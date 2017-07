POTUS (President of the United States) i Polska – w punktach

• POTUS, taki nastawiony na historię, zapomniał jakoś o wszystkim co w Polsce zostało zrobione po 199O roku, a przecież dzisiejsze wyniki Polski to nie efekt ostatniego roku, co wie i rozumie każdy kto potrafi choć trochę analizować ekomonię, czyż nie?

• POTUS zapomniał o SOLIDARNOŚCI – nie wspomniał o tym światowym fenomenie ani słowem.

• POTUS nie użył słowa “demokracja”. Chyba dość ważne pojęcie, czyż nie?

• POTUS nie wspomniał ani razu o “Unii Europejskiej”.

• Gdzie zniesienie wiz, POTUS?

• Ciekawe, że Mr. Chodakiewicz, który w dużej mierze napisał POTUS-owi mowę, nie jest znanym historykiem Polski, a za to jest postacią budzącą sporo kontrowersji, osobą, którego wersja polskiej historii jest wysoce dyskusyjna.

• Polacy, nie zachwycajcie się, że POTUS wie tyle o polskiej historii – to nie on, tylko autor jego przemówienia,

• Polacy, nie bądźcie naiwni – POTUS już w samolocie zapomniał wszystko, co przeczytał z promptera na Placu Krasińskich.

• W Hamburgu POTUS spędził sporo ponad dwie godziny (dużo, dużo dłużej niż było planowane) z Putinem. A jeszcze kilka godzin wcześniej w Warszawie wydawało się, że POTUS czuje jak Polak na temat Putina…

• Dlaczego Ukraina nie została zaproszona na szczyt trójmorza?

• Zamiast pławić się w samozachwycie i twierdzić, że POTUS uznał wyjątkowość Polski, warto zastanowić się jaki ma biznes w tych rzeczach, które zagwarantował. POTUS to facet biznesu.

• Polacy, czy macie krótką pamięć i już nie pamiętacie o skandalach z panienkami z konkursu piękności, o wypowiedziach na temat kobiet, o udowodnionych mu kłamstwach itp, itd?

• Tak, Polska jest wyjątkowa w skali świata rozwiniętego, bo znowu, jak za PRL-u, jest jedynym krajem, który bez zastrzeżeń kocha USA i POTUS-a. “He has it easy in Poland”. Co za kontrast w stosunku do tego, co POTUS musi przeżywać u siebie w domu i w Europie Zachodniej. Tam nie zapomina się tego, co mówił i robił (oraz mówi i robi) POTUS.