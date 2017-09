Gdańskie muzeum ostrzega

Byłem tam tylko ponad trzy godziny, a powinienem był być przynajmniej sześć by wszystko zarejestrować, ale prawie nie zauważyłem typowej dla muzeów wojen historii militarnej, map zmieniających się frontów, opisów wielkich bitew i spektakularnych zwycięstw czy sylwetek słynnych dowódców. Przesłanie jest raczej takie, że nie było zwycięzców, że wszyscy przegrali, że każda wojna to przede wszystkim niezliczone ofiary i niezmierzone zniszczenia. Muzeum nie woła “zwyciężyliśmy!”, a ostrzega “nigdy więcej wojny”.

Muzeum jest ostrzeżeniem do czego prowadzą najpierw słowa, potem pojedyncze czyny, a następnie przyzwolenie na formowanie się i działalność skrajnych nacjonalistycznych ugrupowań. Pokazuje jak demagogia narodowego patriotyzmu i posługiwanie się strachem przed innymi prowadzi do niekontrolowanej lawiny historii. Wszystko to nie mogło nie wzbudzić refleksji i nie przypomnieć o demagogii serwowanej obecnie przez wielu polskich polityków będących u steru władzy, o ich stosunku do uchodźców, wreszcie o nowej polityce historycznej, dla której wojna to jedynie wspaniała okazja do wykazania się bohaterstwem, miłością ojczyzny, do jednoczenia narodu. Mimo tragedii, jaką była dla Polski, jawi się im wielkim zwycięstwem i raczej powodem do dumy narodowej, niż do głębokiej żałoby i zadumy.

Jedna z ostatnich ekspozycji, w sali podzielonej na dwie równe części wysokim murem, pokazuje dwa światy powojenne – ten wolny, na zachód od żelaznej kurtyny, i ten zniewolony po jej wschodniej stronie. Tragedia podzielonej Europy przywołuje kolejną refleksję, tę o długiej i trudnej drodze do jedności Europy, o Solidarności, Okrągłym Stole, ugodzie w imię wspólnego dobra, o wywalczonej nowej demokratycznej Polsce, wreszcie o skruszeniu muru berlińskiego, kolejnych wyzwoleniach i o innych rodzących się demokracjach, a na koniec o zjednoczeniu Europy i przyjęciu do niej dawnych niewolników systemu totalitarnego. W tym kontekście powracająca antyzachodnia i eurosceptyczna retoryka, wypisz-wymaluj peerelowska, jeśli nie endecka, wydaje się czymś obłąkańczym i trudnym do pojęcia w dzisiejszych czasach.

Muzeum II Wojny Światowej, w odróżnieniu od warszawskiego muzeum Polin, zawiera mnóstwo autentycznych przedmiotów z czasu wojny, łącznie z czołgiem, samolotem, ale też fartuchem sanitariuszki warszawskiej. Dekoracje są bardzo realistyczne. Na ulicy zburzonej Warszawy Polański mógłby bez retuszu kręcić “Pianistę”. Galeria zagłady nie skupia się wyłącznie na ostatecznym rozwiązaniu i jego mechanizmach. Tragiczny koniec pokazuje symboliczna ściana bezimiennych walizek. Na niebotycznie wysokich szklanych panelach piętrzą się przedwojenne zdjęcia setek późniejszych ofiar, które można poznać z bliska, ale są to portrety sprzed kataklizmu, zdjęcia ludzi, którzy mieli swoje rodziny, zawody, domy, a przede wszystkim przyszłość. Świadomość, że po nich wszystkich pozostał jedynie popiół jest porażająca.

Śpieszyłem się do tego muzeum, bo po zdymisjonowaniu dyrektora Machcewicza i odebraniu muzeum jego twórcom, mały majsterkowicz Gliński i jego skauci już pracują nad jego przemeblowaniem, jak dzieci bawiące się beztrosko klockami Lego. Czy pozostaną w nim mądre słowa Lecha Wałęsy wypowiedziane w jedną z rocznic wojny, lub wypowiedź zmarłego niedawno, a wcześniej krytycznego wobec obecnej ekipy władzy, Andrzeja Wajdy o Katyniu? Czy pozostanie na jednej ze ścian, zapewne uwierająca, wzmianka o Jedwabnem? Wątpię, ale nie mam złudzeń o co będzie muzeum uzupełnione. Zatem zalecam spieszyć się do jego zwiedzania bo jest to, póki co, szczera i mądra placówka światowej klasy, pozbawiona tendencyjności i niepotrzebnego triumfalizmu.