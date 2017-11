3-letni plan imigracyjny Kanady

Imigracja do Kanady “Ask Isabella

W środę 1 listopada 2017 rząd opublikował jesienne uaktualnienie sytuacji ekonomicznej kraju, częścią którego są również plany związane z imigracją. Tym razem plan określa ilu nowych imigrantów zostanie przyjętych do Kanady nie tylko jak to zwykle było w następnym, czyli 2018 roku, ale tym razem jest plan 3-letni. Przewiduje on przyjęcie do Kanady na stałe w tym czasie prawie milion osób: 310 tysięcy w 2018 roku, 340 tysięcy w 2019 roku oraz 330 tysięcy 2020 roku.

Jest to największa liczba nowych imigrantów od dziesiątek lat, aczkolwiek komisja do spraw imigracji proponowała o wiele więcej: ponad 400 tysięcy rocznie. Dla porównania, w poprzednich latach do Kanady przyjeżdżało nie więcej niż 260 tysięcy imigrantów rocznie, a w bieżącym roku do końca grudnia liczba ta ma wynosić 300 tysięcy. Czyli przewidywany jest ok. 20-30-procentowy wzrost imigracji.

Jak wiadomo, imigracja jest jednym z czynników poprawy ekonomii. Jeśli chodzi o Kanadę, gdzie wzrost populacji nie jest wystarczający mówi się, że ludność Kanady starzeje się i nie wzrasta wystarczająco imigracja może być jedynym ratunkiem, dlatego właśnie plan jest, aby przyjąć więcej imigrantów.

Co to znaczy? Myślę, że może zostać przyśpieszone rozpatrywanie podań imigracyjnych, które już są w toku oraz które zostaną złożone. Jeżeli to nie pomoże w stu procentach obniżona może zostać poprzeczka, czyli złagodzone mogą zostać warunki imigracji do Kanady.

Mogą także zostać wprowadzone nowe programy. Oczywiście są to moje przypuszczenia wysunięte na podstawie planów, jakie ogłosił rząd. Jak będzie zobaczymy. Powiem szczerze uważam, że zdecydowanie powinno coś zostać zrobione, aby ułatwić drogę do Kanady na stałe dla studentów zagranicznych.