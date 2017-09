Polskie araby contra “dobra zmiana” – ciąg dalszy

Ponad rok temu w “Gazecie” publikowaliśmy wywiad Witolda Lilientala z Jolantą Lipowicz, ekspertką ds. polskich koni, mieszkającą w Phoenix w Arizonie. Poniższa rozmowa zawiera najnowsze informacja i komentarze, będąc podsumowaniem sytuacji do chwili obecnej.

Witold Liliental: Jolu, witam Cię ponownie na łamach “Gazety”. Mimo że już kiedyś na tych łamach wypowiadałaś się, poproszę Cię o przypomnienie naszym Czytelnikom Twoich związków z polskim koniem arabskim i ze stadniną w Janowie Podlaskim.

Jolanta Lipowicz: Od czasu, kiedy ostatni raz opublikowany był wywiad ze mną w “Gazecie” minął już rok, albo i więcej. Dlatego chciałabym nowym czytelnikom, a może i tym, którzy już wtedy tamten wywiad przeczytali, przypomnieć powody, dla których uważam, że mam prawo wypowiadania się w kwestii hodowli koni arabskich w Polsce.

Może zacznę od tego, że w roku 1954 byłam przez rok na stażu w Janowie Podlaskim, gdzie pisałam pracę dyplomową na temat treningu trzyletnich koni czystej krwi arabskiej. Następnie przez cały okres, kiedy pracowałam w dziale selekcji Państwowych Torów Wyścigów Konnych, utrzymywałam bardzo bliskie stosunki ze stadniną w Janowie Podlaskim i z jej hodowcami. W roku 1969 ja i mój mąż Zenon zostaliśmy zaangażowani do Stanów Zjednoczonych jako trenerzy i menedżerowie koni arabskich. I właśnie w tym roku, wraz z dwoma trzyletnimi ogierami z hodowli Janowa Podlaskiego, Samborem i Algorabem, wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. W ciągu dwóch lat, obydwa te konie odniosły duże zwycięstwa, zostając championami Stanów Zjednoczonych. W ten sposób promowaliśmy polskie konie arabskie. Po dwóch latach wróciliśmy i byliśmy obecni na uroczystościach 150-lecia stadniny w Janowie Podlaskim. Wspominam o tym, ponieważ właśnie minęło 200-lecie, obchodzone tym razem przez ekipę stworzoną przez tzw. “dobrą zmianę” PiS-u. Od roku 1974 przebywamy w Stanach Zjednoczonych, byliśmy (bo już jestem na emeryturze) w kręgu zainteresowań wszystkich aukcji i pokazów polskich koni arabskich. Nawet tu przytoczę taką ciekawostkę, ze w 1981 roku pośredniczyliśmy między hodowcami polskimi a hodowcami amerykańskimi w zakupie do Stanów Zjednoczonych ogiera El Paso, który został sprzedany za rekordową cenę miliona dolarów. W dalszym ciągu pracowaliśmy nad tym, by w jak najlepszym świetle pokazać i udowodnić wartość i piękno koni arabskich oraz ich wpływ na historię Polski. Mój mąż miał liczne seminaria na ten temat zarówno w Stanach, jak i w Kanadzie promujące ciągłość hodowli koni arabskich na tle historii Polski. W roku 2010 roku oboje z mężem zostaliśmy odznaczeni przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżami Zasługi za promowanie polskiego konia arabskiego oraz historii i kultury Polski na terenie Ameryki Północnej. Tak z grubsza wygląda moja biografia, która, jak sądzę, daje mi prawo wypowiadania się o tym jak była i jaka jest aktualnie sytuacja w stadninach koni w Janowie Podlaskim, w Michałowie i w Białce. Przypominam, że do tej pory są to stadniny państwowe.

