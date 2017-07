Wizyta pary książęcej w Polsce (dzień drugi i echa pobytu)

Zdecydowanie było widać, że dotknęło ich to, co tu zobaczyli i usłyszeli – powiedział dziennikarzom po zakończeniu wizyty księcia i księżnej Cambridge, Williama i Kate w b. obozie koncentracyjnym Stutthof, dyrektor znajdującego się tu muzeum, Piotr Tarnowski.

Wizyta brytyjskich gości trwała ponad półtorej godziny. Na jej zakończenie dokonali wpisu do księgi pamiątkowej.

“Jesteśmy głęboko poruszeni wizytą w Stutthofie, które było miejscem tak strasznego bólu, cierpienia i śmierci. Ta druzgocząca wizyta przypomniała nam o przerażającym mordzie na sześciu milionach Żydów, zwiezionych z całej Europy, którzy zginęli w wywołującym zgrozę Holokauście. W zatrważający sposób przypomina to również o cenie wojny oraz o fakcie, że sama tylko Polska straciła miliony swoich obywateli, którzy padli ofiarą najbardziej brutalnej okupacji. Każdy z nas niesie wielkie brzemię odpowiedzialności, by zapewnić, że potrafimy wyciągnąć naukę oraz że groza tego, co się wydarzyło, nigdy nie zostanie zapomniana i nigdy nie powtórzy się” – napisali książę William i księżna Kate.

„Widać było, że wizyta tutaj zrobiła na nich duże wrażenie, ale nie w taki sposób doraźny +tu i teraz+, ale wywołało to refleksję. Parze książęcej pokazaliśmy przede wszystkim opresję, tj. warunki, w jakich przebywał więzień; różnicę między tym, co było na wolności, a tym, co było w obozie. Do jakich niegodziwości był w stanie dla osiągnięcia swoich merkantylnych posunąć się oprawca” – wyjaśnił dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Podkreślił, że uwagę obojga gości przykuła kwestia tego, „jak człowiek, który w normalnych warunkach wykonuje normalne zawody, niezwiązane z przemocą, a tu jako człowiek załogi obozowej potrafił robić te wszystkie straszne rzeczy innym ludziom”.

„Zrozumienie tego i wręcz dyskusja na ten temat to była lwia część rozmów naszych gości podczas wizyty. Para książęca miała mnóstwo pytań, które obracały się wokół zrozumienia mechanizmów zła, istoty człowieczeństwa i chęci zachowania człowieczeństwa mimo opresji. Widać było, że książę i księżna byli do wizyty przygotowani, byli skupieni i skoncentrowani” – ocenił dyrektor muzeum.

Jak mówił wcześniej PAP Tarnowski, powołując się na informacje brytyjskiej ambasady, para książęca nie była nigdy wcześniej na terenie nazistowskiego obozu zagłady.

William i Kate zwiedzili m.in. barak mieszkalny, krematorium i komorę gazową. Brytyjscy goście spotkali się także z pięcioma b. więźniami obozu, w tym dwoma Anglikami.

86-letni Wiesław Anders z Warszawy przyznał, że jest szczęśliwy ze spotkania z parą książęcą. „Same dobre wrażenia” – powiedział PAP.

„Sympatyczni, bardzo ciepli, kontaktowi. To wspaniała para, zrobiła wielką reklamę dla swojego kraju. Pytali o nasze przeżycia, warunki bytowe, stosunki międzyludzkie. Ja jako 14-latek pracowałem dużo w ciężkich komandach. Poniewierka, głód, brud, tyfus, wszy, które prawie nas zjadały. Szerzył się tyfus. Powiedziałem księciu, że w obozie był stos całopalny, bo krematorium nie nadążyło palić zwłok, tak dużo ludzi umierało” – powiedział Anders, który trafił do Stutthofu po upadku Powstania Warszawskiego.

