Twierdza Louisbourg

Najbardziej widowiskowym i moim zdaniem najciekawszym zabytkiem na Cape Breton jest skansen twierdzy Louisbourg. Nie tylko jego wierne repliki oryginalnych budowli, ale i świetnie oddana atmosfera i styl życia, które panowały w tym miejscu prawie 300 lat temu, animowane przez dziesiątki świetnie przygotowanych do swych ról członków personelu skansenu. Wrażliwy turysta zapomina na chwilę, że żyje w XXI wieku, wtapia się w to wszystko, wirtualnie przenosi się do tamtych czasów. Ale nie tylko budowle i personel tego miejsca mają wiele do zaofiarowania, ciekawa jest jego historia. Spójrzmy najpierw na nią.

Historia i znaczenie obronne twierdzy

Twierdzę zbudowano i dwa razy tracono w czasie krwawych wojen w Europie w XVIII wieku. Najpierw była to wojna kilku narodów o sukcesję na habsburskim tronie Hiszpanii (1701- 1714), którą ostatecznie wygrali Francuzi, a Filip, wnuk Ludwika XIV, został królem tego kraju, a potem jeszcze krwawsza wojna siedmioletnia (1756-1763) – faktycznie pierwsza wojna światowa, bo nie tylko większość państw Europy była w nią zaangażowana, ale była prowadzona także na innych kontynentach. Po wojnie o sukcesję na tron hiszpański wystąpił najpotężniejszy suweren Europy Ludwik XIV. Choć zdobył tron dla wnuka, w roku 1713 utracił najstarszą kolonię na kontynencie amerykańskim, Akadię, czyli półwysep Nowej Szkocji. Francuskich mieszkańców tych terenów rozproszono kilkadziesiąt lat później po angielskich koloniach Ameryki lub wywieziono do Francji. Jego następca, prawnuk, Ludwik XV, upokorzony tą utratą, w roku 1720 sfinansował na sąsiedniej wyspie Cape Breton (obecnie część Nowej Szkocji) budowę największej w Północnej Ameryce twierdzy obronnej, zwanej oczywiście jego imieniem, bo jakże mogło być inaczej. Budowano ją przez 20 lat według planów wielkiego Sebastiana Vaubana, marszałka Francji w rządzie Ludwika XIV, ekonomisty, inżyniera wojskowego, a przede wszystkim nie tylko teoretyka, ale i budowniczego twierdz obronnych (sam wybudował ich 30 i przebudował około 300). Przez następne półtora wieku jego styl architektoniczny stał się standardową metodą budowania tych obiektów i to nie tylko w Europie. Twierdza Louisbourg miała być obiektem nie do zdobycia, tak jak RMS Titanic miał być niezatapialnym statkiem. Owszem, plan twierdzy był może i genialny, ale teren, na którym ją zbudowano był bardzo nieodpowiedni.

Była to zatoka jedynego portu w owych czasach w obecnej wschodniej Kanadzie też nazywającego się Louisbourg. Dziesięciometrowe kamienne grube mury ochronne i setki stanowisk dział w twierdzy, na sąsiedniej wysepce, w porcie i na stacjonujących tam okrętach były dość dobrym zabezpieczeniem przed atakiem od strony oceanu, ale twierdza otoczona była wzgórzami – z tych stron żadne mury czy wały nie mogły jej zabezpieczyć przed ostrzałami artyleryjskimi. Twierdza położona była na terenie mokradeł: malaria i inne pokrewne choroby okazały się bardziej śmiercionośne niż skutki oblężenia. Ludwik XV wydał przeogromne sumy na tę inwestycję, chełpił się, że gdy spojrzy z okna Wersalu na zachód, to dostrzega jej wieże. Był więc to kolos na glinianych nogach. Poza zaspokojeniem próżności króla, twierdza miała pełnić ważne funkcje strategiczne i ekonomiczne. Leżąc w pobliżu ujścia rzeki Św. Wawrzyńca, miała bronić dostępu statkom nieprzyjacielskim do stolicy Nowej Francji, czyli miasta Quebec. Było też stąd blisko do najsłynniejszych na świecie łowisk rybnych położonych w pobliżu brzegów Nowej Fundlandii: nie tylko przepędzono nieproszonych gości z tych łowisk, ale rozwinięto w Louisbourgu własny, korzystny finasowo przemysł rybny. Czterysta kutrów rybackich i kilkadziesiąt dalekomorskich większych dwumasztowych jednostek zwoziło do portu tysiące ton ryb rocznie. Ryby w większości suszono lub produkowano z nich tran. Nie było nawet konieczności wywożenia tych dóbr z portu, bo statki z różnych stron zjawiały się w nim i na miejscu dokonowano zakupów. Był to w owym czasie duży i ruchliwy port, trzeci po Bostonie i Filadelfii na wschodnim wybrzeżu Północnej Ameryki. Dla przykładu podam, że w roku 1731 sprzedano ponad 1500 ton dorszy i 1600 baryłek tranu spreparowanego z wątrób tych ryb, a dorsze to nie jedyna ryba, którą łowiono i sprzedawano. Zarobek szedł do kasy królewskiej. Nic więc dziwnego, że tak bardzo dbano, by port i twierdza pozostawały w rękach Francuzów.

