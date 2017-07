Tajniki przedłużania pobytu

Codziennie dzwonią do mnie Państwo z pytaniami odnośnie prawa imigracyjnego Kanady, odnośnie zasad, które nie są do końca zrozumiałe – bardzo dobrze, że Państwo dzwonią: lepiej zapytać niż popełnić błąd, który zwłaszcza w prawie imigracyjnym może mieć fatalne konsekwencje.

Za przykład weźmy taki przypadek: przyjeżdża do Kanady osoba z wizytą i przy wjeździe otrzymuje pieczątkę w paszporcie (potocznie nazywaną wizą turystyczną). Jeśli pod pieczątką nie ma innej daty napisanej przez urzędnika na granicy długopisem, to od wjazdu taka osoba może pozostać w Kanadzie przez 6 miesięcy. Taką wizę turystyczną można przedłużyć bez wyjazdu z Kanady, jeżeli ktoś sobie życzy pozostać dłużej. Oczywiście nie sugeruję, że każde podanie uzyska aprobatę. Zależy to bowiem od tego kto chce pozostać dłużej w Kanadzie, dlaczego, jakie ma na to dowody, jak udowodni, że jego pobyt w Kanadzie jest tylko tymczasowy itp. Nie każde podanie o przedłużenie jest rozpatrywane pozytywnie, zwłaszcza jeśli powody nie są wytłumaczone i udowodnione w wystarczający i logiczny sposób. Podanie o przedłużenie wysyła się pocztą lub online przez internetowy portal. Jest to jedyny sposób na przedłużenie wizy turystycznej. Natomiast spotykam się z opiniami (niepoprawnymi), że można pojechać na jednodniową wycieczkę do USA i przy powrocie… przedłużyć wizę turystyczną. Albo że można pojechać na Kubę (czy gdziekolwiek indziej poza Kanadę, z wyjątkiem USA) i przy powrocie do Kanady… przedłużyć wizę. Tak nie jest – i zaraz wytłumaczę dlaczego. Przypadek pierwszy: osoba wyjeżdża na wycieczkę do USA (i tylko do USA), aby zobaczyć np. Niagarę od amerykańskiej strony. Ponieważ Kanada i USA mają umowę, że w takich przypadkach wyjazd nie jest traktowany jako wyjazd, przy powrocie nie dostaje się nowej pieczątki wjazdu do Kanady, chyba że w trakcie wyjazdu danej osobie skończył się pobyt otrzymany przy wjeździe lub podczas poprzedniego przedłużenia. Jeśli wiza turystyczna w Kanadzie kończy się jutro, a dzisiaj wyjeżdżamy do USA i wracamy już po terminie… to wtedy dwie rzeczy mogą się zdarzyć: możemy otrzymać nową pieczątkę, albo… możemy mieć kłopoty z ponownym wjazdem. Czy możemy zostać niewpuszczeni? Raczej tak drastycznie nie powinno być w normalnych przypadkach, ale możemy mieć przesłuchanie, które zakończy się wbiciem pieczątki, że możemy pozostać w Kanadzie np. przez następny tydzień. A potem co? Jeżeli mamy powód, dla którego chcemy pozostać dłużej, to trzeba dobrze przygotowane i wyjasnione (oraz udowodnione) podanie wysłać pocztą lub przez portal internetowy do przedłużenia. Czyli – to samo, co już tłumaczyłam na początku, tę poprawną drogę.

Natomiast sprawa ma się trochę inaczej, jeżeli wyjedziemy z Kanady gdzieś indziej niż do USA, np. na popularną Kubę. Wtedy niezależnie od tego ile czasu mamy w Kanadzie (jak długo nasza wiza turystyczna jest jeszcze ważna), gdy wyjeżdżamy z Kanady wiza ta automatycznie się unieważnia i przy powrocie ponownie prosimy o nową datę podając ile chcemy pozostać w Kanadzie. Tutaj należy pamiętać bardzo istotną rzecz: za każdym razem jak pojawiamy się na granicy Kanady, jesteśmy narażeni na przepytywanie. Obywatele Kanady i stali mieszkańcy mają prawo do Kanady wjechać, natomiast turyści, pracownicy kontraktowi i studenci zagraniczni – takiego prawa nie mają i za każdym razem muszą udowodnić cel swojego przyjazdu (nie mówię, że każdy będzie miał problemy, ale każdy musi przejść rozmowę kwalifikacyjną, dłuższą lub krótszą) i udowodnić swoje zamiary.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.