W.L.: A ja przypominam sobie te wszystkie wspaniałe opowieści o koniach, jakie słyszałem od Zenka w Waszym domu, jak również piękną prezentację ze slajdami o koniu w historii Polski. Zenek był niewyczerpanym źródłem wiedzy i z taką samą pasją opowiadał o szarży Kozietulskiego pod Samosierrą, jak i o podnietach podczas Wielkiej Pardubickiej. Ale wracając do naszego głównego tematu, to wiadomo, że ta “dobra zmiana” nie była zbyt dobra dla hodowli polskich koni arabskich. Z natychmiastowym wypowiedzeniem zwolniono ze stanowisk prezesów Marka Trelę z Janowa i Jerzego Białoboka z Michałowa i zastąpiono ludźmi pozbawionymi kwalifikacji. W krótkim czasie padły dwie klacze należące do pani Shirley Watts. Nowe kierownictwo za wszystko winą obarczało poprzedników. Pan Trela, o ile się nie mylę, został zatrudniony przez stadninę koni w Emiratach Arabskich, ponieważ cieszył się wielkim autorytetem na świecie i tamci właściciele znali i szanowali jego wiedzę i doświadczenie.

J.L.: Po tym natychmiastowym zwolnieniu nastąpiło wielkie poruszenie na świecie wśród hodowców koni arabskich. Ja jestem w stanie zrozumieć, że z chwilą przejęcia władzy przez nowy rząd następuje wymiana personalna na wszystkich szczeblach, od ministra do przysłowiowej babci klozetowej. Naprawdę mogę to zrozumieć, ale kogo dali? No, kogo dali? W Janowie Podlaskim w pierwszym rzucie nastał pan, który wypowiadał się, że on nigdy nie miał do czynienia z końmi, już nie wspominając o koniach arabskich, ale teraz czuje, że to będzie jego hobby. A w Michałowie została mianowana młoda osoba, dwudziestosześcioletnia córka znanej posłanki PiS-u, która owszem, miała tam dwa czy trzy konie w stajence i jeździła sobie na nich. To nie są kompetencje do tego, żeby piastować takie stanowiska, gdzie kolejni dyrektorzy stadnin, obojętne, czy to było w okresie zaborów, czy okupacji, Polski wolnej, czy komunistycznej, zawsze byli kompetentni nie tylko ze względu na wykształcenie zootechniczno-rolnicze, ale mieli wielkie doświadczenie i wielkie wyczucie i znajomość wszystkich genetycznych linii. To są linie męskie i żeńskie, które należy szczególnie śledzić i umieć to wszystko połączyć w całość w swojej placówce hodowlanej, żeby mieć naprawdę dobre wyniki. W ubiegłym roku odbyła się słynna na cały świat aukcja koni arabskich w Janowie, Pride of Poland, gdzie chaos i amatorszczyzna dały znać o sobie. Zorganizowana była przez nowych pośredników Agencji Rolnej, podlegającej panu ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi, słynnemu już ze wszystkich swoich posunięć w ramach “dobrej zmiany”. Cala ta aukcja to było jedno wielkie nieporozumienie. Zagraniczni kupcy, światowej sławy hodowcy, a zarazem potencjalni kupcy, którzy zawsze wiernie przejeżdżali na tę największą na świecie aukcję czystej krwi koni arabskich, wyjechali po prostu oburzeni. Słyszałam od znajomych hodowców takie wypowiedzi: “Jak oni nas potraktowali? Czy my jesteśmy jacyś gówniarze, czy ludzie przypadkowi, że na naszych oczach robi się jakieś szwindle, podstawiani kupcy, koń wychodzi jako sprzedany, potem wraca ponownie, jako niesprzedany”. Jednym słowem, oburzenie było ogromne.

W.L.: To wszystko miało miejsce w ubiegłym roku?.