Obóz koncentracyjny Stutthof powstał 2 września 1939 r. na Żuławach Wiślanych, nieopodal miejscowości Sztutowo, która przed II wojną światową wchodziła w skład Wolnego Miasta Gdańska. Był pierwszym obozem założonym poza granicami Niemiec i jednym z ostatnich wyzwolonych w maju 1945 r. przez wojska sowieckie. Początkowo obóz był przeznaczony dla Polaków z Pomorza. Od 1942 r. do obozu zaczęli trafiać Polacy z innych regionów, a także Żydzi i osoby innych narodowości, m.in. Rosjanie, Norwegowie i Węgrzy.

W styczniu 1945 r. Niemcy rozpoczęli pieszą ewakuację około połowy z 24 tysięcy przebywających wówczas w KL Stutthof więźniów. Wiele tysięcy z nich, z powodu mrozu, głodu i wycieńczenia, zmarło w drodze. Marsz ten nazwany został Marszem Śmierci.

Wśród 110 tysięcy więźniów Stutthofu były osoby pochodzące z 28 krajów. Liczbę ofiar obozu szacuje się na około 65 tysięcy, spośród których ok. 28 tys. stanowiły osoby pochodzenia żydowskiego.

Brytyjska para książęca William i Kate przybyła do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Goście, m.in. w towarzystwie dyrektora ECS mają zwiedzić wystawę o historii Solidarności i spotkać się z grupą opozycjonistów, m.in. z Lechem Wałęsą i Zbigniewem Bujakiem.

Wizyta w Europejskim Centrum Solidarności zakończyła we wtorek pobyt książęcej pary w Gdańsku. Gości w ogrodzie zimowym powitał dyrektor ECS, Basil Kerski. Następnie delegacja rozpoczęła zwiedzanie wystawy stałej prezentującej historię Solidarności i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Program zwiedzania przewidywał przystanki m.in. przy Tablicy 21 Postulatów, wózku Lecha Wałęsy, milicyjnym wozie oraz częściach wystawy pokazujących wizytę papieża Jana Pawła II, pomoc Wielkiej Brytanii dla Polski i wystąpienie Lecha Wałęsy w amerykańskim Kongresie. Brytyjskiej parze książęcej zostały też pokazane filmy, m.in. o końcu strajku.

W Sali Jana Pawła II książę William i księżna Kate spotkali z liderami Solidarności, z Lechem Wałęsą, Bożeną Rybicką-Grzywaczewską, Bogdanem Lisem, Zbigniewem Bujakiem, Zbigniewem Janasem i Mieczysławem Gilem.

Następnie książęca para w towarzystwie grupy byłych opozycjonistów opuściła ECS, przeszła przez historyczną Bramę nr 2 pod Pomnik Poległych Stoczniowców. Książę William i księżna Kate pod Pomnikiem złożyli biało-czerwone róże.

Następnie po pożegnaniu z dyrektorem ECS i działaczami goście wyjechali do Warszawy.

Wcześniej książęca para odwiedziła Gdański Teatr Szekspirowski, Dwór Artusa, w pobliżu którego odbyła krótki spacer.

Para książęca, William i Kate – po trzydniowej wizycie w Polsce – odleciała w środę przed godz. 11 z warszawskiego lotniska Chopina do Berlina.

Wizyta pary książęcej zakończyła się w środę rano prywatnym spotkaniem i pożegnaniem w Belwederze z parą prezydencką Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser-Dudą.

Para książęca przebywała w Polsce trzy dni. Była to ich pierwsza wizyta w Europie Środkowo-Wschodniej i pierwszą poza krajami Wspólnoty Narodów, w której wzięły udział ich dzieci, książę George i księżniczka Charlotta.

Środowe relacje brytyjskich mediów z wizyty księcia Williama i księżnej Kate w Polsce skupiły się na ich pobycie w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Stutthof. Uwagę prasy przykuło także ciepłe powitanie, jakie zgotowano im w Gdańsku.

