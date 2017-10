Podobne, ale inne: “your”, “you’re” i “yours”

Wśród wyrazów angielskich używanych nieprawidłowo i często mylonych znajduje się trójka “your”, “you’re” i “yours”.

Pierwszy – YOUR to zaimek dzierżawczy występujący przed rzeczownikiem:

I’d like to meet your wife.

Chciałbym poznać twoją żonę.

Drugi – YOU’RE to, jak zwykle kiedy mamy do czynienia z apostrofem, forma skrócona, która w całości brzmi “you are”, np.:

Tell me what you’re thinking.

czyli

Tell me what you are thinking.

I wreszcie trzeci – YOURS. To także forma zaimka dzierżawczego, ale używana wtedy kiedy nie występuje po nim rzeczownik, np.:

This is your book, but that one isn’t yours.

To jest twoja książka, ale tamta nie jest twoja.

My drink is over there. Where is yours?

dr Małgorzata P. Bonikowska

•••

