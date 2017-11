Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 23 listopada

Imieniny obchodzą: Adela, Grzegorz, Klemens oraz Michał.

224 lata temu zakończył obrady sejm grodzieński – ostatni sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej, zwołany i działający pod terrorem władz carskich; zatwierdził m.in. II rozbiór Rzeczypospolitej.

113 lat temu w Saint Louis zakończyły się III Letnie Igrzyska Olimpijskie.

84 lata temu w Dębicy urodził się Krzysztof Penderecki, jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów, znakomity dyrygent i pedagog muzyczny; autor dzieł: “Tren ofiarom Hiroszimy”, “Pasja wg św. Łukasza”, “Dies Irae”, “Jutrznia”, “Polskie Requiem”, “Te Deum”, “Siedem Bram Jerozolimy”, a także oper “Diabły z Loudun”, “Raj utracony”, “Czarna maska” i “Ubu Król”.

46 lat temu Chiny jako stały członek weszły do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

28 lat temu Sejm podjął decyzję o likwidacji Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) oraz Urzędu do spraw Wyznań.

11 lat temu w Londynie po zatruciu polonem 210 zmarł Aleksander Litwinienko, b. agent rosyjskich tajnych służb; w 2016 r. brytyjscy śledczy ogłosili, że prezydent Rosji Władimir Putin, którego Litwinienko krytykował, prawdopodobnie zaaprobował operację FSB w celu zabicia agenta.

W Polsce

W czwartek w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wręczy rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii.

Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie prezydenta.

W połowie marca prezydent wpisał na listę Pomników Historii 10 obiektów, m.in. radiostację w Gliwicach, zespół opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku.

Pomnik Historii to jedna z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Formuła ta funkcjonuje od 1994 r. Ostateczną decyzję o wpisaniu zabytkowego obiektu na listę Pomników Historii podejmuje prezydent. Obecnie jest to 70 zabytków szczególnej rangi, w tym Kraków – jako historyczny zespół miasta, Biskupin – jako rezerwat archeologiczny, Częstochowa – z zespołem klasztoru ojców paulinów na Jasnej Góry, a także Grunwald – jako pole bitwy, Wieliczka – kopalnia soli oraz Frombork – z zespołem katedralnym.

# # #

Dziś, w drugim dniu posiedzenia Sejmu, posłowie rozpatrzą projekt PiS zmian m.in. w Kodeksie wyborczym, i w ustawach regulujących działanie samorządów wszystkich szczebli. Zakłada on wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW-ów) w wyborach do rad gmin, zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. Przewiduje ponadto reformę Państwowej Komisji Wyborczej.

PiS chce, by 7 na 9 jej członków wybierał Sejm (obecnie 9-osobowy skład tworzy po 3 sędziów delegowanych tam przez TK, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny).

Projekt krytykuje Państwowa Komisja Wyborcza, według której zaproponowane zmiany mogą spowodować zaburzenia, czy nawet destabilizację procesu wyborczego. Główne zarzuty PKW do projektu to m.in.: nagłość wprowadzenia rewolucyjnych zmian, dwukrotny wzrost kosztów wyborów, brak wymogu apolityczności wobec komisarzy wyborczych, wydłużenie czasu liczenia głosów oraz brak czasu na stworzenie nowego informatycznego Systemu Wsparcia Obsługi Wyborów.

Izba rozpatrzy też poprawki Senatu do noweli ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach. Posłowie będą też debatować nad poprawkami Izby Wyższej do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz noweli ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

W harmonogramie obrad znalazł się także projekt nowelizacji ustawy o odpadach, który przewiduje m.in. ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów komunalnych odbieranych m.in. od właścicieli nieruchomości oraz zmianę przepisów dot. bazy danych o produktach i opakowaniach.

W Sejmie odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Projekt przewiduje m.in. przekazanie z budżetu do 1 mld zł dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych.

Posłowie wysłuchają też – na wniosek klubu Kukiz’15 – informacji Ministerstwa Środowiska ws. gospodarki odpadami.

# # #

Dziś w południe w Pałacu Belwederskim w Warszawie podczas organizowanej przez Fundację im. Janusza Kurtyki konferencji pt. “Dotyk Katynia. Zbrodnia Katyńska w perspektywie międzynarodowej. Polityka, tożsamość, narracje” odbędzie się wręczenie nagrody im. Janusza Kurtyki. Jej laureatem został prof. Tadeusz Wolsza, autor książki pt. “To co widziałem, przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele instytucji państwa polskiego, ludzie nauki oraz polscy i zagraniczni historycy. Konferencja rozpocznie się od podsumowania konkursu oraz wręczenia nagrody. Następnie odbędzie się krótki koncert fortepianowy Tomasza Trzcińskiego, po nim zaś nastąpi część naukowa, podczas której wygłoszonych zostanie pięć referatów poświęconych problematyce katyńskiej.

