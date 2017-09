Loteria – kolejne podejście dla sponsorów rodziców

Od środy 6 września rozpoczął się kolejny nabór sponsorów do kategorii imigracyjnej “sponsorowanie rodziców i dziadków”. W tym roku rząd zmienił dotychczasowe zasady i zaraz po nowym roku ogłosił, że chętni do sponsorwania mogą zgłaszać swoją kandydatury, po czym ze wszystkich chętnych zostanie drogą losowania zaproszonych 10 tysięcy potencjalnych sponsorów.

Tak się też stało i parę miesięcy później, na wiosnę, 10 tysięcy potencjalnych sponsorów otrzymało email z zaproszeniem. Ponieważ 95 tysięcy wyraziło chęć sponsorowania, szansa otrzymania takiego zaproszenia była 1 do 9,5. Jeżeli chodzi o moich klientów, to… nikt nie miał szczęścia w tym losowaniu. Natomiast niedługo później zaczęłam otrzymywać telefony z pytaniami. Telefony były od potencjalnych sponsorów, którzy mieli szczęście być wylosowani, jednakże mieli problem, ponieważ nie wiedzieli, czy się w ogóle kwalifikują na sponsorowanie rodziców.

Proszę sobie wyobrazić, że nikt, nawet jedna z dzwoniących osób, się nie kwalifikował. Jedni nie byli wystarczająco długo w Kanadzie, aby przedstawić rozliczenie podatkowe z trzech ostatnich lat, inni wprawdzie byli długo w Kanadzie, ale nie zarabiali wystarczająco dużo, aby się kwalifikować, a jeszcze inni wprawdzie zarabiali wystarczająco w ubiegłym roku, ale nie we wszystkch trzech ostatnich latach… Ciekawe, prawda?

Moi klienci, ci, którzy mnie zatrudnili, kwalifikowali się pod każdym względem, tylko… nie mieli szczęścia w losowaniu. Inni – mieli szczęście w losowaniu, ale… nie kwalifikowali się. Zaczęliśmy dyskutować z moimi kolegami i koleżankami po fachu co to oznacza? Jeśli każdy z nas zauważył taki właśnie trend, to czy to oznacza, że duży procent z tych wszystkich 10 tysięcy zaproszonych sponsorów… nie kwalifikuje się? Czyli zupełnie niepotrzebnie zapisali się na tę loterię, ponieważ i tak się nie kwalifikowali i zabrali miejsca kwalifikującym się sponsorom?

Tak jest – niestety, ale tak właśnie się stało. Już w czerwcu, czyli około miesiąca przed ostatecznym terminem, w którym potencjalny wylosowany sponsor musiał złożyć kompletne podanie o sponsorowanie rodziców/ dziadków, okazało się, że zamiast 10 tysięcy Immigration otrzymało tylko około 15 procent kompletnych podań! Nawet jeżeli następne 20-30% procent nadeszło w lipcu, to wciąż jest to co najmniej 50% (a może i o wiele więcej) niewykorzystanych miejsc na 2017 rok.

W związku z tym, zgodnie z przewidywaniami, w środku lata ogłoszono, że pod koniec sierpnia odbędzie się kolejny nabór spośród tych samych osób, które wyraziły w styczniu chęć sponsorowania rodziców/dziadków.

W ubiegły piątek Immigration podało informację, że od 6 września przez kolejne kilka dni odbędzie się kolejne losowanie potencjalnych sponsorów i wylosowani otrzymają e-mail z Immigration z zaproszeniem do składania aplikacji sponsorskiej. W tej drugiej rundzie jednak tylko wylosowani sponsorzy otrzymają email, a nie wszyscy, jak poprzednim razem, niezależnie od tego czy zostali wylosowani, czy nie. Radzę więc sprawdzać swoją skrzynkę, włącznie z “junk” i “spam”, i jeśli nie będzie żadnej informacji, żadnego e-maila, wysłać prośbę do Immigration o sprawdzenie, czy zostaliśmy wylosowani. Prośbę taką wysyła się elektronicznie, przez tzw. “webform”, z tego linku: https://gcsssc. cic.gc.ca/pgp/?_ga=2.655503 75.84744753.1504718308-2055969663.1500401826 Immigration obiecuje odpisać w ciągu 10 dni roboczych.

No cóż, w związku z tym pozostaje mi życzyć moim klientom oraz czytelnikom “Gazety”, którzy zgłosili swoją intencję sponsorowania rodziców/dziadków, aby tym razem mieli szczęście. Ponieważ to, czy możemy ich sponsorować, zależy nie od tego, czy się kwalifikujemy i czy nasi sponsorowani najbliżsi się kwalifikują, tylko najpierw od zwykłego szczęścia w loterii. Imigracja do Kanady naszych rodziców, to wygrany los na loterii, w pełni tego słowa znaczeniu.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.