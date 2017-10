Co się dzieje? Szybkie newsy – środa, 27 września

Imieniny obchodzą: Justyna, Mirabela, Wawrzyniec oraz Wincenty.

595 lat temu nad jeziorem Mełno koło Grudziądza Polska i Litwa zawarły pokój z Zakonem Krzyżackim.

477 lat temu papież Paweł III zatwierdził regułę zakonu jezuitów.

405 lat temu w Krakowie zmarł Piotr Skarga, jezuita, teolog, pisarz, nadworny kaznodzieja króla Zygmunta III Wazy; pierwszy rektor Akademii Wileńskiej (1579-1584); zdecydowany przeciwnik reformacji, współtwórca unii brzeskiej z 1596 r.; autor “Kazań sejmowych” i “Żywotów świętych”.

78 lat temu w Warszawie powołano Szare Szeregi, konspiracyjną organizację Związku Harcerstwa Polskiego; Szare Szeregi były najliczniejszą młodzieżową organizacją konspiracyjną, która w połowie 1944 r. skupiała ponad 15 tys. członków, w tym ok. 7 tys. harcerek.

42 lata temu w Warszawie zmarł Kazimierz Moczarski, żołnierz AK, więzień stalinowski, dziennikarz; autor “Rozmów z katem” opisujących 255 dni, które spędził w jednej celi z Juergenem Stroopem, niemieckim zbrodniarzem, oprawcą warszawskiego getta.

27 lat temu Sejm dokonał nowelizacji Konstytucji i przyjął ustawę o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; zgodnie z ustawą wybór prezydenta odbywa się w głosowaniu powszechnym.

15 lat temu Janusz Śniadek został wybrany na nowego przewodniczącego NSZZ “Solidarność”, zastępując na tym stanowisku Mariana Krzaklewskiego.

2 lata temu W Warszawie odbyły się uroczystości odsłonięcia Panteonu-Mauzoleum na Łączce na Wojskowych Powązkach, poświęconego Żołnierzom Wyklętym i innym ofiarom powojennego reżimu komunistycznego.

W Polsce

Prezydent Andrzej Duda złoży dziś wizytę w Jezioranach w powiecie olsztyńskim, gdzie spotka się z mieszkańcami.

Jak podano PAP w Biurze Prasowym Kancelarii Prezydenta, przyjazd do Jezioran prezydenta Dudy odbywa się na zaproszenie burmistrza tej miejscowości. “Pan Prezydent podróżuje po Polsce, odwiedzając powiaty i spotykając się z mieszkańcami. Obiecywał to w czasie kampanii wyborczej” – podkreśliła Katarzyna Gierałtowska z Biura Prasowego.

Dziś Senat w ostatnim dniu posiedzenia zajmie się ustawą wprowadzającą nową instytucję, która ma wspierać organizacje pozarządowe, czyli Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ma ona wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Na mocy ustawy ma też powstać Komitet ds. Pożytku Publicznego, który ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego przewodniczący będzie członkiem Rady Ministrów, a w jego składzie będą reprezentanci poszczególnych ministerstw w randze sekretarzy stanu. Komitet ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego.

Ustawę krytykuje opozycja, która uważa, że za jego sprawą PiS rozpoczyna walkę z niezależnymi organizacjami pozarządowymi i zapewnia wsparcie dla organizacji sobie posłusznych i lojalnych.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada, że od 2018 r. wydawane w sklepach jednorazowe torby foliowe nie będą bezpłatne. Izba zajmie się też nowelizacją Kodeksu wykroczeń, która wprowadza wyraźny zakaz bezzasadnego blokowania numerów alarmowych oraz nowelizacją Prawa ochrony środowiska. Nowe prawo ma przyczynić się do ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do atmosfery, np. pyłów ze średnich obiektów energetycznego spalania.

Senatorowie wysłuchają ponadto informacji Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, z perspektywą do 2025 r.

