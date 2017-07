Wjazd do Kanady – co dobrze wiedzieć?

eTA to nie jest wiza do Kanady, a już na pewno nie gwarantuje ona, że posiadacz zostanie do Kanady wpuszczony. eTA została wprowadzona (zresztą nie tylko w Kanadzie – już od dawna trzeba się o nią starać do USA, gdzie nazywa się ESTA, czy do Australii), aby wyeliminować z góry osoby, które na pewno nie spełniają warunków i nie będą wpuszczone do Kanady, chyba że wcześniej uzyskają specjalne pozwolenia, np. osoby z przeszłością kryminalną czy osoby uprzednio z Kanady usunięte. Takie osoby nie wejdą nawet do samolotu lecącego do Kanady – a jest to wielka różnica, ponieważ o wiele więcej kłopotów jest, wiadomo, z odesłaniem niekwalifikującej się osoby do domu w kilkunastogodzinną podróż po odbyciu właśnie wielogodzinnego lotu.

Ale posiadanie eTA również nie jest jednoznaczne z wpuszczeniem. Każdy przyjezdny do Kanady poddawany jest inspekcji – inspekcja taka może być tylko ustna, a może również być to nie tylko przesłuchanie, ale również rewizja osobista i przeszukiwanie bagażu. Oczywiście nie każdy jest poddawany rewizji osobistej i przeszukiwania bagażu. Jeżeli jednak urzędnik na granicy ma powody, to jest jego prawo, aby poddać przyjezdnego do Kanady takiej kontroli, jaka mu się w tym momencie wydaje uzasadniona.

Dotyczy to również stałych mieszkańców Kanady i obywateli, choć różnicą jest to, że stali mieszkańcy i obywatele, pomimo inspekcji, muszą być wpuszczeni.

Co więc przyjeżdżający do Kanady w celach tymczasowych, np. z wizytą, muszą ze sobą mieć? Czy muszą mieć np. list z pracy, aby przekonać urzędnika na granicy, że pracują, wydruki z konta bankowego, aby przekonać, że stać ich na wizytę w Kanadzie? Świadectwo ślubu i metryki urodzenia swoich dzieci, oraz zaświadczenie o posiadaniu domu czy mieszkania, aby udowodnić, że mają do kogo i do czego wracać?

Teoretycznie nic z tych rzeczy nie trzeba mieć. Nie ma takiego wymogu. Tak jak nie ma wymogu posiadania listu zapraszającego do Kanady, czy nie ma wymogu posiadania ze sobą pieniędzy na proponowany pobyt w Kanadzie. Ale można (i warto) te wyżej wspomniane dokumenty mieć. Niejednokrotnie mogą się przydać. Jeśli się nie przydadzą, to żadna strata, a jeśli ich nie będzie, i przez to przyjezdny będzie miał wątpliwą przyjemność przekonywania urzędnika na granicy, że jest tak jak mówi, a jeśli nie przekona – może być cofnięty.

Pytają mnie też Państwo niejednokrotnie, czy jest jakaś kwota pieniędzy, które trzeba ze sobą przywieźć do Kanady z wizytą. Nie ma takiej. Niektórzy nic nie przywożą, ponieważ nie potrzebują (mają np. krewnych finansujących cały pobyt). Inni przywożą niewiele gotówki i kartę bankową czy kredytową. Najważniejsze jest, aby logicznie wyjaśnić swoją konkretną sytuację. Rozmowa z urzędnikiem na granicy nie należy do najprzyjemniejszych.

Jest to inwigilacja – więc nie może ona być przyjemna. Ale jeśli nie mamy nic do ukrycia, i jesteśmy przygotowani (mentalnie oraz dokumentacyjnie), to patrząc prosto w oczy powinniśmy sobie poradzić z tym nie tak przyjemnym momentem przekraczania granicy, nie tylko zresztą kanadyjskiej.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Izabela Kowalewska