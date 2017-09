Dzieli ich wszystko, a jednak…

Kto z nas nie zna słynnego Pigmaliona? W mitologii greckiej był to król Cypru, który ożenił się z ożywionym przez Afrodytę posągiem kobiety. Słynny angielski dramatopisarz George Bernard Shaw przywołał go do życia w 1913 roku w sztuce pod tym samym tytułem. Jej bohaterem jest profesor fonetyki Higgins, który zakłada się ze swoim przyjacielem, że w ciągu 6 miesięcy wprowadzi na salony biedną kwiaciarkę Elizę Doolittle. Profesor uczy dziewczynę zasad gramatycznej i pięknej mowy oraz towarzyskiej ogłady, po czym wprowadza ją do ambasady na przyjęcie i wygrywa zakład. Sztuka została przeniesiona na wielki ekran w 1923 roku.

Pigmalion ma swoją współczesną wersję – jest nią sztuka “Edukacja Rity” (“Educating Rita”) znanego angielskiego pisarza Willy’ego Russella, autora dramatu “Shirley Valentine” i wielu znanych musicali. Doczekała się ona też adaptacji filmowej – na pewno wielu kinomanów pamięta znakomity film “Edukacja Rity” z 1983 roku z mistrzowskimi rolami Julie Walters i Michaela Caine’a.

Już 1 października obejrzymy “Edukację Rity” w Mississaudze.

Grana od lat na światowych scenach, tym razem ta świetna komedia została wyreżyserowana przez wybitnego reżysera teatralnego i filmowego Andrzeja Strzeleckiego w Teatrze Ateneum- Scena Spectrum.

W tytułowej roli Rity wystąpi jedna z najbardziej obiecujących polskich aktorek młodego pokolenia Katarzyna Ucherska (“Barwy szczęścia”, “M jak miłość”, “Na dobre i na złe”, “Ojciec Mateusz”, “Klan”), a w roli uniwersyteckiego profesora, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, znakomity Piotr Fronczewski.

Ona – to młoda kobieta, fryzjerka z niezamożnej rodziny, która znudzona monotonną rolą kury domowej postanawia wziąć los we własne ręce. Marzy o wyrwaniu się do lepszego świata. Chcąc nadać barw swojej egzystencji u boku męża-robotnika, podejmuje decyzję o powrocie do szkoły. Jest jak wulkan, pełna energii, entuzjazmu i młodzieńczej otwartości. Zostaje studentką uniwersytetu otwartego. Tam trafia na Niego – nadużywającego alkoholu, sławnego i cenionego profesora literatury, niespełnionego poetę, zamkniętego w sobie.

Dzień w którym Rita pojawia się w gabinecie Franka, w magiczny sposób zmienia ich oboje. Spektakl oparty na kontrastach (z jednej strony – fryzjerka, z drugiej – nauczyciel akademicki), istna mieszanka wybuchowa, niezwykle aktualny temat, świetny tekst, a przy tym fantastyczna komedia, pisana w lekkim, żywym stylu. Sztuka pełna jest elektryzujących momentów, zwrotów akcji i błyskotliwego humoru, a w rękach doskonałego reżysera i w wykonaniu doborowej obsady aktorskiej, staje się mądrą i zabawną przypowieścią o odwiecznych ludzkich pragnieniach i wiary w drugiego człowieka. Spektakl bawi i wzrusza, a nutka refleksji, sprawia, że dobra zabawa zyskuje głębszy sens.

A kim jest jej autor Willy Russell? Pochodzi z Liverpoolu. Jego rodzice zawsze zachęcali go do czytania, ale on po ukończeniu szkoły otworzył własny salon fryzjerski. Jego żona, która została nauczycielką, namówiła go do dalszej edukacji, ponieważ wiedziała, że zawsze marzył o tym, by zostać pisarzem. Dzisiaj jest jednym z najbardziej znanych angielskich dramatopisarzy i autorów musicali. “Edukacja Rity” to sztuka niemal autobiograficzna. Została napisana w roku 1980 i od razu zyskała Nagrodę Laurence’a Oliviera dla najlepszej komedii (materiały promocyjne).

Jaki będzie finał przyjaźni młodej kobiety i starszego profesora? Czy zrodzi się z tego romans lub uczucie? Tego dowiemy się 1 października, o godzinie 16.00 w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississaudze.

Miałam okazję przeprowadzić krótki wywiad z Katarzyną Ucherską.

Małgorzata P. Bonikowska: Jest pani młodą aktorką, która zaledwie rok temu ukończyła studia, ale już jest pani związana z doskonałym Teatrem Ateneum. To duży sukces zostać częścią takiego zespołu. Jak się pani czuje w tym teatrze i czego się pani nauczyła?

