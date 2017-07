Radwańska nie dała rady Kuzniecowej

Rozstawiona z numerem dziewiątym Agnieszka Radwańska odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową (nr 7.) w dwóch setach 2:6, 4:6.

Wcześniej w 3. rundzie Wimbledonu rozstawiona z “dziewiątką” Agnieszka Radwańska pokonała szwajcarską tenisistkę Timeę Bacsinszky 3:6, 6:4, 6:1 . Radwańska i Bacsinszky przystąpiły do tego spotkania po dwóch zupełnie różnych meczach drugiej rundy. Wracająca po kłopotach zdrowotnych Polka spędziła na korcie dwie godziny i 43 minuty, półfinalistka tegorocznego French Open potrzebowała do wywalczenia awansu zaledwie 48 minut.

Ich sobotni mecz rozgrywany był na korcie centralnym, a w loży królewskiej zasiadło kilkoro utytułowanych brytyjskich sportowców i paraolimpijczyków. Od początku publiczność obejrzała wiele długich wymian. Krakowianka starała się realizować przedmeczowe założenia taktyczne i wywierać na rywalce presję oraz posyłać piłki na jej forhend.

Spotkanie trwało dwie godziny i dziewięć minut. Radwańska miała 17 uderzeń wygrywających i 12 niewymuszonych błędów, a jej rywalka – odpowiednio – 33 i 34. Urodzone w 1989 roku zawodniczki zmierzyły się wcześniej dwukrotnie. Zarówno dwa lata temu w ramach Pucharu Federacji w Zielonej Górze, jak i w kolejnym sezonie w 1/8 finału w Miami lepsza była Szwajcarka. W obu przypadkach rywalizacja toczyła się na korcie twardym.

W poniedziałkowym meczu ze Swietłaną Kuzniecową wracająca po kłopotach zdrowotnych Polka zaczęła od prowadzenia 40:0, a w międzyczasie popisała się precyzyjnym lobem w końcowy obszar kortu. Wówczas coś się jednak w jej grze zacięło – przegrała pięć kolejny akcji i straciła podanie na samym początku meczu. W dalszej części tej partii notowała tylko pojedyncze przebłyski. Dobrze dysponowana Rosjanka natychmiast wykorzystała okazję do wypracowania przewagi – zapisała na swoim koncie również trzy kolejne gemy. Gdy krakowianka obroniła się przed trzecim z rzędu “breakiem”, kibice starali się mobilizować ją brawami. Przegrywając 1:4 zmarnowała jednak okazję na przełamanie. W ósmym gemie obroniła jedną piłkę setową, ale przy kolejnej już spasowała.

W drugiej odsłonie Radwańska od początku musiała toczyć w każdym swoim gemie serwisowym zaciętą walkę o utrzymanie podania (przy stanie 1:1 walka o to trwała przez 22 akcje). Kuzniecowej przychodziło to znacznie szybciej. Rosjanka grała mocno i czujnie. Dobiegała do skrótów, które tuż za siatkę posyłała rywalka. Jeden z polskich kibiców starał się zachęcać do dalszej walki 28-letnią tenisistkę, krzycząc od czasu do czasu “Dawaj »Isia«”.

Krakowianka przy stanie 3:3 wygrywała 40:30, ale nie radziła sobie z returnami Rosjanki i straciła “breaka”. Szansę na odrobienie go i przedłużenie rywalizacji miała w ostatnim gemie. Kuzniecowa miała słabszy moment – zanotowała jedyny w tym spotkaniu podwójny błąd serwisowy, a po chwili Radwańska prowadziła 40:15. Urodzona w Sankt Petersburgu tenisistka wróciła jednak do lepszej gry i przypieczętowała awans do ćwierćfinału.

28-letnia Polka miała 13 uderzeń wygrywających i 15 niewymuszonych błędów, starsza o cztery lata Rosjanka – odpowiednio – 37 i 20.

Była to 18. konfrontacja tych zawodniczek, po raz 14. ze zwycięstwa cieszyła się Kuzniecowa. W Wimbledonie rywalizowały wcześniej dwukrotnie – 10 lat temu w trzeciej rundzie Rosjanka wygrała w dwóch setach, a rok później w 1/8 finału Radwańska w trzech.