J.L.: Tak, w ubiegłym roku, ale to wszystko ma swój dalszy ciąg. Ja daję słowo. Wkrótce potem okazało się, że wszyscy z Agencji Rolnej poczuli, że coś jest nie tak i że winni są ci, których oni sami mianowali. A więc co? Robimy zmianę! No i zmienili. Do Janowa przyszedł pan, co do którego my, koniarze mieliśmy duże nadzieje, ponieważ jest wykładowcą uniwersytetu lubelskiego. No niestety, jak na razie te nasze nadzieje nie spełniły się. A do stadniny w Michałowie dali osobę, która owszem, jest zootechnikiem, ale specjalistą od hodowli… lisów polarnych. Teraz krąży taka anegdota, powtarzana ze śmiechem, ale przez łzy: że teraz to araby hodowane w Michałowie będą miały wspaniałe puszyste ogony. No więc to są rzeczy smutne. Do czego to dochodzi? W zeszłym roku mieliśmy pokazy bardzo znaczące dla hodowli, takie jak Salon du Cheval w Paryżu, jak również pokazy w Akwizgranie nie mówiąc o innych pokazach europejskich. No niestety, polskie konie, po raz pierwszy od trzydziestu paru lat nie zdobyły żadnych nagród. A w Akwizgranie nie były odpowiednio dopielęgnowane i odszykowane, bo wszystko się zmieniło, bo od czasu “dobrej zmiany” nie ma już dawnych trenerów, tylko są nowi, którzy niby mają być lepsi. To już nawet nie chodzi tylko o to, że nie było tamtych koni, za to były pytania, co się stało, ale do tradycji tych spotkań należało to, że hodowcy nie tylko oglądali polskie konie arabskie, ale spotykali się z panem Markiem Trelą i panem Jerzym Białobokiem, czy panią Anną Stojanowską, z którymi rozmawiali, prosili ich o ocenę ich koni. Czy dzisiejszy pan prezes powie jakie konie po jakich ogierach urodziły się w jakich znaczących stadninach na całym świecie? A tym razem pustka. Koni nie ma, ludzi nie ma, co się dzieje? I to już było sygnałem, że nie ma żadnej myśli przewodnej. A te rozmowy stanowiły preludium do następnych aukcji, gdzie mówiło się jakie konie ewentualnie będą wystawione, z jakich linii one pochodzą, z jakimi liniami się dobrze łączą itd. To była reklama, to była żywa promocja następnej aukcji.

W.L.: I tu pozwól, że Ci wejdę w słowo, bo, nawiązując do tej najnowszej aukcji, o której już cały świat mówi, że to była straszliwa klapa, bo sprzedano tylko sześć koni z dwudziestu pięciu i zarobiono zaledwie 4000 Euro w porównaniu z 4 000 000 Euro w roku 2015. Usłyszeliśmy z ust bardzo wysoko postawionego urzędnika, że “…no tak, no owszem, sprzedaliśmy trochę mniej, ale to nie jest ważne, bo naprawdę ważne jest to, że prowadziliśmy licytację całkowicie skomputeryzowaną i to był wielki skok do przodu”. I tu usłyszałem też, że “sprzedaliśmy mniej koni, bo myśmy postawili na genetykę, ale niestety poprzednia ekipa całkowicie tę genetykę zmarnowała”. Zupełnie nie wiem, co o tym myśleć.