# # #

Duszpasterstwo w środowisku młodych oraz przygotowanie do sakramentu bierzmowania – to główne tematy IV Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji, który rozpocznie się dziś na Jasnej Górze i potrwa do niedzieli. Spotkanie organizuje Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji wraz z archidiecezją częstochowską i paulinami.

Kongres rozpocznie się dziś późnym popołudniem, wieczorem uczestnicy spotkania wezmą udział we mszy św., pierwszej nauce rekolekcyjnej i Apelu Jasnogórskim. Na kolejne dni zaplanowano m.in. sesje kongresowe, spotkanie ewangelizacyjne, warsztaty i modlitwy.

Wśród zaproszonych na Kongres gości jest abp Rino Fisichella, który od 2010 roku przewodzi Papieskiej Radzie ds. Nowej Ewangelizacji oraz metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP. W zaproszeniu na spotkanie w Częstochowie abp Ryś podkreślił, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania stwarza ogromną szansę ewangelizacyjną. IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji jest zatytułowany „Bierzmowanie – matura czy inicjacja chrześcijańska?”.

Na świecie

PARYŻ – Premier Beata Szydło spotka się w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Angelem Gurrią. Agenda spotkania z prezydentem Macronem ma dziesięć punktów, wśród nich są kwestie: bilateralne, regionalne, unijne, bezpieczeństwa międzynarodowego i Partnerstwa Wschodniego. Jak powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski, premier będzie też chciała rozmawiać na temat dyrektywy o pracownikach delegowanych, popieranej przez Francję. W ramach wizyty w Paryżu premier Szydło wygłosi także przemówienie na forum gospodarczym OECD. Z Paryża uda się do Brukseli, gdzie w piątek weźmie udział w szczycie Partnerstwa Wschodniego.

BERLIN – Rozwój sytuacji po fiasku rozmów sondażowych o koalicji rządowej w Niemczech. Prezydent Frank-Walter Steinmeier, który zainicjował serię spotkań w liderami partii demokratycznych, aby wysondować możliwość rozwiązania impasu bez konieczności rozpisywania przyspieszonych wyborów, spotka się z przewodniczącym SPD Martinem Schulzem. Prezydent rozmawiał wcześniej z Christianem Lindnerem (FDP), z liderami Zielonych – Simone Peter i Cemem Oezdemirem oraz z przewodniczącym bawarskiej CSU Horstem Seehoferem. Prowadzone od ponad miesiąca rozmowy bloku partii chadeckich CDU/CSU z Zielonymi i liberalną FDP zostały zerwane przez to ostatnie ugrupowanie. Jeśli cztery partie nie powrócą do stołu rozmów, to konieczne będą nowe wybory.

HARARE – Rozwój sytuacji w Zimbabwe po powrocie do kraju byłego wiceprezydenta Emmersona Mnangagwy, który w piątek ma zostać zaprzysiężony jako prezydent. 75-letni Mnangagwa uciekł w tym miesiącu z kraju w obawie o swoje życie, gdy zdymisjonował go prezydent Robert Mugabe, co stało się bezpośrednią przyczyną bezkrwawego wojskowego zamachu stanu, w wyniku którego 93-letni prezydent został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska.

BRUKSELA – Doroczna konferencja Europejskiej Agencji Obrony, poświęcona problematyce cyberbezpieczeństwa, z udziałem m.in. szefowej dyplomacji UE Federiki Mogherini i komisarza ds. bezpieczeństwa Juliana Kinga.

BRUKSELA – Konferencja prasowa unijnego komisarza ds. polityki sąsiedztwa Johannesa Hahna w przeddzień szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli.

BRUKSELA – Komisja ds. prawnych Parlamentu Europejskiego będzie głosowała nad regulacjami, które mają ułatwić nadawanie programów radiowych lub telewizyjnych online w całej UE. Obecnie prawa autorskie mogą uniemożliwiać taką ponadnarodową działalność.

PRISZTINA – Przewodnicząca międzynarodowego trybunału ds. zbrodni wojennych w Kosowie Ekaterina Trendafiłowa rozpoczyna swą pierwszą od powołania trybunału wizytę w Kosowie.

WIEDEŃ – Posiedzenie Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej; konferencja prasowa dyrektora generalnego MAEA Yukii Amano około południa.

LUKSEMBURG – Przed Sądem Kasacyjnym w Luksemburgu sprawa osób, które ujawniły skandal z tamtejszym systemem unikania opodatkowania przez duże międzynarodowe firmy, zwanego aferą LuxLeaks.

KAIR – Główne frakcje palestyńskie kontynuują w Kairze rozmowy za zamkniętymi drzwiami na temat warunków pojednania negocjowanego pod patronatem Egiptu.

ALGIER – Wybory lokalne i regionalne w Algierii.

WASZYNGTON – W USA Święto Dziękczynienia.