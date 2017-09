Są na to naturalne medycznie zbadane sposoby (1)

Jednym z najistotniejszych problemów dzisiejszej medycyny jest fakt, że lekarze zwykle nie proponują pacjentom terapii naturalnych.

Nie robią tego z braku czasu, odpowiedniego przeszkolenia, ale również z uwagi na regulacje prawne. A przecież terapie naturalne są bardzo skuteczne, jeśli chodzi o leczenie bólu i wielu chorób!

CUKRZYCA

Weźmy cukrzycę: obecnie już wiadomo, jak w sposób naturalny cofnąć postęp choroby lub zmniejszyć liczbę zażywanych leków. W niektórych przypadkach chorzy nawet całkowicie odzyskują zdrowie.

I mówię tu o wynikach badań, które zostały opublikowane w znanym na świecie czasopiśmie naukowym: Diabetologia wydawanym przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Badań nad Cukrzycą (EASD: European Association for the Study of Diabetes) 1.

Naukowcy z Uniwersytetu w Newcastle, w Wielkiej Brytanii, badali diabetyków z nadwagą. Przez 8 tygodni przestrzegali oni specjalnej diety, bardzo restrykcyjnej.

Ale rezultaty tych 8 tygodni diety dają wszystkim cukrzykom na świecie nowe perspektywy w walce z ich chorobą.

Glikemia uczestników na czczo i po posiłku stopniowo wracała do normy. Ich trzustka, która w większości przypadków przestała wcześniej prawidłowo funkcjonować, podjęła swoją normalną funkcję produkcji insuliny. W przypadku wszystkich uczestników wszelkie objawy cukrzycy całkowicie ustąpiły.

I podkreślam – ta zmiana dokonała się bez stosowania żadnych leków chemicznych, a tylko dzięki modyfikacji sposobu odżywiania badanych.

Ale to nie wszystko. Gdy później uczestnicy tego badania otrzymali pożywienie złożone tylko i wyłącznie z pokarmów zakazanych cukrzykom, okazało się, że większość z nich zareagowała tak, jakby nigdy nie byli chorzy.

Nie mieli już cukrzycy!

Jeszcze bardziej imponujący jest fakt, że zjawisko to okazało się być trwałe: po trzech miesiącach od powrotu do normalnej diety 64% uczestników w dalszym ciągu nie miało żadnych objawów choroby. To pokazuje możliwości, które tkwią w terapiach naturalnych. Przytoczyłem Ci przykład cukrzycy, ale to tylko jeden spośród wielu.

ARTROZA

Na przykład jeśli cierpisz na chorobę zwyrodnieniową kości i stawów, czyli artrozę, Twój lekarz bez wątpienia przepisze Ci niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. aspirynę, diclofenac, ibuprofen…). Być może otrzymasz też wlewy z kortyzonu. Leki te usuwają częściowo ból, ale mają również skutki uboczne oraz nie zwalczają przyczyny choroby (destrukcji chrząstki).

Dzisiaj już wiemy, że składniki naturalne mogą nie tylko uśmierzyć ból, ale także wznowić produkcję chrząstki. W wielu badaniach okazało się, że pacjenci dotknięci artrozą cofnęli swój zegar biologiczny o całe lata.

Odzyskali oni dawną sprawność bez niepożądanych skutków ubocznych. Niektórzy zdołali uniknąć lub przynajmniej opóźnić wstawienie protezy kolana. Pokazały to badania naukowe opublikowane w renomowanych czasopismach medycznych znanych na całym świecie: The Lancet2 i The Archives of Internal Medicine3.

Oczywiście nie da się zagwarantować, że będą one skuteczne w każdej sytuacji. Mam na myśli zwłaszcza takie przypadki, kiedy ktoś od lat cierpi i próbował już wszystkich dostępnych metod leczenia… Nie powiem Ci wtedy, że naturalna terapia wszystko naprawi. Być może nawet, i przykro mi to mówić, nie uda się znaleźć sposobu skutecznej pomocy.

Nie ma natomiast wątpliwości, że wielu osobom preparaty naturalne pomagają wtedy, gdy medycyna konwencjonalna zawodzi. W przypadku dużej liczby chorób istnieją metody terapeutyczne, które nie są proponowane przez publiczny system opieki zdrowotnej.

Absurdem jest, że właśnie te osoby, które najbardziej ich potrzebują, nie są o nich informowane!

CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE

Kilka milionów Polaków zażywa leki przeciw cholesterolowi. Dowiedziono jednak, że te leki wcale nie zmniejszają ryzyka śmierci z powodu zaburzeń kardiologicznych. Zdaję sobie sprawę, że te słowa mogą szokować. To, co mówię, jest absolutnym przeciwieństwem tego, czego uczą na akademiach medycznych.

Ale to właśnie wykazali najznamienitsi kardiolodzy. Choćby jeden z najbardziej znanych specjalistów w tej dziedzinie, doktor Michel de Lorgeril, badacz CNRS, kardiolog. Jest on autorem wielu książek, których tytuły nie pozostawiają żadnych wątpliwości: Oszustwo cholesterolu, Powiedz swojemu lekarzowi, że cholesterol jest niewinny, a wyleczy Cię bez leków, a także Cholesterol, kłamstwa i propaganda.,

Doktor Michel de Lorgeril opublikował też setki artykułów w największych międzynarodowych czasopismach medycznych, takich jak The Lancet, The American Journal of Cardiology i Journal of Internal Medicine. Potępia on fakt, że milionom ludzi z chorym sercem podaje się leki, które mają potencjalnie niebezpieczne skutki uboczne, podczas gdy istnieje naturalne rozwiązanie pozwalające na redukcję zagrożeń sercowo-naczyniowych bez leków lub przy ich minimalnym wykorzystaniu – dotyczy to też osób, które przeszły już zawał lub udar mózgu!

