Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 21 listopada

Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad, Maria.

124 lata temu w Mińsku urodził się Władysław Strzemiński, malarz, teoretyk sztuki; o postaci Strzemińskiego opowiada ostatni film Andrzeja Wajdy „Powidoki”. Zmarł 26 grudnia 1952 roku.

117 lat temu w Buczaczu urodził się Emanuel Ringelblum, historyk, współtwórca Podziemnego Archiwum Warszawskiego Getta. Zmarł 7 marca 1944 roku.

115 lat temu w Leoncinie na Mazowszu urodził się Isaac Bashevis Singer, pisarz żydowski tworzący w języku jidysz; autor m.in. “Sztukmistrza z Lublina”; laureat literackiej Nagrody Nobla w 1978 r. Zmarł 24 lipca 1991 roku.

97 lat temu w Donorze w Pensylwanii urodził się Stan Musial, legendarny amerykański baseballista polskiego pochodzenia. Zmarł 19 stycznia 2013 roku.

20 lat temu w Katowicach Sąd Wojewódzki uniewinnił byłych milicjantów oskarżonych o spowodowanie śmierci górników z kopalni „Wujek” na początku stanu wojennego; był to pierwszy proces w tej sprawie po upadku komunizmu.

11 lat temu w Rudzie Śląskiej w Kopani Węgla Kamiennego „Halemba” doszło do wybuchu metanu; zginęło 23 górników; była to jedna z najtragiczniejszych w skutkach katastrof górniczych w Polsce

W Polsce

Dziś na posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym Poczta Polska, PERN i Polskie Koleje Państwowe trafią na listę spółek, których akcje nie będą mogły być zbyte przez Skarb Państwa.

Projekt przewiduje też wprowadzenie zmian dot. wynagrodzenia członków Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, czyli ciała doradczego premiera. Zgodnie z projektem przewodniczący Rady będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 250 proc. (teraz jest to 130 proc.) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pozostali członkowie Rady mają otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 proc. (teraz jest to 100 proc.).

Rząd zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, który wprowadza przepisy zawierające definicje wewnętrznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, określające wymogi informacyjne wobec nadzoru oraz wysokość dolnego progu minimalnego wymogu kapitałowego.

Przedkładany przez ministra rozwoju i finansów projekt, jak wynika z uzasadnienia, to implementacja do polskiego prawa niektórych zapisów unijnych dyrektyw dotyczących ubezpieczeń.

Ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym ma powstać jeden model matematyczny, wspólny dla całego kraju, dot. przemieszczania się i zmian zanieczyszczeń w powietrzu. Projektowane zmiany rozszerzą też kompetencje i zadania działającego przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska – Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego (KLRiW).(PAP)

# # #

Komisja śledcza ds. Amber Gold ma kontynuować dziś przesłuchania świadków – gdańskich policjantów. Przed południem podczas posiedzenia zamkniętego komisja wysłucha “funkcjonariusza policji, którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną”. Jeszcze we wrześniu przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann (PiS) informowała PAP, że badając działania policji i służb specjalnych w sprawie Amber Gold komisja ma przesłuchać blisko 40 świadków, z czego 12 osób, to funkcjonariusze operacyjni, których dane nie będą ujawnione i zostaną oni przesłuchani zapewne w trybie niejawnym.

Po południu – już na posiedzeniu jawnym – zeznania przed komisją ma natomiast złożyć Zbigniew Pakuła, były komendant miejski policji w Gdańsku, który pełnił swą funkcję do początków 2016 r.

Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express. Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej, firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

# # #

Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie Dariusza P., którego prokuratura oskarżyła o podpalenie domu w Jastrzębiu-Zdroju i zabicie w ten sposób żony i czworga dzieci. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na dożywocie. Obrona wniosła o uniewinnienie lub powtórzenie procesu. Prokuratura domaga się tylko niewielkiej korekty wyroku z I instancji.

