Co się dzieje? Szybkie newsy – środa, 22 listopada

Imieniny obchodzą: Cecylia, Marek i Stefan.

116 lat temu w Warszawie urodził się Józef Lejtes, reżyser, jeden z najbardziej znanych twórców polskiego kina międzywojennego, autor filmów “Barbara Radziwiłłówna”, “Dziewczęta z Nowolipek” i “Granica”. Zmarł 27 maja 1983 r.

99 lat temu w wyniku ofensywy wojsk polskich oddziały ukraińskie zostały zmuszone do wycofania się ze Lwowa; w mieście doszło do pogromu ludności żydowskiej.

97 lat temu Lwów jako pierwsze i jedyne miasto w II RP został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari; uroczystej dekoracji dokonał marszałek Józef Piłsudski.

77 lat temu w KL Auschwitz Niemcy dokonali pierwszej egzekucji przez rozstrzelanie – stracono 40 Polaków.

66 lat temu w Warszawie zakończył się II Kongres Obrońców Pokoju, który powołał Światową Radę Pokoju; jej przewodniczącym został Frederic Joliot-Curie.

35 lat temu w Londynie zmarł Stanisław Ostrowski, prezydent Lwowa (1936-1939), więziony w ZSRS (1939-1941); prezydent RP na uchodźstwie w latach 1972-1979.

21 lat temu Polska stała się pełnoprawnym członkiem OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

16 lat temu prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził zgodę na udział polskiego kontyngentu wojskowego w operacji antyterrorystycznej w Afganistanie; z wnioskiem o wysłanie wojska do Afganistanu zwrócił się do prezydenta – w imieniu rządu – premier Leszek Miller.

W Polsce

Dziś na trzydniowe posiedzenie zbiera się Sejm, który wieczorem zajmie się prezydenckimi projektami ustaw o KRS i SN. Prezydent 25 września, po wcześniejszym zawetowaniu projektów ustaw o SN i KRS, zaprezentował swoje własne projekty.

Czterokrotnie w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości spotykali się prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda. Ostatnia rozmowa, do której doszło 20 października, dotyczyła poprawek zaproponowanych przez PiS. Prezydent, przekazał wówczas liderowi PiS na piśmie swoje uwagi. Następnie ws. projektów spotykali się wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i Piotrowicz. Wstępny kompromis zawarty między PiS a Kancelarią Prezydenta zakłada, że w razie gdyby w Sejmie nie udało się zebrać potrzebnych do wyboru nowych członków KRS-sędziów 3/5 głosów, wówczas – w drugim etapie – do wyboru wystarczyłaby większość bezwzględna.

W czwartek posłowie rozpatrzą projekt PiS zmian w Kodeksie wyborczym i w ustawach regulujących działanie samorządów wszystkich szczebli. Zakłada on wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW-ów) w wyborach do rad gmin, zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. Przewiduje też reformę Państwowej Komisji Wyborczej.

Projekt krytykuje PKW, według której zaproponowane zmiany mogą spowodować zaburzenia, czy nawet destabilizację procesu wyborczego. Główne zarzuty PKW do projektu to m.in.: nagłość wprowadzenia rewolucyjnych zmian, dwukrotny wzrost kosztów wyborów, brak wymogu apolityczności wobec komisarzy wyborczych, wydłużenie czasu liczenia głosów, brak czasu na stworzenie nowego informatycznego Systemu Wsparcia Obsługi Wyborów.

Sejm rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora autorstwa PiS, który przewiduje możliwość obniżenia uposażenia parlamentarzystom za naruszenie powagi Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego.

# # #

Dziś ma zapaść decyzja komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 6a. Kamienicę wraz z lokatorami przejęła spółka Jowisz, która odkupiła prawa do niej po jej zreprywatyzowaniu na rzecz spadkobierców właścicieli.

18 października komisja zbadała reprywatyzację tej nieruchomości. Głównym tematem obrad było wtedy nękanie lokatorów. Zeznając jako świadkowie, lokatorki kamienicy mówiły o “terrorze psychicznym” ze strony przedstawicieli spółki, żądaniach wyprowadzki, radykalnej podwyżce czynszów, uciążliwych remontach. O nękaniu zawiadomiono prokuraturę – postępowanie początkowo umorzono, ale niedawno je wznowiono.

Nieprzestrzeganie zasady współżycia społecznego czy nękanie lokatorów może być podstawą uchylenia przez komisję decyzji reprywatyzacyjnej – podkreślał jej przewodniczący Patryk Jaki. “Wiele wskazuje na to, że wynajęto grupę ludzi, zapłacono im za to, żeby jak najszybciej zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby z tych ludzi (kamienicę) oczyścić, żeby oni potem spokojnie mogli przyjść i sprzedawać tę kamienicę za 15-20 tys. zł za metr” – mówił.

