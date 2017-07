Półgodzinna bitwa o Quebec

Były bitwy, które trwały kilka dni i dłużej, ale i takie, które trwały krótko, bardzo krótko. Za najkrótszą bitwę w dziejach świata, jedyną w wojnie, uważa się walkę Brytyjczyków z mieszkańcami Zanzibaru, która miała miejsce w stolicy o tej samej nazwie już nieistniejącego afrykańskiego kraju. Bitwa ta miała miejsce 27 sierpnia 1896 roku i trwała 38 minut.

Zaskoczyła mnie wiadomość wyczytana w kanadyjskich źródłach historycznych, że chyba najważniejsza bitwa na terenach Ameryki Północnej, bitwa na Równinie Abrahama, która zapoczątkowała ostateczne przejęcie tego kontynentu przez Brytyjczyków, trwała krócej, tylko 30 minut, ale wystarczająco długo, by wodzowie obu stron polegli. Obaj stali się bohaterami wśród swych obywateli, ich śmierć obrosła legendami, dlatego choćby z tego powodu warto się im bliżej przyjrzeć. Śmierć Brytyjczyka Jamesa Wolfe’a została uwieczniona na słynnym obrazie Benjamina Westa, śmierć wodza Francuzów markiza Montcalma uwiecznił jeszcze większy mistrz pędzla Antoine Watteau. Obaj, według malarzy, umierają na polu bitwy, a faktycznie tylko jednemu z nich się to przydarzyło – Brytyjczykowi. By zrobić większe wrażenie otaczają umierających Indianie. W tej kampanii Brytyjczykom Indianie nie pomagali, a Montcalm zmarł od rany nie na polu bitwy, ale dopiero następnego dnia w murach zakonu sióstr urszulanek – święte dziewice nie wpuściłyby “dzikusów” za bramę. Dopiero niejaki Marc de Foy Suzor-Coté koryguje w roku 1902 to umyślne przeoczenie Watteau i maluje umierającego Montcalma w celi zakonu, otoczonego tylko przez oficerów, biskupa i zakonnicę.

Wódz Francuzów Montcalm

Montcalm, starszy o kilkanaście lat od Wolfa, syn pułkownika, potem generała, członek arystokratycznej rodziny, jeszcze jako dzieciak oddany został do szkoły kadetów. Potem razem z ojcem brał udział w wojnie o polską sukcesję, później w wojnie o sukcesję na tronie hiszpańskim, wreszcie w wielkiej wojnie siedmioletniej na terenie Europy. Kilkakrotnie ranny, wylizuje się z ran, szybko awansuje aż do stopnia generała dywizji. Nie schodząc z koni ojciec i syn zaniedbali posiadłość i gdy długi zaczęły przerastać jej wartość, rodzina znalazła bogatą żonę dla młodszego Moncalma, by przed nowożeńcem w czasie pokoju nie zamknęły się salony arystokratyczne, bo biedni arystokraci nie byli tam przyjmowani. Ludwik XV wysłał go, zaprawionego w bojach żołnierza, za ocean. Żołnierzem mógł być świetnym, ale zdaniem historyków wojskowości – kiepskim wodzem. Wielu z nich obwinia go za klęskę w wojnie o Quebec.

Wcześniej nie zapanował nad rozwojem wydarzeń po pokonaniu Brytyjczyków w forcie William Henry, położonym nad jeziorem George. Jedno z plemion Indian biorących udział w oblężeniu fortu, około 1800 wojowników, dokładniej Abenakowie, urządziło krwawą jatkę na bezbronnych Brytyjczykach: żołnierzach i ich rodzinach opuszczających fort. Mieli solennie zagwarantowane przez Francuzów, że pod ich eskortą przeniosą się do innego fortu. Pozwolono im zatrzymać muszkiety, zabrano jedynie amunicję i dla parady w czasie pochodu oddano im jedną armatę. Indianie zamordowali ok. 200 żołnierzy i cywilów, kilkaset osób wzięli do niewoli. Mordowali chyba i po to, by dorównać innym Indianom w liczbie trofeów wojennych, bo oskalpowali zabitych.

Montcalm, zamiast posłać swych francuskich bojowników by przerwali masakrę, rzucił się w pojedynkę w środek szalejących Indian by powstrzymać ten szał, ale się to mu nie udało. Wieść o tym szaleństwie szybko rozniosła się po kontynencie amerykańskim i w Europie. Liczbę zamordowanych w jednym z przekazów zwielokrotniono dziesięciokrotnie. Gniew i oburzenie spowodowały, że wrogowie Francuzów, Brytyjczycy, postanowili raz na zawsze skończyć z nimi, przynajmniej na tym kontynencie. To był faktyczny początek końca Nowej Francji, bo gniew zamieniono w czyny i po zdobyciu Quebecu i po kilku innych zwycięskich bitwach nastąpił proces przejmowania przez nich kontynentu.