Dziś komisją śledcza ds. Amber Gold będzie kontynuowała przesłuchania byłych pracowników tej spółki. Przed południem zeznania złożyć ma b. członek rady nadzorczej Amber Gold i jednocześnie rzecznik tej firmy Michał Forc. Po odejściu z Amber Gold stanął na czele firmy Excelo, która odpowiadała za reklamę i PR m.in. należących do Amber Gold linii lotniczych OLT Express. Kolejnym świadkiem tego dnia będzie b. dyrektor biura szkoleń Amber Gold Mirosław Ciesielski.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann (PiS) wskazała w niedawnej rozmowie z PAP, że podczas przesłuchania b. pracowników Amber Gold komisję będzie interesowała m.in. ich wiedza na temat rzeczywistego funkcjonowania tej firmy. “Będziemy pytać o podział ról w tej firmie, ich wiedzę na temat tego co się tam w rzeczywistości działo oraz odpowiedzialność za poszczególne komórki firmy” – zapowiedziała.

Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. Ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

Dziś na trzydniowe posiedzenie zbiera się Sejm, który zajmie się m.in. wnioskiem PSL o wotum nieufności dla ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Pod wnioskiem ludowców podpisało się kilkudziesięciu posłów, w tym także z klubów PO i Nowoczesnej. W ocenie PSL Jurgiel jest “fundamentalnym przykładem nominacji osoby bez wymaganych kompetencji, planu działania i odpowiedniego przygotowania”, prowadzi “szkodliwą” politykę na polskiej wsi, ukazującą jego “bezczynność, bezradność i beznadziejność”.

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przewiduje on m.in, że koordynatorem opieki nad pacjentem ma być lekarz POZ, który będzie współpracować z pielęgniarką i położną. Lekarz POZ będzie współpracował z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem np. podczas jego pobytu w szpitalu.

Posłowie będą debatować nad rządowym projektem noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zakłada on, że rencistom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy będzie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł.

Według resortu pracy celem projektu jest rozszerzenie gwarancji nabycia prawa do najniższej emerytury dla osób pobierających emerytury przyznane z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy do wysokości równej kwocie 1000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy), albo 750 zł (odpowiada najniższej wysokości renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Sejm zajmie się również nowelizacją Prawa prasowego, który zakłada skończenie z obligatoryjną autoryzacją. Autoryzacja będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy rozmówca dziennikarza o nią poprosi. “Co więcej, w takiej sytuacji będzie on miał określony czas na jej przeprowadzenie” – powiedział PAP wiceminister kultury Paweł Lewandowski.

Projekt przewiduje też, że w przypadku dzienników czas ten będzie wynosił sześć godzin, od momentu otrzymania tekstu. W przypadku czasopism będą to 24 godziny. Jeśli w tym czasie autoryzacja nie zostanie odesłana, dziennikarz będzie mógł uznać, że rozmówca wyraża zgodę na publikację wypowiedzi.

W porządku obrad jest też projekt zmian w Kodeksie karnym autorstwa PO. Według uzasadnienia projekt dotyczy penalizacji w Kodeksie karnym stosowania przez funkcjonariuszy publicznych tortur oraz zaostrzenia górnej granicy kar, jakim podlegać będą funkcjonariusze stosujący przemoc wobec obywateli.

Desant spadochroniarzy 6. Brygady Powietrznodesantowej odbędzie się dziś w ramach ćwiczenia Dragon-17 na terenie lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach.

W operacji weźmie udział 340 spadochroniarzy z 6.Brygady Powietrznodesantowej. Żołnierze będą skakać z dwóch samolotów C-130 Hercules oraz ośmiu C-295M CASA, z wysokości 300 metrów.

Scenariusz ćwiczeń przewiduje, że spadochroniarze współdziałają z siłami specjalnymi i żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na świecie

HELSINKI – Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz złoży oficjalną wizytę w Finlandii. Podczas wizyty szef MON spotka się z ministrem obrony Finlandii Jussi Niinisto oraz z szefem obrony Finlandii gen. Jarmo Lindbergiem. Ministrowie omówią dwustronne relacje w sferze wojskowej, współpracę przemysłów zbrojeniowych, sytuację bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i doświadczenia z tworzenia obrony terytorialnej w obu krajach oraz podpiszą umowę ramową o współpracy.