J.L.: Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do ubiegłego roku, kiedy to była pierwsza aukcja organizowana przez ekipę “dobrej zmiany”, na której panowały chaos, amatorszczyzna i oszustwo, tegoroczna aukcja została bardzo dobrze i nawet ładnie zorganizowana przez dobrą firmę Targi Poznańskie. Rzeczywiście, po raz pierwszy wprowadzono system elektroniczny, który ułatwiał licytację i dokumentował ją na billboardach. Ale cóż z tego, kiedy nie było kupców? A ta druga kwestia, którą poruszyłeś, o tej genetyce, to już naprawdę przechodzi wszelką możliwą przyzwoitość, żeby ekipa obecna, która nie ma zielonego pojęcia o hodowli, wypowiadała się na tematy genetyki. To są wykręty i odwracanie kota ogonem, jak w każdym innym departamencie w Polsce. Ja przewidywałam, że tak będzie, bo miałam informacje od hodowców i stałych bywalców w Janowie, że oni po prostu zaprotestują. I tak się stało. Ani jedna osoba nie przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, ani jedna z Europy Zachodniej. Nie przyjechał nikt z Emiratów Arabskich, głównych nabywców z ostatnich lat. To świadczy o tym jakim echem odbiło się to w całym świecie hodowli koni czystej krwi arabskiej. Naturalnie, panowie z Agencji Rolnej dmuchali w trąbę, że przyjadą Chińczycy. No, przyjechali, rzeczywiście, i przyjechali także Rumuni, bo to nowi kupcy. No i co z tego, że przyjechali i jak mówiono wydali wszystkie pieniądze w kiosku z pamiątkami i już im nie starczyło żeby kupić konia. I tak się skończyła promocja dla Chińczyków. Dodam jeszcze, że ta aukcja zbiegła się w tym roku z obchodami dwustulecia powstania państwowej stadniny koni w Janowie Podlaskim. Przeszły one nadspodziewanie żałośnie i zawiodły wszystkich hodowców. W atmosferze wygłaszanych referatów o stadninach i koniach nie został nie tylko odznaczony, czy wymieniony, ale nawet zaproszony na uroczystość pan Marek Trela, człowiek, który spędził tam trzydzieści lat życia. Przejął stadninę po legendarnym panu Andrzeju Krzyształowiczu i kontynuował jego pracę hodowlaną. Odrobina jakiejś ludzkiej przyzwoitości wymagałaby chociaż go zaprosić, a jak już nie, to chociaż wymienić jego nazwisko w gronie wszystkich zasłużonych. To odbiło się niezmiernie szerokim echem wśród wszystkich hodowców. Jak można w taki sposób postępować? Jak można okazać taką ignorancję? To jest po prostu zwykłe chamstwo! Więc powiem Ci tak: nawet osoby sprzyjające PiS-owi i “dobrej zmianie” są zniesmaczone. Jeden z naszych dobrych znajomych, pan Marek Grzybowski zawsze czynny wśród polskich hodowców i przy organizacji aukcji, którego uważałam za człowieka o dobrych pomysłach, okazał się wielkim zwolennikiem nowych zmian. I właśnie mam przed sobą list otwarty tego pana do Prezydenta R.P. Andrzeja Dudy. Pisze on o mającej powstać Radzie ds. Hodowli Koni. Przeczytam Ci jedno zdanie: “Wydaje się, że Rada ta miała na celu jedynie odwrócenie uwagi społecznej od niezręcznych decyzji personalnych w stadninach koni arabskich oraz błędów i niekompetencji przy organizacji aukcji 2016 r. w Janowie Podlaskim”. List ten jest powszechnie dostępny w Internecie.

W.L.: Jolu, słyszałem od Ciebie, że ma być w najbliższym czasie jakaś nowa aukcja koni w Krakowie, całkiem inaczej zorganizowana i z innym wydźwiękiem. Czy możesz coś bliżej powiedzieć na ten temat?

J.L.: Pokazy i aukcja odbędą się 8, 9 i 10 września i będą organizowane pod Krakowem przez prywatnych właścicieli.