Pierwsze poddanie twierdzy

Upokorzenie “Ukochanego Władcy” (tak się sam nazwał Ludwik XV) było tym bardziej druzgocące, że twierdzę w r. 1745 zdobyli nie żołnierze czy jednostki marynarki wojennej, ale niewprawieni w bojach członkowie służb porządkowych, milicji i inni ochotnicy z kilku stanów Nowej Anglii. Zeszli ze statów w miejscu, do którego nie docierały pociski armatnie. Zdecydowano zdobyć “potwora” ciągłym, długotrwałym nękaniem. Trzeba było jednak zaopatrzyć się w broń i amunicję, więc na początku oblężenia zdecydowano się na szturm. Zaatakowano i zdobyto baterię obronną nie w twierdzy, ale na pobliskiej wyspie. Stracono trochę ludzi, Francuzi w pośpiechu nie zdążyli zniszczyć dział i amunicji, jedynie działa zagwożdżono. Odgwożdżenie nie było zbyt trudnym zadaniem. Spróbowano zdobyć inną baterię na tej wyspie, nie udało się, ale najeźdźcy mieli już wystarczająco dużo zdobycznych dział, prochu i pocisków by skutecznie niepokoić oblężonych. Gdy udało im się dokonać uszkodzeń w murach obronnych i gdy oblężeni dowiedzieli się, że wielki statek francuski Vilaginte mający na pokładzie 500 żołnierzy, spieszący z pomocą nie został dopuszczony do portu, kiedy przyszedł głód, choroby i wycieńczenie fizyczne i psychiczne, poddali się. Niewielu zginęło w walkach, wielu więcej od zimna, głodu i malarii.

Drugie poddanie się i zniszczenie Louisbourga

Szkoda pozbywać się kury, która znosi złote jaja: wynegocjowano więc w traktacie pokojowym zwrot twierdzy i portu Francuzom za bardzo wygórowaną cenę: oddano w zamian Anglikom wielki port Madras w Indiach i tereny w Niderladach położone na terenie dzisiejszej Belgii. Kura zaczęła znowu znosić złote jaja, ale już niezbyt długo, bo dla Anglików było to tylko odłożenie terminu ostatecznego rozliczenia się z Louisbourgiem. W tym celu zbudowali port w Halifaksie i tu zgromadzono teraz już zawodowych żołnierzy i uzbrojonych marynarzy przed tym ostatecznym rozrachunkiem z Francuzami. Nastąpiło to w roku 1758, jeszcze w czasie trwania wspomnianej wojny siedmioletniej. Siły angielskie w liczbie 26 tysięcy żołnierzy i marines były prawie czterokrotnie większe od sił obrońców. Francuzi zgromadzili w porcie statki wyposażone w armaty, które miały nie dopuścić najeźdźców do murów. Walka Anglików ze słabą baterią na wyspie odwróciła uwagę obrońców i Anglicy w tym czasie zdobyli 10 statków, niektóre spalili i zarekwirowali ze wszystkich aż 448 dział. Zniknęła nadzieja wybronienia się, a Francuzi na przestrzeni wieków nie raz pokazali, że nie znają wyrażenia “walka do ostatniej kropli krwi”: po sześciotygodniowym oblężeniu poddali twierdzę. W walkach zginęło tylko 172 Brytyjczyków i 102 Francuzów, tych drugich ponad 6.000 dostało się do niewoli. By nie dopuścić do tego żeby władcy w Europie dogadali się i oddali powtórnie twierdzę właścicielom, spalono ją i zburzono doszczętnie. Droga do Quebecu stała już otworem. Następnego roku zaczęła się pełna wojna o dominację nad Północną Ameryką przy tym mieście na Równinie Abrahama. Ostatecznie po wielu potyczkach, bojach, machinacjach, Brytyjczycy wojnę tę wygrali i stali się niekwestionowanymi hegemonami na całym kontynencie.

