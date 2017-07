Pierwsze złoto Polaków na World Games

Reprezentanci Polski zdobyli w niedzielę dwa kolejne medale The World Games i w sumie mają ich osiem. Złoto w rywalizacji motoparalotniarzy wywalczył w Szymanowie k. Wrocławia Wojciech Bógdał, a brąz Marcin Bernat. Przebogatą karierę zawodniczą zakończył Jerzy Makula.

Wprawdzie pogoda – nawałnica oraz intensywne opady deszczu – pokrzyżowała plany, to jednak na lotnisku w Szymanowie było radośnie. A to dzięki znakomitym występom motoparalotniarzy.

Bezkonkurencyjny w stawce okazał się 23-letni Bógdał, który zdobył dla Polski pierwsze złoto tegorocznej edycji światowych igrzysk sportów nieolimpijskich i tym samym uświetnił swoje niedawne urodziny. To kolejny sukces zawodnika Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku po triumfie w mistrzostwach Europy (2014) i świata (2015). Na najniższym stopniu podium stanął 38-letni Bernat (Stowarzyszenie Grupa Falco 2 Toruń), mistrz globu 2013 w sztafecie. Polaków rozdzielił reprezentant Tajlandii Kittiphop Phrommat.

W akrobacji szybowcowej zwyciężył Węgier Ference Toto. Dziewiąte miejsce zajął Ambasador World Games Jerzy Makula (Aeroklub Pomorski w Toruniu). Jeden z najbardziej utytułowanych pilotów w historii polskiego lotnictwa sportowego, siedmiokrotny mistrz globu i trzykrotny Europy, występem w 10. światowych igrzyskach zakończył przebogatą karierę zawodniczą.

“Szymanów naprawdę żył sportami lotniczymi i nie ma w tym przesady. To bardzo cieszy. Organizatorzy nie przewidywali chyba tak dużego zainteresowania. Sporo osób stało przed obiektem, pomimo że bilety były wyprzedane” – powiedział Bógdał.

Z paralotniarstwem związany jest od trzeciego roku życia za sprawą swojego ojca Dariusza zajmującego się fotografią i filmem lotniczym. W 2013 roku szturmem wszedł do grona najlepszych pilotów motoparalotniowych na świecie.

Sandrine Tas oraz Reza Alipourshenazandifar zostali wybrani najlepszymi zawodnikami kolejnego dnia igrzysk. Belgijka zdobyła łącznie cztery medale w sportach wrotkarskich w jeździe szybkiej: złoty, dwa srebrne i brązowy. Natomiast Irańczyk zwyciężył we wspinaczce na czas.

Dwa srebrne medale reprezentanci Polski zdobyli w pierwszym dniu rywalizacji w 10. światowych igrzyskach w dyscyplinach nieolimpijskich. Na wrocławskiej pływalni Orbita trofea zdobyli Alicja Tchórz i męska sztafeta.

Pochodząca z Kalisza dwukrotna olimpijka (Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016), zawodniczka Międzyszkolnego Klubu Sportowego Juvenia Wrocław, która 13 sierpnia skończy 25 lat, zajęła drugie miejsce w ratownictwie wodnym na 200 m z przeszkodami. Lepsza, o zaledwie 0,52 s, była tylko Włoszka Silvia Meschiari.

Tchórz, wicemistrzyni Europy 2015 na krótkim basenie na 100 m stylem grzbietowym, była blisko podium w jeszcze jednej konkurencji – ratowaniu manekina na 100 m w płetwach, plasując się ostatecznie na czwartej pozycji.

Ze srebra w sztafecie 4×50 m z przeszkodami, wraz z liczną widownią (komplet 800 osób), cieszyli się wicemistrzowie świata 2016: Adam Dubiel (WOPR MOSiR Lublin), Cezary Kępa i Wojciech Kotowski (obaj CKS Szczecin) oraz ubiegłoroczny wicemistrz Polski Bartosz Makowski (Dolnośląskie WOPR). Zwyciężyli Japończycy.

W piątek, 21 lipca, który okazał się „potrójnym oczkiem”, najwięcej trofeów wywalczyli Rosjanie – dziewięć (4-3-2) i Niemcy – siedem (2-4-1). W sumie rozdano… 21 kompletów medali i, co ciekawe, na podium stawali reprezentanci również 21 krajów.

Pierwszy dzień rywalizacji w bowlingu przyniósł wiele emocji. W kwalifikacjach, które zdominowały Niemki, Daria Pająk (Rodło Piła) rozbudziła apetyty kibiców na walkę o podium. Jednak mistrzynię Polski, brązową medalistkę mistrzostw Europy juniorek wyeliminowała w fazie ćwierćfinałowej Kolumbijka Clara Guerrero.