Ale choć prace te są znane w innych krajach (choćby w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych), to w Polsce, tak jak we Francji, nie mogą się jakoś przebić.

Nie jest niespodzianką, jak ogromną władzę posiada przemysł farmaceutyczny. Jego przedstawiciele robią wiele, aby przekonać lekarzy, że medycyna alternatywna opiera się na iluzji (efekt placebo itd.) i że tylko leki chemiczne mają działanie udowodnione naukowo.

Leki naturalne również są przedmiotem badań naukowych

Wiedza w tej dziedzinie intensywnie się rozwija. Istnieją czasopisma medyczne na temat medycyny naturalnej, które mają ten sam wymagający i rygorystycznie przestrzegany poziom co czasopisma o medycynie konwencjonalnej. Wszystko po to, by przekazywać informacje osobom, które ich potrzebują. Dlatego też stworzyliśmy3Dossier Naturalnych Terapii.

Dossier Naturalnych Terapii ,to cykl raportów specjalnych na temat nowych odkryć z zakresu medycyny naturalnej potwierdzonych przez badania naukowe. Są one zaprezentowane w prosty i przystępny sposób, również dla tych osób, które nie mają wykształcenia medycznego ani stopni naukowych.

To ja, Jean-Marc Dupuis, kieruję tym projektem. Mój darmowy newsletter, Poczta Zdrowia, niesie pomoc już bardzo dużej liczbie osób. Jego polskie wydanie, które ukazuje się od 2013 r., prenumeruje, tak jak Ty, już ponad 100 000 osób. Czyni go to prawdopodobnie najbardziej poczytnym newsletterem na temat medycyny naturalnej w Polsce (we Francji jego odpowiednik – Santé Nature Innovation – ma już ponad 900 000 odbiorców i podobnie jest w innych krajach europejskich, w których się ukazuje).

Wielu Czytelników prosiło mnie jednak, bym poszedł o krok dalej. Chcą dostać pełne raporty na temat konkretnych chorób wraz z listą wszystkich skutecznych naturalnych metod leczenia, nazwami polecanych produktów, opisem ich dawkowania i informacją, skąd je wziąć.

Dlatego właśnie zgodziłem się stworzyć Dossier Naturalnych Terapii – comiesięczny raport specjalny.

W każdym miesiącu jedna choroba jest omówiona w sposób systematyczny: otrzymasz pełne informacje na temat zapobiegania i leczenia jej metodami naturalnymi i wyjaśnienia, jak te metody możesz od razu zastosować.

I nie mam tutaj na myśli tylko katarów, lekkich oparzeń i drobnych urazów: otóż mówię także o poważnych chorobach takich jak artroza, cukrzyca, stwardnienie rozsiane, choroby sercowo-naczyniowe, a nawet nowotwory.

Weźmy na przykład zieloną herbatę… Zielona herbata zawiera duże ilości galusanu epigallokatechiny (EGCG) z rodziny polifenoli. Podczas badań laboratoryjnych badacze zaobserwowali, że substancja ta jest w stanie powstrzymać rozwój nowotworu. Z pewnością istnieje różnica między tym, co dzieje się w laboratorium a wnętrzem ciała ludzkiego, ale wiele badań dowiodło, że smakosze zielonej herbaty rzadziej chorowali na raka.

Chińska zielona herbata, najbardziej rozpowszechniona, zawiera niewiele EGCG. Lepiej pić japońską zieloną herbatę, bardziej bogatą w EGCG!

Takie właśnie praktyczne informacje znajdziesz w Dossier Naturalnych Terapii I to nie jedyny przykład. Oto inne:

• Kurkuma potencjalnie przyczynia się do samozniszczenia komórek nowotworowych oraz zakłóca ich rozmnażanie się. Ale niezbędne jest zmieszanie kurkumy z tłuszczem (na przykład z oliwą z oliwek) i pieprzem, aby Twój organizm mógł przyswoić tę substancję.

• W miarę upływu lat i w związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza w Twoim organizmie gromadzą się3metale ciężkie. Zwiększają Twoje ryzyko zachorowania na raka i inne choroby (depresja, bóle głowy, alergie, grzybice…).

Tymczasem niektóre warzywa, spożywane regularnie, pomogą Twojemu organizmowi w pozbyciu się metali ciężkich: są to warzywa z rodziny kapustowatych, czyli: kapusta, rzodkiewka, rzeżucha, rzepak. Ważne jest, abyś to wiedział.

• Słodycze oraz pokarmy o podwyższonym indeksie glikemicznym (które silnie podnoszą poziom cukru we krwi) są przyczyną epidemii otyłości, cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych i raka. Wydaje się to trudne, ale istnieje wiele pysznych pokarmów, którymi można zastąpić takie pożywienie. Dossier Naturalnych Terapii,powie Ci, jakie to pokarmy.

• Badania naukowe wykazały, że witamina D redukuje zagrożenie nowotworem, pod warunkiem posiadania w organizmie minimum 40 do 50 mikrogramów tej witaminy na litr krwi. Dobra wiadomość jest taka, że podnoszenie poziomu witaminy D w organizmie jest jednocześnie łatwe i przyjemne. Wystarczy regularnie zażywać kąpieli słonecznych i jeść tłuste ryby (łosoś, sardynki, makrele…) – gotowane w niskiej temperaturze, a także niektóre drożdże.

Oczywiście wszelkie szczegółowe informacje na ten i wiele innych tematów znajdziesz w Dossier Naturalnych Terapii.

Za tydzień – więcej o Dossier Naturalnych Terapii.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