Budowa skansenu

Lubię zwiedzać skanseny. Widziałem ich przynajmniej kilkanaście w Europie i Północnej Ameryce. Nie rozglądam się wtedy za ciekawymi architektonicznie budowlami, bo takich w tych miejscach nie ma, ale oglądając kopie budowli z dawnych czasów, a jeszcze bardziej przyglądając się zajęciom pracowników skansenów wcielających się w role dawnych mieszkańców, zanurzam się w atmosferę czasów i codziennego życia tych ludzi. To poglądowa lekcja historii lepsza niekiedy od informacji zawartych w źródłach lub opracowaniach naukowych. Nie wszystkie jednak skansany w stu procentach wypełniają to zadanie – często zdarza się, że zgromadzone w nich obiekty są zebrane dosyć przypadkowo i według teorii, że im starsze tym wartościowsze, a gdy chałupa pokryta jest strzechą, a ze starości rogiem dachu dotyka ziemi, to dla twórców skansenu wyjątkowo cenny obiekt, ale co on ma wspólnego z oryginalnym budynkiem? Obsługa skansenu niekiedy nie potrafi animować tego co robiono dawniej, bo nie jest odpowiednio wyszkolona. Wtedy zamiast doświadczenia odkrywania rąbka historii pozostaje zawód i niesmak u zwiedzającego. Inaczej jest w przypadku dwóch skansenów, których zwiedzanie polecam – w Thunder Bay i, oczywiście, Louisbourg.

Louisbourg to początkowo twierdza, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozrosła się do wielkości miasta wchłaniając port i pobliskie wysepki. Tu wszedłem po uszy w historię. Po drugim oblężeniu wszystko tu spalono, a co się nie dało spalić zamieniono w gruz. Większość kamieni i innych materiałów ze zniszczonych budowli użyto później przy rozbudowie Halifaksu i największego miasta Cape Breton, Sydney.

Historia zapomniała o tym miejscu do roku 1961. Wtedy to rząd Nowej Szkocji przy finansowym poparciu rządu federalnego podjął decyzję odbudowy najważniejszych obiektów. Głównym powodem tej decyzji była chęć dania zatrudnienia górnikom z okolic Sydney, bo pozamykano wtedy ostatnie kopalnie węgla na tym terenie. Innym powodem była chęć ściągnięcia turystów na te tereny i na całą Armaty na murach obronnych Louisbourga Brama wejściowa Louisbourga Louisbourg z lotu ptaka Obecni strażnicy twierdzy wyspę. W czasie kiedy zwiedzałem to miejsce, zabudowana była jedna czwarta terenu; już wtedy był to największy skansen w Północnej Ameryce. Zabrano się do dzieła na prawdę fachowo. Grupa architektów, inżynierów budowlanych, archiwistów, historyków, socjologów przez dłuższy czas studiowała dokumenty historyczne dotyczące Louisbourga. W archiwach Francji, Wielkiej Brytanii i Północnej Ameryki odkryli ich ponad tysiąc – dopiero wtedy przystąpiono do budowy. Pozbierano skrzętnie resztki materiałów budowlanych, którymi budowniczowie w Halifaksie i Sydney wzgardzili lub ich nie znaleźli, użyto ich przy budowie najważniejszych obiektów twierdzy. Inne mniej ważne budynki kamienne zbudowano z kamienia wziętego z tych samych miejsc, które eksploatowali oryginalni budowniczowie. Niektóre obiekty zbudowane z drewna, które ogień zniszył doszczętnie, odbudowano także z drewna, ale deski, którymi obito ściany, poddano procesowi starzenia się, więc budynki te podobne są do oryginałów. Bardzo skrupulatnie przestrzegano nie tylko podobieństwa nowej zabudowy do pierwotnej, ale także materiały budowlane obrabiano w ten sam sposób jak to robiono 300 lat wcześniej. Przy budowie używano tej samej zaprawy murarskiej i innych dawnych produktów spajających budowle. Różne elementy zdobnicze, szyldy i inne napisy informacyjne wyprodukowano tak jak były opisane w dokumentach, czy jakie znaleziono na malowidłach z epoki. Umieszczono je na właściwych miejscach.