Podczas wizyty w Helsinkach szef MON spotka się też z kierownictwem firmy Patria, zaangażowanej w produkcję polskiego kołowego transportera opancerzonego Rosomak.

BRUKSELA – Komisja Europejska ma przedstawić kolejne propozycje dotyczące migracji. Mają być one skoncentrowane na zapewnieniu legalnych ścieżek dostawania się do Unii Europejskiej, a także odsyłaniu osób, które nie kwalifikują się do przyznania im ochrony międzynarodowej.

BRUKSELA – Komisja Europejska zaprezentuje reformę kodeksu Schengen, który reguluje zasady dotyczące przepływu osób przez granice Unii Europejskiej.

BRUKSELA – W Parlamencie Europejskim konferencja poświęcona prawom człowieka i praworządności jako podstawowym wartościom UE. Konferencja została zorganizowana w związku z Międzynarodowym Dniem Demokracji. Podczas spotkania będzie przemawiał szef PE Antonio Tajani.

BRUKSELA – W Parlamencie Europejskim konferencja grupy Europejskiej Partii Ludowej poświęcona modelom organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Europie oraz ich współpracy z rządami. Podczas spotkania poruszony zostanie również temat zmian w polskiej ustawie o powołaniu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które będzie nową instytucją rozdzielającą najważniejsze centralne fundusze dla organizacji pozarządowych i realizującą projekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

LYON – 34. szczyt francusko-włoski z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Włoch Paolo Gentiloniego.

BERLIN – Rozmowy kanclerz Niemiec Angeli Merkel z prezydentem Gruzji Giorgim Margwelaszwilim.

WATYKAN – Audiencja generalna papieża Franciszka.

BUTOWO – Na dawnym poligonie NKWD w Butowie odsłonięty zostanie Ogród Pamięci – obiekt memorialny upamiętniający ofiary represji z lat 1937-38, czyli stalinowskiego Wielkiego Terroru. Poświęcenia memoriału dokona metropolita kruticki i kołomienski Juwenaliusz (po godz. 13 czasu polskiego). Memoriał ma formę alei utworzonej z granitowych płyt, na których wyryto nazwiska 20 762 osób rozstrzelanych w Butowie od 8 sierpnia 1937 r. do 19 października 1938 r. Memoriał znajduje się w miejscu poligonu, gdzie nie ma pochówków. Wśród ponad 20 tys. rozstrzelanych w Butowie byli również Polacy.

BRIGHTON – Zakończenie kongresu brytyjskiej Partii Pracy; przemówienie wygłosi jej lider Jeremy Corbyn.

IRBIL – Rozwój sytuacji po poniedziałkowym referendum niepodległościowym w autonomicznym irackim Kurdystanie.

SYMFEROPOL – Sąd w Symferopolu na anektowanym przez Rosję Krymie wyda wyrok w procesie oskarżonego o separatyzm Ilmi Umierowa, wiceszefa samorządu krymskich Tatarów, Medżlisu. Proces trwa od czerwca zeszłego roku. Umierow był do 2014 r. szefem administracji rejonu bakczysarajskiego. Po aneksji Krymu przez Rosję podał się do dymisji, by nie współpracować z nowymi władzami. Sprawował też funkcję wiceszefa Medżlisu i wiceprzewodniczącego parlamentu Autonomicznej Republiki Krymu.

BANGKOK – Ogłoszenie werdyktu w sprawie byłej premier Tajlandii Yingluck Shinawatry, która prawdopodobnie zbiegła z kraju. Yingluck jest oskarżona o zaniedbania w związku z kampanią skupowania ryżu, która kosztowała budżet państwa miliardy dolarów. Grozi jej 10 lat więzienia.