Dziennik “The Times” opisał wizytę pary książęcej w Stutthofie, podkreślając, że była to ich pierwsza w życiu wizyta w byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym.

Jak zaznaczono, spotkali się tam m.in. z 87-letnimi Zigim Shipperem i Manfredem Goldbergiem, którzy przeżyli pobyt w obozie, a dziś mieszkają w północnym Londynie. Był to dla tych mężczyzn pierwszy powrót do obozu, ponad 68 lat po jego wyzwoleniu.

Goldberg tłumaczył w rozmowie z gazetą, że “był niezwykle niespokojny” z powodu wizyty i długo zastanawiał się, czy zgodzić się na spotkanie z parą książęcą, ponieważ “myślał, że zostawił to już za sobą”.

Shipper z kolei przyznał, że gdyby nie przyjazd członków brytyjskiej rodziny królewskiej, nie zdecydowałby się na ponowny przyjazd do Stutthofu. Jego zdaniem książę William i księżna Kate byli “bardzo poruszeni” tym, co zobaczyli. “To było widać po ich twarzach, które wyrażały ból” – opisał.

Zdjęcie z wizyty w obozie znalazło się nawet na pierwszej stronie konserwatywnego dziennika “The Telegraph”. Gazeta również cytuje Goldberga, który ocenił, że królewska wizyta miała “ogromne znaczenie” dla niego i pamięci jego przyjaciół, którzy zginęli w obozie.

Jak podkreślono, wizyta została zorganizowana przez organizację pożytku publicznego Holocaust Educational Trust, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w celu “zwrócenia uwagi na konieczność nauczania młodych ludzi” o tym, co wtedy się wydarzyło i co pozostaje w naszej wspólnej pamięci.

W trakcie spotkania z polskimi ocalałymi z obozu – Martą Kowalską, Markiem Dunin-Wąsowiczem i Edwardem Andersonem – książę William miał, według “Telegrapha”, powiedzieć, że nie rozumie, “jak ludzie mogli zrobić coś tak złego”.

Dziennik zacytował także wpis pary książęcej do księgi pamiątkowej w Stutthofie, gdzie napisali m.in., że “każdy z nas niesie wielkie brzemię odpowiedzialności, by zapewnić, że potrafimy wyciągnąć naukę oraz że groza tego, co się wydarzyło, nigdy nie zostanie zapomniana i nigdy nie powtórzy się”.

Podróżująca z Williamem i Kate korespondentka “Telegrapha” Hannah Furness zwróciła także uwagę na ciepłe przyjęcie pary książęcej w Gdańsku, gdzie spotkały się z nimi “tysiące życzliwych im osób”. Jak dodała, brytyjscy goście spróbowali pierogów i tradycyjnego gdańskiego likieru, Goldwassera, o którym księżna Cambridge powiedziała, że jest “bardzo mocny”.

Z kolei tabloid “Daily Express” zamieścił na pierwszej stronie zdjęcie z toastu, który księżna Kate wzniosła na gdańskiej Starówce; napisano, że Polacy “oszaleli” na jej punkcie. W tekście zwrócono uwagę m.in. na wizytę pary książęcej w Europejskim Centrum Solidarności i spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, a także na nadzwyczajny poziom ochrony zapewnionej przez polskie służby.

Dziennik “Daily Mail” również zaznaczył, że para książęca spotkała się w Polsce z “wyjątkowo ciepłym” przyjęciem, a w trakcie pobytu w Gdańsku rozmawiali m.in. z bursztynnikiem Zygmuntem Strzelczykiem, który opowiedział im o tradycji używania tego tworzywa jako biżuterii.

Książę William i księżna Kate wraz z dziećmi George’em i Charlotte przebywali w Polsce od poniedziałku do środy; następnie wylecieli do Niemiec, gdzie będą do piątku. William jest drugi w linii sukcesji do brytyjskiego tronu po swoim ojcu Karolu.