Wszelkie kontakty z mieszkańcami kamienicy odbywały się z poszanowaniem prawa i drugiego człowieka – oświadczyła wówczas Fenix Group (spółka Jowisz należy do tej grupy). Dodano, że “remont wpłynął na poprawę bezpieczeństwa obiektu”. Kamienicę spółka nabyła w 2013 r. za ponad 7 mln zł od spadkobierców “legitymujących się prawomocnymi, wydanymi przez polskie urzędy i sądy, dokumentami świadczącymi o tym, że są prawowitymi właścicielami”.

Komisja od początku czerwca br. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Uchyliła już decyzje wydane z upoważnienia prezydent Warszawy: o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do Siennej 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70, o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad, a także o przyznaniu spadkobiercom praw do Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43 (dwóch kamienic z lokatorami). Żadnej z tych decyzji nie badał jeszcze sąd administracyjny.

Na świecie

PARYŻ – Premier Beata Szydło rozpoczyna wizytę w Paryżu, gdzie w czwartek spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Angelem Gurrią. Z Paryża premier uda się do Brukseli, gdzie w piątek weźmie udział w szczycie Partnerstwa Wschodniego.

SOCZI – Szczyt w sprawie Syrii z udziałem prezydentów Rosji, Turcji i Iranu – Władimira Putina, Recepa Tayyipa Erdogana i Hasana Rowhaniego.

BERLIN – Rozwój sytuacji po fiasku rozmów sondażowych o koalicji rządowej w Niemczech. Prowadzone od ponad miesiąca rozmowy bloku partii chadeckich CDU/CSU z Zielonymi i liberalną FDP zostały zerwane przez to ostatnie ugrupowanie. Jeśli cztery partie nie powrócą pomimo apelu prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera do stołu rozmów, to konieczne będą nowe wybory.

HARARE – Rozwój sytuacji w Zimbabwe po ustąpieniu prezydenta Roberta Mugabego. 93-letni Mugabe złożył urząd po wszczęciu przeciwko niemu przez parlament procedury impeachmentu. Zarzucono mu, że nie przestrzegał konstytucji oraz “pozwolił, by jego żona uzurpowała sobie władzę”; wskazywano również jego podeszły wiek i stan zdrowia niepozwalający na skuteczne sprawowanie urzędu. Mugabe pozostawał u władzy przez 37 lat i był najstarszym szefem państwa na świecie. Pod jego rządami zasobny wcześniej kraj popadł w ruinę gospodarczą, a jego przeciwnicy polityczni byli prześladowani.

HAGA – Przed ONZ-owskim trybunałem ds. dawnej Jugosławii ogłoszenie wyroku w procesie byłego dowódcy Serbów bośniackich Ratko Mladicia, sądzonego m.in. za czystki etniczne i ludobójstwo. Prokuratura żąda dla niego dożywocia. Mladić, nazywany “rzeźnikiem Bałkanów”, jest oskarżony m.in. o czystki etniczne podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-95, mające na celu utworzenie etnicznie czystego państwa serbskiego.

BRUKSELA – W Parlamencie Europejskim lunch roboczy na temat rozwoju energetyki odnawialnej w Europie Środkowo-Wschodniej organizowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej i wiceszefa PE Ryszarda Czarneckiego.

BRUKSELA – Think-tank Centre for European Reform organizuje dyskusję zatytułowaną “Czy fundusze unijne mogą promować praworządność w Europie”. Debata wpisuje się w powracający co pewien czas pomysł, by w przyszłym budżecie UE połączyć spełnianie wymagań dotyczących rządów prawa z dostępem do funduszy UE. KE jak na razie jest jednak sceptyczna w tej sprawie.

MADRYT, BARCELONA, BRUKSELA – Kryzys wokół Katalonii, która pozostaje pod bezpośrednią kontrolą władz hiszpańskich od czasu ogłoszenia przez kataloński parlament rezolucji w sprawie niepodległości regionu.

MOSKWA – Prezydent Czech Milosz Zeman z wizytą w Rosji (do 23 listopada).

NAYPYIDAW – Wizyta ministra spraw zagranicznych Bangladeszu Abula Hasana Mahmuda Aliego w Birmie. Obu krajów dotyczy kryzys humanitarny w birmańskim stanie Arakan, z którego przed czystkami etnicznymi prowadzonymi przez birmańską armię uciekły do Bangladeszu setki tysięcy uchodźców ludu Rohingja (do 23 listopada).

BIRMINGHAM – Drugie konsultacje społeczne brytyjskiego rządu z przedstawicielami milionowej społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii dotyczące m.in. przyszłych praw obywatelskich po wyjściu kraju z Unii Europejskiej.

MOSKWA – Posiedzenie wyższej izby parlamentu Rosji, Rady Federacji, na którym – jak się oczekuje – izba przyjmie uchwalone wcześniej przez deputowanych Dumy Państwowej przepisy pozwalające uznać media zagraniczne transmitujące programy dla odbiorców rosyjskich za tzw. zagranicznych agentów. Ministerstwo sprawiedliwości Rosji ostrzegło, że na mocy przepisów za „zagranicznych agentów” mogą być uznane wspierane przez władze USA rozgłośnie Głos Ameryki i Radio Swoboda oraz projekty medialne Radia Swoboda.

WATYKAN – Audiencja generalna papieża Franciszka.