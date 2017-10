Równo rok temu, w październiku odwiedził mnie znajomy, którego uważałam za rozumnego człowieka. Rozmawialiśmy na różne tematy i nagle usłyszałam coś takiego:

“Kobiety dzielą się na ładne i brzydkie. Brzydkie są feministkami, bo ich nikt nie chce i dlatego chodzą na te całe marsze, a ładne siedzą w domu, przy mężach.”

Szczęka mi opadła i stwierdziłam, że nawet szkoda mojego czasu, aby z czymś takim polemizować.

Tymczasem kilka dni temu to samo, w “bardziej rozwiniętej formie”, powiedział sklepowicz (specjalnie piszę nazwiska tego typka z małej litery). Nie wiem na jaką zasługuję reakcję, bo mimo wszystko jestem przeciwna używaniu broni.

Definicja feminizmu brzmi następująco: Feminizm (termin pochodzący z języka łacińskiego, w którym “femina” oznacza “kobieta”) to ideologia, a także zestaw ruchów kulturowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych, których głównym przeznaczeniem jest dążenie do równości kobiet i mężczyzn. Ponieważ mężczyźni (z małymi wyjątkami) raczej nie ruszali tyłków, żeby upominać się o prawa kobiet, bo taki stan rzeczy był dla nich wygodny, więc to kobiety musiały wyjść na ulice i do tej pory to czynią, gdyż jak najnowsza historia pokazuje, w każdej chwili możemy znaleźć się w średniowieczu.

Wrócę jednak do wypowiedzi mojego znajomego. Nadal panuje idiotyczne podejście do kobiety, w którym jej urodę stawia się na pierwszym miejscu. Tak wychowuje się dziewczynki, tak ocenia się kobiety. Mam dwie córki, które nie raz nam dziękowały, że chwaliliśmy je głównie za ich osiągnięcia, a nie za wygląd. Kobieta=człowiek i najważniejsze dla niej jest to, kim jest, co sobą reprezentuje, co osiągnęła, jaki ma zawód, pasję, czy umie kochać, czy potrafi pomóc innym… Tak oceniamy mężczyzn. Dlaczego nie kobiety? Dla mnie najgorszy napis na moim nagrobku brzmiałby: “Tu leży Beata Gołembiowska. Była ładna.” Albo “Była piękna.” – to drugie na szczęście mi nie grozi.

Oprócz urody u kobiety oceniało się – i nadal tak jest – jej stan matrymonialny. Ma partnera, czy nie. Było to niegdyś istotne, gdyż kobiety były na utrzymaniu mężczyzn, a za ciężką pracę w gospodarstwach domowych nie były opłacane. Potrzebowały więc mężów. Dzisiaj to się zmieniło i niekażda chce mieć partnera. Jest to często jej świadomy wybór, obojętnie czy jest ładna czy brzydka.

Najbardziej żałosne jest to, że za ocenę urody i atrakcyjności kobiecej biorą się faceci, którzy jak s… – już nie wymienię nazwiska tego osobnika – są sami tacy wstrętni, że żadna zdrowa na umyśle kobieta by ich nie chciała.

Pamiętam z Polski taki widoczek: na ławce przed blokiem siedzi kilku facetów. Każdy z nich “cudny, że aż łuna od niego bije” – cytując Sienkiewicza, czyli brzuchaci, bez zębów, nieogoleni, niechlujni, zalatujący piwem. Koło ławki przechodzą różne kobiety, na ogół starannie ubrane i umalowane i oczywiście “koneserzy płci pięknej” puszczają uwagi – “A ta jaka gruba, a ta to ma cyce, a ta ma krzywe nogi…” Każda z tych kobiet jest Afrodytą w porównaniu z tymi na ławce. Ładne i brzydkie Żaden z nich absolutnie nie widzi swojej brzydoty, mierności. Oceniając kobiety – oczywiście krytycznie, sam stara się dowartościować. Bo gdyby spojrzał na siebie tak jak powinien, to kompletnie by się załamał.

Czy kobiety chcą wiązać się z takimi miernotami? NIE! Stokrotnie wolą być same. I nie dlatego, że są feministkami. Dlatego, że są wybredne, cenią się, chcą być szczęśliwe.

Mądre, wykształcone, inteligentne, spełnione zawodowo kobiety walczą o swoje prawa. Mogłabym do przymiotników dodać słowo “ładne”, chociaż to jest dla mnie najmniej istotne. Dodam jednak “piękne”. Bo na piękno człowieka składa się między innymi to, co przed chwilą wymieniłam.

Zastanawia mnie tylko jedno. Skąd tacy osobnicy, typu Korwin- Mikke czy Sklepowicz znajdują się w bądź co bądź cywilizowanym świecie, jakim jest Polska. Gdyby to byli pijaczkowie siedzący na ławeczce – no to jeszcze można zrozumieć. Ale obaj osobnicy są wykształceni i zajmują dość wysokie stanowiska. Czyżby jednak z tym określeniem “cywilizowany świat” było coś nie tak?

A tak w ogóle jakim prawem osobnik z opasłym brzuszyskiem, na którym jak na ironię dynda się różaniec, wypowiada się na temat atrakcyjności kobiet? Niech spojrzy na siebie! Czy jakakolwiek mądra kobieta chciałaby mieć do czynienia “z takim cudem”? Nawet gdyby była na wyspie bezludnej i jedyny dostępny męski osobnik to byłby Sklepowicz, to za żadne skarby też by go nie chciała. Nawet na złotej tacy. Chociaż na pewno złotą tacę by wzięła.