Gadka z komendantem fortecy

Do fortecy dowieziono nas z parkingu autobusikiem przez wąską groblę. I choć mieliśmy wykupione bilety wstępu i była to już pora dnia, w której skansen miał być otwarty, zastaliśmy zamkniętą bramę. Przed nią stało dwóch oficjeli. Przedstawili się jako komendant zamku i jego prawa ręka, prokurator. Komendant wygłosił ognistą, nienawistną, krótką mowę skierowaną przeciw nieprzyjaciołom (choć buzię miał roześmianą od ucha do ucha), oczywiście po francusku, a faktycznie w dialekcie québecois, a po mowie prokurator na wyrywki zaczął wypytywać, czy nie jesteśmy wstrętnymi angolami lub ich pomiotem jankesami, którzy zamiast spędzać czas w pubach zalewając się ginem i wracać do domów by maltretować żony i dzieci, teraz nabrali chęci by przyjechać w te strony i dokuczać im, prawdziwym właścicielom tych ziem. Gdy oficjel zwrócił się do mnie z pytaniem kim jestem, wpadłem w ten sam ton, przeprosiłem, że nie znam ich pięknej mowy, lecz jakąś tam paryską gwarę, powiedziałem, że dzięki bozi angolem nie byłem, nie jestem i nie będę, jankesen owszem jestem, ale tylko do połowy, bo mam zieloną kartę, no ale odczułem wyrzuty sumienia i uciekłem do Kanady i jestem już też Kanadyjczykiem, co prawda tym gorszego sortu, bo angielskojęzycznym. Po pubach angielskich się nie włóczę bo nie znoszę ginu, a żony i dzieci nie molestuję, bo ich jeszcze nie mam. Uznano moją “spowiedź” za satysfakcjonującą. Prokurator zapytał komendanta, co zrobić z tymi, co nie odpowiadają na pytania, tylko robią głupie miny, czy ustawić ich pod murem na rozwałkę. Ten wyjaśnił, że nie reagują na jego inwestygacje, bo po prostu nie znają ich jedynego godnego człowieka języka, a więc są głupolami, a tacy nikomu nie potrafią zaszkodzić. Bramę otwarto i weszliśmy do środka.

Ciekawy zabytek

W skansenie tym znalazłem się w kilka lat po rozpoczęciu budowli. Wielki centralny budynek administracyjny, a w nim mieszkanie komendanta twierdzy i jego rodziny, był skończony i przyozdobiony kilkoma malowidłami, meblami, naczyniami kuchennymi i innym sprzętem z epoki. Stały już koszary żołnierskie i kilka budynków użyteczności publicznej przy głównej ulicy twierdzy. Przy jej końcu i przy wytyczonych innych ulicach prace budowlane wrzały. Odbudowano część murów obronnych z otworami na lufy dział, wieżami obronnymi, fosami. I choć to była tylko cząstka niedokończonego skansenu, byłem pod wrażeniem. Obejrzałem dokładnie koszary, czyli wielką salę zastawioną stołami i ławami, służącą w ciągu dnia za stołówkę, a w nocy za sypialnię (z sufitu spuszczano coś w rodzaju hamaków, które służyły za łóżka). Nie znalazłem tam łazienki, chyba mycie i załatwianie potrzeb fizjologicznych odbywały się poza budynkiem.

Z ciekawością krążyłem po innych budynkach użyteczności publicznej, poznawałem życie codzienne tych ludzi trzysta lat wcześniej. Kowal kuł prawdziwą podkowę dla konia w dość prymitywnym przybytku, cyrulik z zardziewiałymi starymi obcęgami w ręku namawiał zwiedzających, że za darmo wyrwie im ząb, a chorych na wszelkie choroby potraktuje lekiem na wszystko, czyli upuszczaniem krwi, a najbardziej chorym zastosuje lewatywę. Nie widziałem chętnych, którzy zechcieliby skorzystać z tej darmochy. W piekarni przygotowywano ciasto do pieczenia i pieczono chleby w piecu domowym opalanym drewnem, tak jak to robiła moja mama w czasie wojny. Rozdawano ten chleb turystom – przypomniał mi smak tego wojennego, którym jako maluch zajadałem się, bo poza nim często nic innego nie było do jedzenia. W restauracji zjadłem smaczny obiad, choć kapiący tłuszczem – tak karmiono dawniej, tak też karmi się dziś turystów.

Zadumałem nad tym, jak to wieki wcześniej ludzie potrafili żyć w tych prymitywnych warunkach, zagrożeni najazdami nieprzyjaciół i ciągłym zagrożeniem śmiercią z rąk innego wroga: choroby, bo wtedy wystarczało przeziębienie z wysoką gorączką, by zabrało człowieka w zaświaty, bo nie było antybiotyków i innych nowoczesnych środków medycznych. Ocuciła mnie z tej zadumy zapowiedź płynąca z megafonu, że bramy skansenu zamykają za 15 minut. Trzeba było opuścić to miejsce i przenieść się w czasy obecne, do świata w którym żyjemy, tu i teraz.