Polka powtórzyła w Londynie wynik sprzed roku. W 12 startach w tej imprezie 10 razy była minimum w czołowej “16”. Pięć lat temu dotarła do finału, a w kolejnej edycji zatrzymała się na półfinale.

Najlepszym wynikiem w Londynie jej poniedziałkowej przeciwniczki był ćwierćfinał, do którego dotarła wcześniej trzykrotnie (2003, 2005, 2007). W dorobku Kuzniecowa ma dwa tytuły wielkoszlemowe – wywalczony na kortach twardych w US Open 2004 i na ziemnej nawierzchni French Open 2009. W drodze do “ósemki” londyńskiej rywalizacji w tym sezonie nie straciła seta.

Agnieszka Radwańska podkreśliła, że w przegranym meczu 1/8 finału Wimbledonu pod względem wydolności czuła się dobrze, ale “siadły” jej nogi. Tenisistka przyznała też, że przed turniejem w Londynie wzięłaby w ciemno dotarcie do czołowej “16”.

“Sam początek trochę uciekł za szybko. Cztery gemy i nagle ich nie było. Potem ciężko było wrócić, bo to jednak dwa »breaki« do tyłu. Drugi set był wyrównany i były szanse. Na pewno szkoda ostatniego gema. Swietłana to jednak zupełnie inna zawodniczka niż wcześniejsze rywalki. Tu każda piłka, każdy gem miał znaczenie i ciężko to było odrobić. Rosjanka gra bardzo solidnie. Ostatnie dwa lata ma bardzo dobre. Jest pewna siebie na każdej nawierzchni. Na pewno to jeden z jej lepszych sezonów” – analizowała.

W czerwcu krakowianka zmagała się z infekcją wirusową, która wyłączyła ją na pewien czas z treningu i osłabiła. W efekcie do Londynu przyjechała bez odpowiedniego przygotowania.

“Fizycznie na pewno zabrakło i to sporo, a z taką przeciwniczką ma to bardzo duże znaczenie. Pod względem wydolności w porównaniu z pierwszym spotkaniem czułam się dziś dużo lepiej. Nie miałam ani zadyszki i widziałam jedną piłkę, a nie trzy – bo tak też bywało. Ale niestety, nogi »siadły« i to bardzo. Jakbym miała ciężarki doczepione i było coraz gorzej. Tak to jest, jak nie ma się przygotowania przed turniejem. Te mecze trochę sił kosztują i to mimo dnia przerwy” – zaznaczyła.

Jak dodała, spośród wszystkich czterech rozegranych w tej edycji Wimbledonu meczów zdecydowanie najgorzej oceniła pierwszy pojedynek, mimo że wygrała go najszybciej.

“Tam było zero pewności siebie, nie czułam piłki, byłam niewytrenowana. Dlatego też tak wiele mnie ten mecz kosztował, bo bardziej walczyłam sama ze sobą. Dziś grało mi się dobrze. Fizycznie jednak nie byłam przygotowana na ten turniej, a wiadomo, że gra na trawie kosztuje trzy razy więcej energii niż na ziemi czy na korcie twardym” – podkreśliła.

Polka na pytanie, czy biorąc pod uwagę kłopoty zdrowotne przed londyńskim turniejem wzięłaby w ciemno czwartą rundę, odparła twierdząco. W poprzednim sezonie zatrzymała się na tym samym etapie.

“Po tym jak się czułam, to chyba bym ją wzięła. Każdy mecz był tu na styku i wiemy, jak bywa z losowaniem. Naprawdę można trafić bardzo źle. Na pewno ta czwarta runda, po tych wszystkich przebojach, jest cenniejsza niż ta z ubiegłego roku. To takie minimum w Wielkim Szlemie – drugi tydzień. Wiadomo, jak się już tu jest i się gra, to niezależnie od możliwości, chce się więcej, ale nie zawsze się da” – powiedziała.

Przyznała, że występ w Londynie doda jej pewności siebie przed kolejnymi startami. Nie martwi się ona jednak zbytnio tym, że w drugiej części roku przyjdzie jej bronić dużej liczby punktów rankingowych.

“Pewności siebie na pewno mi doda ten rezultat. Tym bardziej, że wyniki w tym roku nie były zbyt dobre. Pod tym względem czwarta runda jest ok. Może to będzie lepszy start na drugą połowę sezonu? Wiadomo, bronienie punktów wiąże się z pewną presją, ale zawsze się broni ich mniej albo więcej przez cały rok. Inne zawodniczki też mają ten kłopot. No, ja ewentualnie jak wchodzę na ziemię, to nie bronię” – zaznaczyła z uśmiechem Polka.

W najbliższym czasie będzie chciała zniwelować nieco zaległości treningowe, które powstały w czerwcu. “Mam nadzieję, że już się nic nie wydarzy i trochę nadrobię”. Nie potrafiła wskazać zawodniczki, która jej zdaniem jest obecnie faworytką londyńskiej imprezy.

“Bardzo ciężko wytypować. Pewnie, wolałabym, żeby to była »Kuzi«, ale szczerze nie mam pojęcia. Jednego nazwiska nie podam. Co najmniej pięć, sześć zawodniczek ma na to takie same szanse” – oceniła.

Krakowianka przyznała też, że w tym roku wimbledońska trawa jest bardzo wolna.

“Zdziwiłam się, że kort nr 3 (na którym grała w poniedziałek – PAP) był najlepszy – nie miał ubytków ani dziur. Byłam zaś zaskoczona, że kort centralny był już w tak opłakanym stanie w sobotę. Przy takich warunkach z piłek od razu robią się +koty+, są wolne, duże” – opowiadała 28-letnia zawodniczka.

Dawid Celt pozytywnie ocenił występ Agnieszki Radwańskiej w Wimbledonie, choć przyznał, że szkoda mu drugiego seta meczu 1/8 finału z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową. “Zabrakło zdrowia i trochę wiary” – podsumował po porażce polskiej tenisistki jej sparingpartner.

“W pierwszym secie na pewno »Kuzi« pokazała kawał dobrego tenisa. Ten mecz nie zaczął się tak jak powinien z punktu widzenia Agnieszki. Pierwszy gem i prowadzenie przy własnym serwisie 40:0. Bardzo ważne jest, żeby pewnie otworzyć spotkanie i dobrze wejść w nie. Uciekł Agnieszce ten gem, potem była gra na równowagi, przewagi. Set bardzo szybko potoczył się pod dyktando Rosjanki, która następnie bardzo umiejętnie budowała sobie przewagę poprzez dobrą grę i dowiozła ją do końca.

– Uważam, że w drugiej partii była zdecydowanie bardziej do ugryzienia. Wydaje mi się, że u Agi zabrakło wtedy trochę wiary w to, że można ją pokonać i odwrócić losy tego meczu. Na pewno też brakowało jej zdrowia, bo widziałem, że energii, i »prądu« nie było tyle, co we wcześniejszych spotkaniach. W pewnym momencie bardziej walczyła sama ze sobą niż z Kuzniecową” – ocenił Celt.

Analizując sytuację z pierwszego gema zaznaczył, że pierwszy gem był ważny przede wszystkim pod względem mentalnym.

“Wiedzieliśmy, czego się spodziewać po »Kuzi«, że będzie chciała prowadzić grę bardzo blisko linii końcowej. Więc takie wejście w mecz, odrzucenie jej od tej linii, pokazanie »nie będzie tak, jak chcesz, że ja narzucam swoje warunki«, to jest dość istotna rzecz. Ale nie był to kluczowy moment, bo było potem kilkanaście kolejnych gemów, gdzie można było jeszcze odwracać losy meczów” – powiedział Celt.

Jak dodał, z całego występu krakowianki w Londynie jest zadowolony. 28-letnia tenisistka po French Open walczyła przez dwa tygodnie z infekcją wirusową, która ją bardzo osłabiła i znacząco utrudniła przygotowania do startów na trawie.

“Biorąc pod uwagę okoliczności, to wzięlibyśmy tę czwartą rundę w ciemno, choć wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Trochę szkoda tego dzisiejszego meczu i tego drugiego seta. Szkoda, że się Aga nie przełamała, bo brakło trochę wiary, kilku takich ostrzejszych »depnięć« w pewnym momencie i to wszystko mogło potoczyć się w drugą stronę.

– Start w całym turnieju trzeba ocenić pozytywnie, biorąc pod uwagę wspomniane okoliczności. Tego »prądu« dziś Adze zabrakło. Liczyliśmy, że tak się jeszcze nie stanie, że wytrzyma ten mecz, ale też jak brakuje energii, a za rywalkę ma się taką tenisistkę jak Kuzniecowa, to z tyłu głowy jest informacja, że może być ciężko. Tym bardziej, że na te punkty trzeba naprawdę się napracować i nabiegać, a z drugiej strony nogi »nie podają«…I tak to wygląda” – analizował sparingpartner, a prywatnie narzeczony Radwańskiej.

Podkreślił, że Polka – która przed Wimbledonem rozegrała w tym roku tylko jeden mecz na trawie – z każdym kolejnym treningiem i spotkaniem na tej nawierzchni spisywała się lepiej. Przyznał, że na razie krakowianka i jej sztab szkoleniowy nie mają opracowanego planu na kolejne tygodnie, ale dłuższy odpoczynek jest mało prawdopodobny.

“Na razie o wakacjach nie myślimy, bo brakuje nam treningu i przygotowania. Musimy wspólnie się zastanowić, jak się przygotować do tej drugiej części sezonu. Mam nadzieję, że zdrowie będzie teraz dopisywać i będzie chwila, by w końcu dobrze się przygotować pod względem fizycznym” – zaznaczył.

W tym roku 10. rakieta świata z powodu kłopotów zdrowotnych wycofała się z kilku turniejów. Celt podkreślił, że nie oznacza to jednak, iż do kalendarza startów na drugą część roku zostanie włączonych więcej imprez niż zwykle.

“Nic na siłę. Na pewno nie pójdziemy w ilość, tylko w jakość. Potrzebujemy jednak trochę czasu, by ustalić dokładny plan” – dodał.

W drugiej części roku Radwańska będzie bronić punktów m.in. za zwycięstwa w ubiegłorocznej edycji imprez w New Haven i Pekinie.

“Ja nie nastawiam się w tym roku absolutnie na żadną obronę punktów. Chciałbym po prostu, by można było normalnie pracować i trenować, by Aga pokazywała dobry tenis. To jest nadrzędny cel, a punkty i pozycja w rankingu są drugorzędną sprawą. Uważam, że jesteśmy na takim etapie kariery Agnieszki, że czy będzie 10., 15., czy 20., to nie robi dużego wrażenia. Jak będzie numerem jeden, to robi różnicę, bo na każdej innej pozycji już była i to przez wiele tygodni. Ważne, żeby była dobrze przygotowana i miała chęć do gry” – zaznaczył drugi trener Radwańskiej.

Zwrócił uwagę, że zawodniczka z Krakowa, jak każdy człowiek, ma swoje problemy, a kibicom trudno pogodzić się z jej pogorszeniem pozycji na liście WTA, bo przez wiele lat była w czołówce.

“To, że wszystkich przyzwyczaiła do tego, że od dziewięciu czy dziesięciu lat nie wychodzi z »15«, to nie znaczy, że tak musi być cały czas. Chcielibyśmy, żeby z niej nie wypadała, ale to już siła wyższa. Czasem trzeba odpuścić, zrobić krok czy dwa do tyłu, żeby potem wykonać trzy do przodu” – argumentował.

Adam Królak uważa, że Swietłana Kuzniecowa w pełni zrealizowała plan taktyczny w meczu 1/8 finału Wimbledonu, w którym pokonała Agnieszkę Radwańską. “Rosjanka nastawiała się na wykorzystanie geometrii kortu i przyśpieszanie” – powiedział PAP trener tenisa.

“Gra się tak, jak przeciwniczka pozwala. Kuzniecowa stoczyła wspaniały pojedynek i w pełni zrealizowała plan taktyczny. Siedziałem podczas spotkania koło jej szkoleniowca i wiem, że Rosjanka miała wykorzystywać geometrię kortu i przyśpieszać. Agnieszka była dość drażliwa na te przyśpieszenia. Musiała pokonywać nieraz nawet kilkunastometrowe odcinki, co się tenisistom praktycznie nie zdarza” – analizował obecny w Londynie Królak.

Zwrócił uwagę na pierwszy gem meczu, w którym serwująca Polka prowadziła 40:0, ale pięć kolejnych punktów padło łupem rywalki. Chwilę później Rosjanka wygrywała już 4:0.

“Gdyby Agnieszka wyszła wtedy na prowadzenie, to nie wiadomo, czy kolejne gemy też wygrałaby Kuzniecowa. Nie popełniła wtedy żadnego błędu. Można zobaczyć na powtórkach, co ona wówczas grała. To był fenomenalny tenis – wykorzystanie geometrii kortu, przyśpieszenie, zwolnienie, dojście do wszystkich skrótów Agnieszki. Wszystkie zagrania wchodziły jej w kort i niewiele można było zrobić w tej sytuacji.

– Trzy poprzednie mecze bardziej ułożyły się krakowiance – jak to mówimy w żargonie trenerskim – dzisiejszy już nie. Należą się jej gratulacje za tamte spotkania, bo w pełni wykorzystała wówczas swój potencjał motoryczno-techniczny i do tego dołożyła doświadczenie taktyczne. To wszystko wtedy zagrało” – zaznaczył.

Była to 18. konfrontacja Radwańskiej z tą rywalką. Po raz 14. ze zwycięstwa cieszyła się zawodniczka urodzona w Sankt Petersburgu.

“Nie sądzę, by ta statystyka dawała już na wstępie przewagę Kuzniecowej. Ona może być nieco myląca, bo przecież Agnieszka wygrała z nią tutaj na korcie centralnym kiedyś. Istotna jest tu, według mnie, dyspozycja dnia” – wspomniał były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa.

Jego zdaniem każda z ćwierćfinalistek równie dobrze może wygrać londyńską imprezę.

“Zobaczymy, jak się to będzie układało. Jak nie ma Sereny Williams, która dominowała, to w tej »ósemce«, która została w stawce, każda może wygrać. Nie ma wyraźnej faworytki, żadna z tenisistek nie ma takiej przewagi” – ocenił.

Radwańska była ostatnią reprezentantką Polski w rywalizacji singlowej w Wimbledonie 2017. Jerzy Janowicz odpadł w trzeciej rundzie, a Magda Linette przegrała mecz otwarcia.

Jerzy Janowicz przegrał w ubiegły piątek z Francuzem Benoit Paire’em 2:6, 6:7 (3-7), 3:6 w trzeciej rundzie i został wyeliminowany z wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach w Wimbledonie.

26-letni Polak po raz trzeci odpadł w trzeciej rundzie. Jego największym sukcesem pozostaje półfinał w 2013 roku.

Janowicz, który po serii kontuzji skorzystał z tzw. zamrożenia rankingu i dzięki temu wystąpił w Londynie w głównej drabince, powinien przesunąć się w klasyfikacji tenisistów z 141. miejsca w okolice 110.

Paire, zajmujący dotychczas 46. lokatę w zestawieniu ATP, w siódmym starcie w Wimbledonie po raz pierwszy osiągnął czwartą rundę (1/8 finału).

Tymczasem rozstawiona z numerem piątym duńska tenisistka polskiego pochodzenia Karolina Woźniacka odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Grono ćwierćfinalistek uzupełniły natomiast turniejowa “dwójka” Rumunka Simona Halep i Brytyjka Johanna Konta (nr 6.).

Woźniacka uległa dość niespodziewanie Amerykance CoCo Vandeweghe (nr 24.) 6:7 (4-7), 4:6. W kolejnej rundzie Vandeweghe zagra ze świetnie spisującą się Słowaczką Magdaleną Rybarikovą.

