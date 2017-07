Syryjski lekarz wybrał Kanadę

Syryjski lekarz powiedział, że nie zamierza wracać do Stanów Zjednoczonych aby zakończyć swoje studia na Brown University ponieważ administracja prezydenta Trumpa wprowadziła po raz kolejny częściowy zakaz podróży.

To kolejny zakaz podróży, który w tym tygodniu częściowo przywrócił Sąd Najwyższy pozwalając na blokowanie wjazdu do USA podróżnych z Syrii, Sudanu, Somalii, Libii, Iranu i Jemenu, chyba że są w stanie udowodnić, że mają stały związek z osobą lub jakąś organizacją w Stanach Zjednoczonych. Decyzja sądu wskazuje, że student, który został przyjęty na studia na amerykańskim uniwersytecie podlega zwolnieniu od tego zakazu. Jednakże 35-letni Khaled Almilaji powiedział, że polityka ta ogranicza jego prawo do podróżowania, poczucia bezpieczeństwa i powoduje zbyt dużo niepewności aby mógł zdecydować się na powrót na studia w Stanach Zjednoczonych.

Almilaji przeprowadził się do Kanady aby kontynuować studnia dyplomowe na University of Toronto w Dalla Lana School of Public Health. Bardzo mu było przykro rezygnować ze studiów na znakomitym uniwersytecie Brown, ale postanowił, że Kanada daje mu większe poczucie bezpieczeństwa.

Nadal współpracuje ze swoi mentorami z Brown University w projekcie otwarcia dużego podziemnego szpitala dla kobiet i dzieci w północno-zachodniej Syrii. Chce aby specjaliści na Brown University szkolili personel szpitala drogą internetową i byli gotowi odpowiadać na ich pytania w skomplikowanych sprawach.

Almilaji koordynował ogromną kampanię szczepienia 1,4 mln syryjskich dzieci i ryzykował życiem aby zapewnić opiekę medyczną podczas syryjskiej wojny domowej. Współpracuje z kanadyjskimi lekarzami aby stworzyć bezpieczne placówki służby zdrowia w Syrii, szkolić pracowników medycznych i łączyć szpitale. Grupa, która została stworzona w tym celu, nosi nazwę Canadian International Medical Relief Organization (CIMRO).

W zeszłym tygodniu Almilaji dostał list od gubernatora generalnego Kanady informujący go o przyznaniu mu nagrody Meritorious Service Medal. Pozostali dwaj współtwórcy wspomnianej wyżej CIMRO także otrzymają medale.

Almilaji studiował aby uzyskać dyplom magistra Brown University, kiedy po raz pierwszy wprowadzono zakaz podróży w styczniu. Pojechał na krótki wyjazd do Turcji po semestrze jesiennym i został zatrzymany za granicą, podczas gdy jego żona w ciąży znajdowała się w Stanach Zjednoczonych. Spotkali się z żoną w Toronto w tym miesiącu, a ich córeczka ma urodzić się w sierpniu.

Almilaji jeździ do Turcji aby stamtąd nadzorować projekty w Syrii. Jak powiedzieli mu jego prawnicy, gdyby wrócił do Stanów Zjednoczonych nie byłoby rozsądne aby wyjeżdżał znowu. To jest coś na co nie może się zdecydować. Dzięki Kanadzie ma zagwarantowaną swobodę podróży i możliwość kształcenia. Kiedy sytuacja w Syrii ustabilizuje się, zamierza powrócić i pracować w zapobieganiu w służbie zdrowia.