Na Polach Marsowych na inaugurację zmagań w latających dyskach (ultimate frisbee) Polacy – mimo żywiołowego dopingu licznych kibiców na trybunach, na której zasiedli także minister sportu i turystyki Witold Bańka z prezydentem miasta Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem – doznali dwóch porażek: z Kanadyjczykami 3:13 oraz z Australijczykami 8:13.

Były też niespodzianki, m.in. faworyzowani Amerykanie (to właśnie w USA wynalezione zostały w latach 60. minionego stulecia latające talerze) przegrali z Kolumbijczykami 11:13, a także wielkie emocje, jak chociażby w meczu reprezentacji kraju kangurów z Krajem Kwitnącej Wiśni. Losy pojedynku ważyły się do ostatniego rzutu. Wydawało się, że zwycięstwo odniosą Japończycy, ale ostatecznie triumfowali zawodnicy z Australii 13:12.

To był popis zwinności, szybkości i precyzji, czyli sama esencja ultimate frisbee – gry, która łączy elementy koszykówki, piłki nożnej i ręcznej, a nawet rugby. Warto dodać, że w tej dynamicznej i widowiskowej grze bardzo duży nacisk kładzie się na fair play, bowiem rywalizacja odbywa się bez udziału… sędziów. Wszystkie sporne kwestie zawodnicy rozwiązują między sobą.

Tradycją światowych igrzysk są strefy kibica. W piątek na placu Wolności, mocnym, rockowym akcentem, jakim był koncert zespołu Kult, założonego w 1982 roku przez Kazika Staszewskiego i Piotra Wieteskę, działalność zainaugurowała The Word Games Plaza. Tam właśnie, każdego wieczoru, będą wręczane nagrody dla Sportowców Dnia – jednej kobiety i jednego mężczyzny.

Laureatami pierwszej uroczystość zostali kickbokserka Róża Gumienna (Punczer Wrocław), która z niezwykłą atencją oraz klasą odczytała przyrzeczenie sportowców w czasie czwartkowej ceremonii otwarcia oraz Rosjanin Dmitrij Żurman, złoty medalista w pływaniu po powierzchni (100 metrów).

Rano niektóre obiekty wizytował przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Na placu Nowy Targ spotkał się z zawodnikami wspinaczki sportowej.

„To, co przygotowano we Wrocławiu – czyli arenę w centrum miasta, blisko ludzi, to krok w dobrym kierunku. Trzeba iść tam, gdzie są kibice” – podkreślił niemiecki prawnik, były szermierz (w 1976 roku zdobył złoty medal olimpijski w drużynie florecistów).

Mistrz świata i Europy we wspinacze sportowej Marcin Dzieński poza podium – to największa jak dotychczas niespodzianka w zmaganiach zawodników na arenach World Games we Wrocławiu. W sobotę Polacy zdobyli cztery medale.

Dorobek ten mógłby być jeszcze większy, bowiem we wspinaczce na czas biało-czerwoni, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, należą do międzynarodowej elity. Wielkim faworytem był Dzieński (AZS PWSZ Tarnów). W ubiegłym roku odniósł cztery z rzędu zwycięstwa i sięgnął po najcenniejsze trofea – puchar oraz mistrzostwo świata, a w tym sezonie dołożył jeszcze mistrzostwo Europy.

Po nich student III roku wychowania fizycznego tarnowskiej PWSZ zapowiedział walkę o kolejne trofeum: „Jestem ambasadorem The World Games. Jaki byłby ze mnie ambasador, gdybym nie wygrał”.

W sobotę, po zajęciu czwartego miejsca, rozmawiał z PAP: „Nie szukam usprawiedliwienia, bowiem była szansa na złoto, ale w tej konkurencji psychika ma ogromne znaczenie. Nie wchodząc w szczegóły powiem tylko tyle: zabrakło wsparcia ze strony Polskiego Związku Alpinizmu. Nie tylko dla mnie, dla wszystkich. Jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. Wakacyjnego odpoczynku nie będzie. Trzeba dalej trenować. Za miesiąc kolejne zawody Pucharu Świata we Włoszech”.

Dzieński w półfinale popełnił falstart, a następnie minimalnie przegrał walkę o brązowy medal z Rosjaninem Stanisławem Kokorinem na 15-metrowej ściance ustawionej na placu Nowy Targ. Złoto wywalczył reprezentant Iranu Reza Alipourshenazandifar, a w gronie kobiet Rosjanka Julia Kaplina z rekordem świata 7,32 s.

Polki na miejscach: piątym Aleksandra Rudzińska (KW Kotłownia Lublin), siódmym Anna Brożek (AZS PWSZ Tarnów), ósmym Patrycja Chudziak (Pol-Inowex Skarpa Lublin) i dwunastym Klaudia Buczek (AZS PWSZ Tarnów), która od lat należy do światowej czołówki. We Wrocławiu pierwszy bieg miała nieudany (ponad 10 sekund), a drugi spalony.