Do pożaru domu jednorodzinnego w Jastrzębiu doszło w maju 2013 r. Dariusz P. został zatrzymany i aresztowany w marcu 2014 r. Gliwicka prokuratura zarzuciła mu zabójstwo pięciu osób, a także usiłowanie zabójstwa szóstej – najstarszego syna Wojciecha, który ocalał z pożaru. Nieprawomocny wyrok zapadł w grudniu 2016 r. przed rybnickim wydziałem Sądu Okręgowego w Gliwicach. Sąd nie miał wątpliwości, że Dariusz P. zabił swoich najbliższych, chcąc uzyskać pieniądze z ubezpieczenia i uwolnić się od rodziny. Zgodnie z tamtym orzeczeniem, o warunkowe przedterminowe zwolnienie P. mógłby się ubiegać najwcześniej po 35 latach.

Zdaniem obrony, ustalenia, które według prokuratury i sądu układają się w nierozerwalny łańcuch poszlak, wcale nie są takie pewne. Obrona kwestionuje m.in. opinie biegłych, według których w domu P. doszło do podpalenia, i analizy logowania telefonu komórkowego oskarżonego, a także sam motyw zbrodni. Adwokat domagał się powołania nowych biegłych w zakresie pożarnictwa. Zdaniem obrony w domu doszło do przypadkowego pożaru, a P. w tym czasie był w oddalonym o ok. 10 km zakładzie w Pawłowicach, w którym montował meble. Oskarżony konsekwentnie nie przyznawał się do zabójstwa, choć potwierdził, że próbował skierować śledztwo na fałszywe tory – np. wysyłał sobie sms-y, z których miało wynikać, że dom podpalił ktoś inny.

Na świecie

ATENY – Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą kontynuuje wizytę oficjalną w Grecji. Prezydent otworzy polsko-greckie Forum Innowacji i Zielonych Technologii. Weźmie także udział w spotkaniu polskich przedsiębiorców sektora stoczniowego z greckimi armatorami oraz w prezentacji autobusu elektrycznego przedsiębiorstwa Solaris Bus & Coach i wozu strażackiego firmy WISS Wawrzaszek. Polska para prezydencka spotka się również z przedstawicielami Polonii w Grecji. Prezydent Duda wręczy odznaczenia państwowe jej najbardziej zasłużonym reprezentantom.

BERLIN – Rozwój sytuacji po fiasku rozmów sondażowych o koalicji rządowej w Niemczech. Prowadzone od ponad miesiąca rozmowy bloku partii chadeckich CDU/CSU z Zielonymi i liberalną FDP zostały zerwane przez to ostatnie ugrupowanie. Jeśli cztery partie nie powrócą pomimo apelu prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera do stołu rozmów, to konieczne będą nowe wybory.

BRUKSELA – Robocze spotkanie szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i sekretarzem generalnym, NATO Jensem Stoltenbergiem. Omawiane będą najprawdopodobniej kwestie związane z powołaniem stałej współpracy strukturalnej PESCO oraz współpracy UE i NATO w dostosowywaniu unijnej infrastruktury do potrzeb wojskowych.

BRUKSELA – Spotkanie unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy kultury, którzy przyjmą wytyczne w sprawie promocji dostępu do kultury przez instrumenty cyfrowe. Chodzi m.in. o rozwój relacji organizacji kulturalnych z publicznością w coraz bardziej scyfryzowanym otoczeniu. Z Polski wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

BRUKSELA – Ministrowie sportu państw UE spotkają się w Brukseli z szefem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Będą rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach stojących przed sportem w XXI wieku oraz o współpracy między UE, rządami i ruchem sportowym. Polskiej delegacji przewodniczy minister sportu i turystyki Witold Bańka.

BRUKSELA – W Parlamencie Europejskim konferencja na temat wartości dodanej polityki spójności w regionach UE organizowana przez stałe przedstawicielstwo RP oraz Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

BRUKSELA – Komisja ds. rynku wewnętrznego Parlamentu Europejskiego będzie głosowała nad propozycją regulacji, których celem jest ochrona konsumentów kupujących online w sytuacji, gdy zakupiony przez nich cyfrowy towar np. gra, czy muzyka nie działa.

MADRYT, BARCELONA, BRUKSELA – Kryzys wokół Katalonii, która pozostaje pod bezpośrednią kontrolą władz hiszpańskich od czasu ogłoszenia przez kataloński parlament rezolucji w sprawie niepodległości regionu.

KIJÓW – Obchody Dnia Wolności i Godności poświęconego pomarańczowej rewolucji z 2004 r. i rewolucji godności z przełomu lat 2013-2014. Głównym miejscem tych dwóch wydarzeń był Majdan Niepodległości w Kijowie. Ostatnie masowe protesty rozpoczęły się tam 21 listopada 2013 r. po decyzji rządu ówczesnego premiera Mykoły Azarowa i prezydenta Wiktora Janukowycza o wstrzymaniu przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Protesty nasiliły się w grudniu i trwały w styczniu i lutym 2014 r. W wyniku walk ulicznych między demonstrantami a milicją zginęło ponad 100 osób. Pod koniec lutego Janukowycz został obalony, zbiegł z kraju i do dziś ukrywa się w Rosji.

SOCZI – Prezydent Czech Milosz Zeman spotka się z Władimirem Putinem w Soczi.

SOCZI – Spotkanie prezydentów Rosji, Turcji i Iranu w Soczi, pierwsze z serii spotkań międzynarodowych mających na celu wznowienie procesu pokojowego w Syrii po porażkach militarnych Państwa Islamskiego.

HARARE – Parlament w Zimbabwe ma rozpocząć proces impeachmentu prezydenta Roberta Mugabego. W niedzielę Komitet Centralny rządzącej ZANU-PF pozbawił 93-letniego prezydenta funkcji szefa partii; przekazano mu również, że jeśli nie zrezygnuje z urzędu prezydenta, we wtorek parlament rozpocznie wobec niego procedurę impeachmentu. Z ZANU-PF wyrzucono także żonę prezydenta, przygotowywaną przez przywódcę na jego następczynię, oraz grupę lojalnych wobec niej wpływowych członków ugrupowania. Mimo to Mugabe nie ogłosił rezygnacji i na wtorek zwołał cotygodniowe spotkanie swego gabinetu.

NIKOZJA – Prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi, premier Grecji Aleksis Cipras i prezydent Republiki Cypru Nikos Anastasiadis spotkają się w Nikozji.

LONDYN – Wystąpienie brytyjskiego ministra ds. wyjścia z Unii Europejskiej Davida Davisa na konferencji poświęconej różnym możliwym scenariuszom Brexitu.

NAYPYIDAW – W stolicy Birmy drugi dzień spotkania z udziałem 51 szefów dyplomacji krajów Azji i Europy oraz szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini. Jednym z kluczowych tematów jest kryzys humanitarny w stanie Arakan.

KAIR – Główne frakcje palestyńskie spotkają się w Kairze, by przedyskutować warunki pojednania negocjowanego pod patronatem Egiptu.

KAIR – Po krótkim pobycie w Paryżu premier Libanu Saad Hariri, który na początku listopada nieoczekiwanie zrezygnował z urzędu, ma się spotkać w Egipcie z prezydentem Abd el-Fatahem es-Sisim.

WASZYNGTON – Zgodnie z tradycją przed obchodzonym w czwartek Świętem Dziękczynienia prezydent USA Donald Trump ułaskawi indyka. Następnie z Białego Domu uda się do swej rezydencji w Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie spędzi resztę tygodnia.

WASZYNGTON – Sekretarz stanu USA spotka się w Waszyngtonie z peruwiańskim ministrem spraw zagranicznych Ricardo Luną Mendozą.

MEKSYK – Zakończenie piątej rundy renegocjacji układu o wolnym handlu NAFTA między Meksykiem, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi.

KUCHING – W Malezji rozpoczyna się forum ekonomiczne świata muzułmańskiego, w którym ma wziąć udział współzałożyciel Apple’a Steve Wozniak.