Aukcja odbywa się po raz pierwszy, ale w zeszłym roku już były tam pokazy, a w tym roku będą i pokazy i aukcja. Nabrało to o tyle dużego wydźwięku, że do komitetu organizacyjnego zostali zaproszeni byli prezesi stadnin, Marek Trela i Jerzy Białobok, a organizatorem jest firma Polturf, ta sama, która dawniej przez lata organizowała bardzo pięknie aukcje w Janowie. Jest duże zainteresowanie. Jak mówią sami organizatorzy, aukcja nie ma być konkurencyjna dla aukcji w Janowie Podlaskim. Jest organizowana na innych zasadach, ponieważ sponsorami są wyłącznie prywatni hodowcy. Będą sprzedawane tylko klacze i klaczki. Warunkiem zapisu było, że mają być w treningu pokazowym, a jeszcze lepiej, jeśli już były pokazywane. Według programu, 8 września odbędzie się ekskluzywne przyjęcie dla hodowców za zaproszeniami z bardzo krótkiej listy w Dworku na Olszy u państwa Potockich. Następnie 9-go odbędą się pokazy (w ręku, pod siodłem i w zaprzęgu) sędziowane przez sędziów międzynarodowej klasy pierwszej. Jednym z pięciu sędziów będzie nasz rodak, znany w świecie końskim, z uprawnieniami międzynarodowymi, pan Jerzy Zbyszewski, który był asystentem mojego męża Zenona Lipowicza na Sir William Farm (Scottsdale, Arizona), a obecnie jest menadżerem dużej stadniny koni arabskich Hennessey Arabians na Florydzie i dobrze byłoby, gdyby on zrecenzował tę aukcję pod Krakowem po powrocie.

W.L.: Czy władze obecnej Polski mogą w jakiś sposób utrudniać prowadzenie tej aukcji?

J.L.: Ja nie myślę. W każdym razie, impreza ta jest promowana i zgłosili się prawie wszyscy dotychczasowi zagraniczni bywalcy aukcji w Janowie Podlaskim.

W.L.: Ci, którzy nie przyjechali na Pride of Poland w tym roku?

J.L.: Tak. Naturalnie zgłosiła się też pani Shirley Watts, która powiedziała, że nie ma zamiaru kupować nic, ale chce zobaczyć, co oferują w Polsce prywatni właściciele. Ona sama jest zakochana w Polsce. Najważniejsza tam będzie atmosfera, czyli to, czego nie potrafią zrozumieć nowi włodarze państwowych stadnin koni arabskich. Poza wszystkim, poza pieniędzmi, poza zarządzaniem, co jest kwintesencją takiej imprezy? To są rozmowy, rozmowy i raz jeszcze rozmowy, wymiana myśli hodowlanych, opinii o ogierach, o klaczach, o liniach genetycznych. A co może dziś powiedzieć na ten temat nowy prezes, nie znając nawet i na oczy nie widząc głównych nabywców? Ta wymiana myśli była największą reklamą polskich hodowli. Wielokrotnie z Emiratów przyjeżdżali do Janowa hodowcy chociażby po to, żeby się poradzić, zaciągnąć informacji. To są sprawy niewymierne, tego się nie liczy w określonych sumach.

(wywiad ten był publikowany przed aukcją, która już się odbyła – jej podsumowanie).

W.L.: No bo tak się umacnia i utrzymuje sławę polskiego araba.

J.L.: No właśnie, tylko że oni tego nie rozumieją, bo to są już niuanse. Wychodzi taki pan i jak zaczyna mówić, to ręce opadają. Ale na zakończenie powiem o takim dowcipie, który po klapie w Janowie krąży w Polsce: Mamy powód do zadowolenia, bo masło zdrożało, chleb zdrożał, nawet benzyna drożeje, ale polskie araby staniały i będzie teraz można sobie kupić własnego araba. W.L.: Z tego, co wiem, to moi znajomi w Polsce nie wybierają się kupować tańszego araba, ale ja bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i naświetlenie tego, co dla polskich koni arabskich oznacza “dobra zmiana”.

Witold Liliental

PS. Już po nagraniu tego wywiadu dowiedzieliśmy się z mediów, że prokuratura w Polsce, która wcześniej umorzyła sprawę, zmieniła zdanie i będzie ponownie prowadzić śledztwo w sprawie “niegospodarności” poprzedniej ekipy kierowniczej w Janowie Podlaskim.