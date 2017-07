Wakacyjne rozważania rynkowe

Chwilowe ochłodzenie rynku daje nadzieję kupującym, po ostatnich miesiącach ciągłego wzrostu cen. Spędziliśmy dobrych kilka tygodni na poszukiwaniu domu poza granicami Toronto dla jednego z moich klientów w okresie wiosennym. Czas naglił, albowiem ceny domów rosły w przerażającym tempie, więc moi klienci byli w strachu, że niedługo nie będzie ich stać na nic porządnego w tym niespokojnym rynku.

Natomiast po ostatnim chwilowym ochłodzeniu rynku, nie ma już takiej presji na kupujących, którzy bardziej zrelaksowani, dużo spokojniej szukają swojego wymarzonego gniazdka.

Początkowo plan był taki, że mieliśmy kupić dla nich dom przy końcu lata, ale w tej chwili moi kupujący wzięli głęboki oddech. I nie są pewni co do terminu zakupu: presja ustala, a klienci zaczynają się powoli rozglądać za innym rodzajem nieruchomości. Otóż nabrali pewności, że jeśli poczekają ze dwa-trzy miesiące, to dostaną dużo lepszy dom za te same pieniądze.

Natomiast wielu klientów, którzy szukali domu w obrębie Toronto, teraz przesunęli swoje poszukiwania na dalsze obrzeża miasta, co również spowolniło sprzedaż nieruchomości w samym mieście. Ostatnie dane opublikowane przez torontońskie Zrzeszenie Agentów wykazało, że sprzedaż nieruchomości spadła o prawie 50 procent w pierwszych miesiącach czerwca w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Jest to wynikiem ogólnego spadku sprzedaży, o około 20 procent.

Ceny się również ustabilizowały, do średniej nieco powyżej 800 tysięcy dolarów, czyli o około 6,4 procent niżej niż w maju tego roku, oraz ponad 12 procent niżej niż w kwietniu, kiedy cena średnia wyniosła ponad 920 tysięcy, dla wszystkich domów w obrębie miasta.

Jednak w dalszym ciągu średnia cena domu jest o prawie 7 procent wyższa w porównaniu do cen z czerwca zeszłego roku. A więc ostatnie spadki cen wcale nie zlikwidowały ciągłego ich wzrostu w ciągu minionego roku. Ostatnie drobne zachwianie rynku nastąpiło po rządowym ogłoszeniu wprowadzenia dodatkowego 15-procentowego podatku dla inwestorów zagranicznych. Nasza wspaniała Pani Premier powiedziała, że po zaanonsowaniu tego 16-punktowego programu, byłoby dobrze, jeśli doprowadziłoby to do chwilowego chociaż ochłodzenia rynku nieruchomości w naszym mieście.

“Odnotowaliśmy drobne ochłodzenie” powiedziała p.Wynne w ostatnim wywiadzie. “Ale nie jest jeszcze nic przesądzone; nie wiemy jeszcze dokładnie jakie tu siły działają, co prawda monitorujemy, razem z ekspertami oraz różnymi organizacjami, aby zobaczyć co się dzieje, albowiem obecne ochłodzenie jest jedynie wynikiem naszej działalności medialnej i ludzie nie wiedzą co dalej będzie, za wcześnie jest jeszcze na ocenę”.

Większość ekspertów uważa, że po “wstrzymaniu oddechu”, większość tych, którzy uczestniczyli w walkach o domy, przebijając się cenowo, niedługo znów powrócą na rynek. Jest bardzo dużo kupujących, a co za tym idzie duże zapotrzebowanie rynkowe: niektórzy po prostu oczekują bardziej komfortowego momentu do dalszych poszukiwań, oczekując korekty rynkowej.

Wydaje się, że obecne wyczekiwanie spowodowane jest zmęczeniem uczestniczenia w ciągłych bojach ofertowych, a wielu z tych klientów szybko wróci na rynek widząc, że żadne istotne zmiany się nie dokonały. Jest to chwilowy zastój, albowiem żadne fundamentalne zmiany się nie dokonały: byłoby dużym zaskoczeniem widzieć obniżki cenowe o 10 czy 15 procent, ale i tak nie zrekompensują one podwyżek z ostatniego roku.

Niektórzy przewidują co prawda większe korekty rynku, gdyż ceny rosły znacznie szybciej niż przychody, co powodowało, że te zwyżki były nie do przełknięcia przez niektórych kupców: po prostu zostali wypchnięci z rynku. Z drugiej zaś strony widząc jak się miasto rozwija, trudno wyobrazić sobie większe obniżki cen.

Według niektórych, obecna sytuacja na rynku nieruchomości jest podobna to sytuacji na rynkach finansowych, kiedy ceny spadają nieraz o 10 czy 15 procent, ale powracają do poprzedniego stanu już po miesiącu, dwóch.

Wydaje się, że na efekty schłodzenia rynku trzeba poczekać co najmniej do września, kiedy rynek znowu wchodzi w okres bardziej aktywny, lub nawet do początku przyszłego roku, z uwagi na fakt, że niektórzy kupujący po prostu wstrzymają się z zakupem, natomiast podaż na pewno wzrośnie.

W pierwszych tygodniach czerwca liczba nieruchomości oferowanych do sprzedaży wzrosła o 22 procent w porównaniu do roku ubiegłego, ale już obecnie widzimy tendencję spadkową. Z drugiej zaś strony widzimy coraz więcej ruchu (pokazywań), co może oznaczać, że ci bardziej odważni kupujący powracają już na rynek, szukając dobrej okazji.

Już niektórzy z agentów, z którymi rozmawiałem, mówią że jest miejsce na negocjacje, co do niedawna było nie do pomyślenia. A więc teraz jest dużo lepszy czas na kupno nieruchomości, to rzecz pewna.