General Wolfe

Życie dowódcy oddziałów brytyjskich, generała Wolfe’a, było podobne do życia Montcalma. Karierę wojskową zaczął u boku swego ojca w wieku 13 lat. Urodzony w roku 1727 był za młody by uczestniczyć w wojnie o sukcesję polską, zresztą była to drobna operacja w porównaniu z wojną o następstwo na tronie hiszpańskim. Uczestniczył w tej wojnie biorąc udział w kilku bitwach. Wyróżniał się odwagą i okrucieństwem. Wysłano go do Szkocji by doprowadził do zakończenia przeciągającego się powstania Jakobitów, czyli zwolenników angielskiego króla Jamesa II odsuniętego kilkadziesiąt lat wcześniej od tronu. Po kilku krwawych bitwach wyciszył wreszcie tę rebelię. Król nominował go generałem brygady i wysłał do Ameryki Północnej. Zdobył i zniszczył Louisbourg torując tym drogę do wnętrza kontynentu ówczesną magistralą, czyli rzeką św. Wawrzyńca. Po drodze do stolicy Nowej Francji, Quebecu, palił osiedla i wioski Francuzów. Miał dopiero 32 lata. Został wyniesiony na stanowisko generala dywizji (przeskoczył tym ojca, który umarł w tym samym roku co on jako tylko generał brygady).

Trudno obecnie przyjrzeć mu się bliżej – źródła brytyjskie nie szczędzą mu pochwał i jest przez nie opisywany jako wspaniały człowiek i wielki wódz, a osoby mu nieżyczliwe malują go jako potwora, wcielonego diabła, brzydala, a na podstawie listu do matki, że nie myśli się żenić (miał do tego powody, chorował najprawdopodobniej na gruźlicę płuc, co w owych czasach było wyrokiem śmierci), uznali go za geja. Sądząc po jego czynach i ignorując skrajne wypowiedzi o nim, można i dziś pokusić się o określenie w miarę obiektywne jego cech osobowościowych. Nie ulega wątpliwości, że nie był człowiekiem przystojnym. Choć dość wysoki był w ruchach niezdarny, miał twarz zbyt wyciągniętą, resztki rudych włosów na czuprynie, których nigdy nie przykrywał peruką, co dla arystokratów graniczyło ze skandalem – to prawie tak, jak gdyby paradował półnago przed żołnierzami. Nie był arystokratą, więc nie zależało mu na ich opinii. Bez peruki czuł się bliżej tych, którzy jej nie nosili, swych prostych żołnierzy. Miał wyjątkowo bladą cerę – widoczne było dla każdego, że jest schorowanym człowiekiem. Mimo tego był bardzo aktywny nie tylko na polu bitwy. Kochał poezję, napisał książkę na temat ćwiczeń wojskowych, ale był też okrutnym i mściwym nietowarzyskim samotnikiem. To był jeden z powodów, że mimo ostrzeżeń doradców króla, że Wolfe to furiat, Jerzy II wysłał go na tę placówkę, by nie tylko wyżynał Francuzów, ale “podgryzał”, czyli antagonizował innych brytyjskich dowódców, by nie poczuli się przypadkiem panami tych terenów. Był, przy tych wszystkich brakach, odważnym żołnierzem, dobrym strategiem, wodzem. Żołnierze go lubili, bo czuli się bezpiecznie mając go za dowódcę.

Ci dwaj ludzie stanęli naprzeciw siebie ze swoimi oddziałami na Równinie Abrahama, kilkaset metrów od murów Québecu, nie spodziewając się że krótka bitwa będzie miała decydujący wpływ na historię Ameryki Północnej.

Bitwa o Quebec

Zdeterminowany król Anglii Jerzy II, by Francuzów przepędzić z Ameryki Północnej wysłał przez ocean dużą, jak na owe czasy, grupę wojska, w dzisiejszej terminologii cały korpus, pod wodzą generała Clarcka Saundersa. To 13 500 zaprawionych w boju marynarzy i 8 600 żołnierzy dobrze uzbrojonych – mieli 1944 działa.

Założyli obóz na Ile d’Orléan. Do zdobycia stolicy Nowej Francji oddelegowano dywizję pod wodzą generała Jamesa Wolfa. Były trudności z wyokrętowaniem. Québec był twierdzą świetnie uzbrojoną, po drodze do stolicy przy rzece było kilka sprawnych fortów obronnych. Przepędzani przez Francuzów w dokonaniu desantu przy wodospadzie Montmorency (dzisiaj to piękny obiekt turystyczny, byłem tam kilkakrotnie), Wolfe zdecydował się zaatakować ufortyfikowane “po zęby” miasto od zachodu. Czekano na odpowiednią chwilę, bo trzeba było przepłynąć rzeką tuż pod murami miasta zbudowanego na 53-metrowej skarpie. Idealne miejsce do ostrzeliwania intruzów. Pewnej dość ciemnej nocy, według źródła, księżyc był wtedy “jednej czwartej swej wielkości”, udało się niepostrzeżenie przepłynąć i wylądować po zachodniej stronie miasta. Z tego miejsca część sił zbrojnych tajną ścieżką dotarła do francuskich baterii obronnych znajdujących się poza murami i je unieszkodliwiła. Główne siły wdrapały się na teren pola rolnika o imieniu Abraham i tu na tej Równinie Abrahama nastąpiła decydująca bitwa trzy miesiące później. Przez ten czas oblegano twierdzę, ostrzeliwano z armat, ale nie było dużych strat.

Wolfe, po rozmieszczeniu się na tym terenie, postanowił frontalnie zaatakować twierdzę ale zanim to zrobił, Montcalm wyprowadził swe siły zbrojne na Równinę Abrahama, zostawił połowę wojska w obwodzie pod murami i sam zaatakował Brytyjczyków. Z lasku po jednej stronie równiny i z pola kukurydzianego po drugiej stronie zaprzyjaźnieni Indianie i milicja miejska niezbyt skutecznie ostrzeliwali pozycje wroga.

Montcalm, według ekspertów, popełnił trzy taktyczne błędy: bez potrzeby wyszedł z miasta, bo szanse zdobycia go przez Brytyjczyków były niewielkie, nieroztropnie podzielił swoje siły i zamiast czekać na atak wroga, bo przecież straty przy obronie są prawie zawsze mniejsze niż przy ataku, sam zaatakował. Wolfe, świetny strateg, wiedział już przed rozpoczęciem ataku, że wygra tę bitwę. Postanowił zginąć w niej i zostać bohaterem narodowym – chyba śmierć od kuli uznał za mniej bolesną niż dolegliwości schorowanych płuc. Na całej długości pola (około jednego kilometra) stworzył formację bojową nieznaną Francuzom, złożoną z geęstego ludzkiego dwuszeregowego wału obronnego. Każdy z jego żołnierzy załadował rusznicę dwoma nabojami, na rozkaz położyli się na ziemi i czekali aż wróg zbliży się na odległość 40 do 50 kroków. Sam paradował przed swoimi żołnierzami dając ostatnie instrukcje. Wtedy dopiero zmasowana seria strzałów w jednym momencie spowodowała panikę w szeregach Francuzów. Zaczęli się wycofywać, pierwsi czmychnęli za mury żołnierze zostawieni w obwodzie zamiast pomóc tym, którzy rozpoczęli atak. Tak jak się spodziewał general Wolfe, kule dosięgły go – ze śmiercią odczekał aż do momentu kiedy zameldowano mu, że Francuzi w rozsypce uciekają z pola bitwy. Montcalma kula dosięgła w czasie odwrotu.

To, że Wolfe planował umrzeć może świadczyć fakt, że wcześniej zdeponował w sztabie swoje osobiste przedmioty z poleceniem, by dosłano je jego rodzinie po jego śmierci. Tak też zrobiono. Był wśród nich miniaturkowy portret jego narzeczonej, który jego matka odesłała właścicielce, a więc Wolfe nie był chyba gejem – dzisiaj jego orientacja seksualna nie miałaby większego znaczenia, wtedy miała wielkie. Od tego momentu wydarzenia potoczyły się w zawrotnym tempie.

Jak wspomniałem, po kilku innych zwycięstwach Brytyjczycy stali się panami kontynentu i zaczęli osiedlanie go swoimi ludźmi. Po zakończeniu wojny siedmioletniej w Europie, w ramach postanowień paryskiego rozejmu pokojowego, Francuzi stracili wszystkie posiadłości w Północnej Ameryce z wyjątkiem dwóch małych wysp przy brzegach Nowej Fundlandii (obszar 242 kilometrów kwadratowych), Saint-Pierre i Miquelon, które do dziś pozostały terenami francuskimi. Nawet zabrano Francuzom mekkę uciekinierów w czasie przymusowych wysiedleń ich obywateli z Nowej Szkocji, Luizjanę – podzielono się nią z Hiszpanami.

Po tym zwycięstwie na terenie obecnego Quebecu było zbyt dużo Francuzów by ich wysiedlić, więc zostali tu, zachowali język, obyczaje, religię i nawet dziś niektórzy z nich nie czują się Kanadyjczykami, bo w ich mniemaniu kraj ten jest ciągle wasalem Wielkiej Brytanii. Marzą o nowej Równinie Abrahama, na której oni mogliby zostać zwycięzcami, chociaż chyba wiedzą że historii nie da się odwrócić.