Katarzyna Ucherska: Teatr Ateneum był moim kolejnym punktem na liście marzeń, zaraz po dostaniu się do Akademii Teatralnej. Niestety o ile na niektóre swoje marzenia można ciężko zapracować, tak z niektórymi jest gorzej, i oprócz ciężkiej pracy, trzeba liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Kiedy ja byłam studentką, Dyrektorem Teatru Ateneum był mój wielki Profesor Andrzej Domalik, reżyser, największy ekspert w sprawach psychologii bohaterów rosyjskiej literatury. Nie tylko rozkochał mnie w Czechowie i nauczył jak się za niego od strony aktorskiej zabrać, ale też za jakiś czas przyjął mnie do teatru, o którym marzyłam. I właśnie dzięki temu szczęśliwemu spotkaniu, dumna etatowa aktorka teatru Ateneum, mogę przyjechać do Państwa za ocean z Wielkim Piotrem Fronczewskim i sami Państwo ocenicie czego się do tej pory nauczyłam, lub nie…

M.P.B.: Ma pani na swoim koncie sporo ról serialowych. Niektórzy mówią, że seriale to komercja. Co pani sądzi o tych, w których pani zagrała?

K.U.: Sądzę, że to komercja. Jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym i oprócz grania Szekspira i Moliera, który zaspokajają potrzeby duchowe artysty, artysta musi mieć w czym chodzić, musi wyglądać jakoś, jak zaproszą go do studia w telewizji, musi mieć dobrą cerę i sprawność fizyczną, a to wszystko kosztuje, u Was pewnie też. Natomiast to nie rodzaj pracy jest chałturą, tylko stosunek do niej. Dla mnie każda rola w serialu jest nowym twórczym wyzwaniem, kolejnym doświadczeniem i dziękuję losowi za wszystkie te okazje.

M.P.B.: Do Toronto przyjeżdża pani ze sztuką, w której gra pani obok wybitnego i uwielbianego aktora Piotra Fronczewskiego. Jak się z nim pracuje?

K.U.: Jak z Mistrzem. Jest inspirująco i wymagająco. Jak coś nie gra, wtedy wkurzony rozstawia wszystkich po kątach, ale za chwilę widzę w tych pięknych, głębokich oczach, że to wszystko dla dobra naszego wspólnego dzieła. Jest perfekcjonistą. Wewnątrz bardzo wrażliwy i delikatny. I nieludzko skromny, właściwie pokora to Jego drugie imię. Wszystkie te cechy tworzą całokształt Wielkiego Artysty. Ale nie wierzcie mi! Nie umiem być obiektywna, bo ja Pana Piotra Fronczewskiego po prostu kocham!

M.P.B.: Rola Rity to duże wyzwanie i pewnie niezwykła aktorska przygoda. Czym jest ona dla pani?

K.U.: Rita jest wielkim wyzwaniem i niezwykłą aktorską przygodą, a takie role to spełnienie marzeń każdej aktorki, nie mówiąc już o tych, które stawiają swoje pierwsze kroki. Ta dynamiczna postać, wulkan energii i młodzieńczego entuzjazmu, wrażliwa i ciekawa świata kobieta jest pełnym rozmaitych możliwości aktorskich materiałem, więc dla mnie prawdziwą ucztą. Rita zaskakuje mnie wciąż nowymi rzeczami. Myślałam, że najciekawszym będzie etap budowania tej postaci, jeszcze w trakcie prób, kiedy jeszcze można się mylić, szukać innych rozwiązań, próbować czegoś innego. Okazuje się jednak, że z każdym spektaklem odkrywam coś nowego, że ta postać żyje razem ze mną, że nie da się co wieczór po prostu odtwarzać. To dla mnie wspaniałe doświadczenie, któremu zawdzięczam mój zawodowy rozwój.

M.P.B.: Czekamy więc na spotkanie teatralne z panią i penem Fronczewskim w Kanadzie.

Warto obejrzeć tę piękną i uzdolnioną aktorkę w duecie z mistrzem kina i teatru Piotrem Fronczewskim w świetnej komedii dającej do myślenia…

Małgorzata P. Bonikowska

“Edukacja Rity”

Reżyseria: Andrzej Strzelecki

Piotr Fronczewski, Katarzyna Ucherska

Muzyka: Szczepan Pospieszalski – wykonanie na żywo podczas spektaklu

1 października, godz. 16.00,

Polskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II, Mississauga

Informacja: 647.892.7799