Awans po zaciętym meczu wywalczyła Konta. Reprezentantka gospodarzy pokonała Francuzkę Caroline Garcię (21.) 7:6 (7-3), 4:6, 6:4. Konta została pierwszą od czasu Jo Durie w 1984 roku Brytyjką, która osiągnęła ćwierćfinał Wimbledonu.

W ciekawym pojedynku 1/8 finału Simona Halep pokonała wracającą na korty po urodzeniu dziecka byłą liderkę światowej listy Białorusinkę Wiktorię Azarenkę 7:6 (7-3), 6:2.

Jeśli Halep dotrze w Londynie do półfinału (w ćwierćfinale zagra z Kontą), zostanie pierwszą rakietą świata. Obecna liderka Angelique Kerber – Niemka polskiego pochodzenia – przegrała z Hiszpanką Garbine Muguruzą (nr 14.) 6:4, 4:6, 4:6.

Kerber to ubiegłoroczna finalistka turnieju na kortach w Wimbledonie, wówczas przegrała decydujący mecz z Sereną Williams. Teraz Amerykanki nie ma w turnieju, gdyż spodziewa się dziecka.

Pojedynek z Hiszpanką trwał dwie godziny i dwadzieścia minut.

W ćwierćfinale rozstawiona z nr 14. Muguruza zmierzy się z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową.

Do ćwierćfinału obok Kuzniecowej i Muguruzy awansowała także zwyciężczyni wielkoszlemowego French Open Łotyszka Jelena Ostapenko (13.), która pokonała rozstawioną z czwórką Ukrainkę Jelinę Switolinę 6:3, 7:6 (8-6). Awans wywalczyła także Amerykanka Venus Williams (10.), która wygrała z Chorwatką Ana Konjuh (27.) 6:3. 6:2.

Marcin Matkowski i białoruski tenisista Maks Mirnyj wygrali z Amerykaninem Nicholasem Monroe i Nowozelandczykiem rosyjskiego pochodzenia Artemem Sitakiem 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 i awansowali do ćwierćfinału debla w wielkoszlemowym Wimbledonie.

W ćwierćfinale Matkowski i Mirnyj zmierzą się z rozstawioną z numerem 16. austriacko-chorwacko parą Oliver Marach, Mate Pavic.

Również Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej w wielkoszlemowym Wimbledonie. Rozstawieni z “czwórką” tenisiści pokonali w czwartej rundzie rumuńsko-pakistańsko parę Florin Mergea, Aisam-Ul-Haq Qureshi 6:7 (3-7), 4:6, 6:1, 6:4, 6:2.

Lubinianin wraz z Brazylijczykiem są w tym sezonie nadal niepokonani na trawie. Triumfowali ostatnio w ‘s-Hertogenbosch i Halle. Wcześniej w tym roku wygrali dwa prestiżowe turnieje ATP Masters 1000 w Miami i Madrycie.

“Cieszy nas, że wygraliśmy mimo porażki w dwóch pierwszych partiach. Tym się charakteryzuje Wimbledon, że w deblu też walczy się do trzech wygranych setów, więc walczyliśmy do końca. Wraz z upływem meczu graliśmy coraz lepiej i pewniej. To moim zdaniem ostatecznie zdecydowało, że odnieśliśmy zwycięstwo. W ćwierćfinale wszystko jest możliwe” – zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami lubinianin.

W poniedziałek miał on jeszcze raz wyjść na kort, by zagrać w drugiej rundzie miksta w parze z Yung-Jan Chan z Tajwanu. Wycofał się jednak z tej konkurencji.

“Odczuwam mały uraz, ale nie chcę o tym teraz mówić, bo może przeciwnicy będą to czytać. Kto widział mecz, ten wie, co się działo. Nie chciałem ryzykować pogłębienia kontuzji. Debel jest moim priorytetem. Przeprosiłem moją partnerkę, ona to zrozumiała i życzyła mi powodzenia” – wyjaśnił.

Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz