekazało nieruchomość spadkobiercom dawnych właścicieli. Jak podawały media, wątpliwości w tej sprawie budzi m.in. brak oryginału pełnomocnictwa, udzielonego pod koniec lat 40. adwokatowi przez ówczesnych właścicieli. Na wniosek lokatorów kamienicy w marcu br. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło decyzję prezydent stolicy o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości – uznając, że nie wyjaśniono należycie, czy pełnomocnictwa udzieliły “uprawnione osoby”. Beneficjenci decyzji zwrotowej zaskarżyli to orzeczenie SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który we wrześniu orzekł o zwrocie sprawy do SKO. Zgodnie z ustawą, po wszczęciu postępowania przez komisję toczące się przed innymi organami (np. SKO, NSA czy WSA) postępowania co do danej nieruchomości są zawieszane.

Sprawę Schroegera 72 bada także Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Również dziś, po południu, komisja przeprowadzi rozprawę odwoławczą w sprawie Poznańskiej 14. Komisja uchyliła decyzję reprywatyzacyjną we wrześniu. Nieruchomość w 2013 r. przekazano spadkobiercy dawnych właścicieli, którego reprezentował adwokat Robert N. (podejrzany w sprawie reprywatyzacji; jest w areszcie). Decyzję podpisał ówczesny wiceszef Biura Gospodarki Nieruchomościami Jerzy M. (także podejrzany ws. reprywatyzacji). Później spadkobierca sprzedał spadek Robertowi N. i Januszowi P., a ci odprzedali nieruchomość spółce Jowisz.

Komisja od początku czerwca br. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Uchyliła już decyzje wydane z upoważnienia prezydent Warszawy: o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do Siennej 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70, o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad, a także o przyznaniu spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 oraz Nowogrodzkiej 6a (kamienic z lokatorami). Żadnej z tych decyzji nie badał jeszcze sąd administracyjny.

# # #

Pierwszy z planowanych 27 tomów “Pro memoria”, czyli codzienne zapiski prymasa Stefana Wyszyńskiego, zostanie dziś w południe zaprezentowany na UKSW w Warszawie. Publikacja obejmuje spostrzeżenia i refleksje prymasa z lat 1948-52, gdy władze komunistyczne prowadziły działania zmierzające do całkowitej marginalizacji społecznej Kościoła katolickiego w Polsce.

Udział w spotkaniu i prezentacji nowej serii wydawniczej zapowiedzieli m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, prezes IPN Jarosław Szarek, rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz bp prof. Jan Kopiec, który jest przewodniczącym Rady Programowej wydania “Pro memoria”.

Kard. Stefan Wyszyński przez cały czas swej prymasowskiej posługi regularnie prowadził osobiste zapiski. Pierwsza notatka z tego zbioru pochodzi z 22 października 1948 r., ostatnia zaś z 12 maja 1981 r. Z tego, prawie 33-letniego okresu, zachowało się kilkadziesiąt tomów rękopisów. “Moje notatki, zapiski, wcale nie mają pretensji pamiętnikarskich (…), notuję je dlatego, że (…) ktoś będzie sobie chciał postawić pytanie (…) jak tam w rzeczywistości było. Z litości więc dla tych, którzy się kiedyś będą zajmowali tymi sprawami, notuję pewne rzeczy, jak one wyglądały” – pisał Wyszyński.

Na świecie

HANOI – Drugi dzień wizyty oficjalnej prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w Wietnamie (do 30 listopada). Duda spotka się z prezydentem tego kraju Tran Dai Quangiem, premierem Nguyen Xuan Phucem i sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu Nguyen Phu Trongiem.

ABIDŻAN – Premier Beata Szydło rozpoczyna wizytę w Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie w Abidżanie w środę i czwartek będzie uczestniczyć w 5. szczycie Unia Europejska – Unia Afrykańska.

TUNIS – Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski kończy wizytę w Tunezji, która jest drugim etapem jego czterodniowej podróży do Afryki Północnej. Wcześniej minister przebywał w Algierii.

RANGUN – Drugi dzień wizyty papieża Franciszka w Birmie. Z Rangunu, od którego rozpoczął pielgrzymkę, papież uda się do nowej stolicy, Naypyidaw. Złoży tam wizytę prezydentowi Birmy Htinowi Kyawowi, a następnie spotka się z szefową rządu i dyplomacji, byłą przywódczynią opozycji i laureatką Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Wygłosi też przemówienie do przedstawicieli wszystkich władz.

BERLIN – Rozwój sytuacji po fiasku rozmów sondażowych o koalicji rządowej w Niemczech. Prowadzone od ponad miesiąca rozmowy bloku partii chadeckich CDU/CSU z Zielonymi i liberalną FDP zostały zerwane przez to ostatnie ugrupowanie. W poniedziałek kanclerz Angela Merkel wyraziła gotowość do rozmów z socjaldemokratami na temat utworzenia nowego rządu. Z kolei lider SPD Martin Schulz ponownie nie wykluczył współpracy z chadecją, ale zaznaczył, że nie chce zobowiązywać się do jakiegoś konkretnego modelu.

MADRYT, BARCELONA – Kryzys wokół Katalonii, która pozostaje pod bezpośrednią kontrolą władz hiszpańskich od czasu ogłoszenia przez kataloński parlament rezolucji w sprawie niepodległości regionu.

GENEWA – Rozpoczęcie ósmej tury toczących się pod egidą ONZ rozmów pokojowych w spawie Syrii.

BRUKSELA – W Parlamencie Europejskim komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Guenther Oettinger będzie mówił podczas 9 Europejskiego Szczytu Innowacyjnego o udziale programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji w przyszłych wieloletnich ramach finansowych UE.

BRUKSELA – W Parlamencie Europejskim komisarz ds. edukacji i kultury Tibor Navracsics będzie mówił o modernizacji systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej.

MIŃSK – Wizyta prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa na Białorusi (do 30 listopada).

HELSINKI – Książe Cambridge William z wizytą w Finlandii, gdzie będzie gościem prezydenta tego kraju Sauli Niinisto (do 30 listopada).

MOSKWA – Z kosmodromu Wostocznyj, w obwodzie amurskim, wystartuje rakieta Sojuz-2.1b, która wyniesie na orbitę okołoziemską m.in. 14 amerykańskich, szwedzkich, kanadyjskich, niemieckich i japońskich mikro- i nanosatelitów. Będzie to dopiero drugi start z tego jedynego w Rosji cywilnego kosmodromu, zainaugurowanego w kwietniu 2016 roku.