Wielu zawodników chwaliło świetne ulokowanie ścianki, w samym centrum miasta, atmosferę, doping widzów i całą organizację, chociaż… była wpadka gospodarzy przy dekoracji za wspinaczkę bulderową. Gdy na najwyższym stopniu podium stanęła Serbka Stasa Gejo, z głośników popłynął „Hymn Wszechsłowiański”, który pełnił rolę hymnu w Serbii i Czarnogórze w latach 2003-2006 (a wcześniej – w Jugosławii). Pomyłka została jednak naprawiona i ceremonię powtórzono w Strefie Kibica.

Po udanym dla biało-czerwonych piątku na pływalni Orbita (dwa srebra), w sobotę Polacy znów stawali na podium w ratownictwie wodnym. Adam Dubiel (WOPR MOSiR Lublin), Cezary Kępa, Wojciech Kotowski (obaj CKS Szczecin) i Bartosz Stanilewicz (Zgiersko-Łęczyckie WOPR) wywalczyli srebrny medal w sztafecie 4×25 m holowanie manekina. Szybsi byli Niemcy, którzy po raz drugi pobili rekord świata w tej konkurencji (1.04,04).

Na najniższym stopniu podium w rywalizacji 4×50 m z pasem ratowniczym, tzw. węgorz, stanęły: Karolina Jaszczewska (CKS Szczecin), Dominika Kossakowska, Anna Nocoń (obie WOPR Ruda Śląska) i Alicja Tchórz (Dolnośląskie WOPR), która ruszyła w drogę do Budapesztu na mistrzostwa Europy w pływaniu.

Początkowo Polki zostały sklasyfikowane na czwartej pozycji, ale potem okazało się, że jedna z Francuzek źle trzymała „węgorza”, nie za pas, a za sprzączkę, co jest karane dyskwalifikacją. Trójkolorowe wiedziały, że jej nie unikną i płakały zaraz po wyjściu z basenu.

W turnieju sumo, który odbywa się w Hali Stulecia, brązowe medale w wadze lekkiej wywalczyli Magdalena Macios (UKS Lubzina, woj. podkarpackie) i Paweł Wojda (UKS Fuks Warszawa).

Rozpoczęła się rywalizacja w futbolu amerykańskim. Biało-czerwoni wyraźnie przegrali z Francuzami 2:28, a Niemcy niespodziewanie pokonali Stany Zjednoczone 14:13. Finał i mecz o trzecie miejsce – w poniedziałek na Stadionie Olimpijskim.

Kolumbijczycy są jedyną niepokonaną drużyną po dwóch dniach zawodów w latających dyskach. W sobotę wygrali z Polakami i Kanadyjczykami. Kolumbia to zespół, który świetnie radzi sobie w dramatycznych końcówkach. Po tym, jak w piątek pokonali Amerykanów 13:12, ponownie zaserwowali kibicom prawdziwy thriller. O ich zwycięstwie nad Kanadą zaważyła ostatnia akcja meczu, w której przechwycili dysk, by następnie po kilku pięknych zagraniach znaleźć się w strefie punktowej przeciwnika i zwyciężyć 13:12.

Reprezentanci Hiszpanii w aerobiku sportowym Sara Moreno i Vicente Lli zostali wybrani najlepszymi zawodnikami kolejnego dnia 10. światowych igrzysk. W Hali Stulecia zademonstrowali znakomity program, który zakończył się owacją publiczności i znalazł uznanie w oczach arbitrów.

W niedzielę zakończyła się rywalizacja w sportach wrotkarskich w jeździe artystycznej, sumo, latających dyskach i wspinaczce, a rozpocznie się w łucznictwie.

Po trzech dniach rywalizacji w klasyfikacji medalowej na pierwszej pozycji jest Rosja – 20 złotych, siedem srebrnych, osiem brązowych, na drugiej Włochy – 9-6-4 i na trzeciej Niemcy – 6-7-7. Polska jest na 13. miejscu – 1-3-4.

W wyniku niedzielnej nawałnicy nad Wrocławiem i intensywnych opadów deszczu, konieczne było przesunięcie w czasie zawodów odbywających się na otwartych obiektach.

“Największe spustoszenie trąba powietrzna poczyniła na torze wrotkarskim w parku Millenijnym, gdzie zmiotła potężną konstrukcję z telebimem o powierzchni 40 metrów kwadratowych oraz namioty” – poinformował PAP rzecznik prasowy The World Games Kacper Cecota.

W poniedziałek jednym z ciekawszych wydarzeń będą mecze futbolu amerykańskiego. O brązowy medal Polacy walczyć będą z USA, a o złoty Francuzi z Niemcami.

Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz