“Travel documents”, wizy i eTA

Pytanie: Moja karta PR (karta permanent resident) skończyła swoją ważność i złożyłem o jej przedłużenie, ale jeszcze nie otrzymałem nowej. W poniedziałek wyjeżdżam do Polski, i nie mogę przebukować tego wyjazdu. Nie mogę też się dodzwonić do Immigration, a na wysłane przez e-mail zapytanie nie otrzymałem odpowiedzi. Co mogę zrobić? Czy w ogóle mogę wyjechać z Kanady? I jak wrócić?

Odpowiedź: Tak, wyjazd z Kanady w ogóle nie jest problemem, karta potrzebna jest tylko do wjazdu, a nie do wyjazdu. Na dodatek karta potrzebna jest tylko jeśli do Kanady przybywa się samolotem (lub statkiem, pociągiem albo autobusem). Nie jest potrzebna jeśli wjeżdża się prywatnym samochodem z USA, lub przekracza granicę z USA, np. pieszo. Jeżeli więc planujemy przylecieć do Kanady z powrotem, to karta będzie potrzebna. Ale jest jeszcze jeden sposób powrotu. Po przylocie do Polski można zgłosić się do Ambasady Kanadyjskiej w Warszawie i złożyć podanie o tzw. Travel Document. Travel Document umożliwi powrót do Kanady w razie nieposiadania ważnej karty rezydenta Kanady (to samo ma się przypadku innych krajów – moi dawni klienci znaleźli się w takiej właśnie sytuacji, gdy zakupili wczasy w Varadero na Kubie, a karta rezydenta, pomimo że powinna była przyjść, nie nadeszła. Ambasada Kanady w Hawanie bardzo sprawnie, w ciągu jednego dnia, wydała Travel Document). W takim przypadku radzę zgłosić się do najbliższej ambasady jak najszybciej, ponieważ wprawdzie Travel Document można załatwić w krótkim czasie, sam proces nie jest automatyczny: trzeba udowodnić, że osoba starająca się o Travel Document spełnia warunki rezydenta (np. mieszka w Kanadzie przez ostatnie minimum 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat). Jak udowodnić, że spełnia się te warunki? Trzeba przedstawic wiele dokumentów, które trzeba mieć ze sobą, najlepiej w oryginalnej postaci. Najlepiej je oczywiście, wziąć ze sobą wyjeżdżając z Kanady.

Pytanie: Przyjechałam do Kanady w odwiedziny, i za tydzień kończy mi się 6-miesięczna wiza, którą otrzymałam na lotnisku. Miałam w sobotę wracać do domu, ale zmieniły mi się plany. Chciałabym przedłużyć pobyt na kolejne 2 lub 3 miesiące. Wyczytałam na stroni interentowej kanadyjskiego Immigration, że o przedłużenie wizy trzeba wysłać co najmniej 30 dni przed zakończeniem ważności. Czy w związku z tym jest już za późno w mojej sytuacji, aby złożyć o przedłużenie?

Odpowiedź: Nie, nie jest za późno. Powiem szczerze, nie wiem dlaczego tak jest napisane na stronie imigracyjnej. Według prawa podanie o przedłużenie wizy turystycznej w Kanadzie trzeba wysłać najpóźniej w ostatnim dniu ważności tejże wizy. Są dwa sposoby przedłużania wizy turystycznej: można gotowe podanie oraz wszystkie dokumenty i wyjaśnienia wysłać pocztą (pamiętając, aby nie wysyłać zwykłym listem, tylko albo poleconym, albo ekspresem, albo kurierem), albo drogą elektroniczną. Różnica jest taka, że jeśli wysyła się pocztą lub kurierem, odpowiedź przychodzi po ok. 4 miesiącach od wysłania, a jeśli wysyła się drogą elektroniczną – odpowiedź przychodzi o tydzień wcześniej. Czyli, tak naprawdę to jest niewielka różnica. Ważne jest, że podanie o przedłużenie zostało wysłane przed upływemważności oryginalnej wizy, ponieważ wtedy jest się w Kanadzie legalnie aż do momentu wyjazdu.

Pytanie: Przebywam w Kanadzie od ponad dwóch lat na 3-letnim kontrakcie (pracuję tu i jednocześnie czekam na pobyt stały, który powinienem otrzymać pod koniec tego roku). Jednakże mam do załatwienia ważne sprawy w Polsce i muszę pojechać tam na 2 tygodnie. Wiem, że muszę mieć eTA, aby wrócić do Kanady po moim pobycie w Polsce. Czy mam starać się o eTA już w Polsce, czy też mogę to zrobić teraz, będąc jeszcze w Kanadzie?

Odpowiedź: Myślę, że dla spokoju można to zrobić jeszcze w Kanadzie pamiętając, że trzeba wpisywać swój adres w Kanadzie, nie w Polsce, oraz dokładnie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ale również można to zrobić już po wyjeździe do Polski… tylko po co się tym zajmować na ostatnią chwilę?

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.