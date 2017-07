O, Canada!

Historia kraju, który dzisiaj nazywamy Kanadą, była bardzo skomplikowana, obfitująca w dobre i wzniosłe momenty, ale dużo więcej było na tych terenach nienawiści, wojen. morderstw, nierówności społecznych itp.

Zasiedlanie Kanady

Zaludniła się przybyszami z Azji w czasie około trzydziestotysięcznego okresu epoki lodowcowej (40 000 do prawie 10 000 roku p.n.e). Wielkie grupy tzw. Paleo-Indian przeniosły się na kontynent amerykański z Azji przez zamarzniętą Cieśninę Beringa odgradzającą te kontynenty; większość z nich w pogoni za zwierzętami, których mięso było ich pożywieniem, a skóra odzieniem. Nawet stopienie się lodów w Cieśninie nie przeszkadzało innym grupom przemieszczać się z kontynentu na kontynent, bo jest ona szeroka tylko na 85 kilometrów, po drodze znajdują na niej dwie wyspy, jest płytka, – nawet zwykłą wydłubaną z pnia drzewa łódką można ją przepłynąć. Członkowie nie wszystkich plemion były łowcami, niektórzy byli zbieraczami i rolnikami. Silniejsze plemiona wybierały najlepsze dla siebie tereny, inne usuwały im się z drogi na tereny niezajęte, a gdy stawiały opór, ginęły w wojnach plemiennych.

W ostatnim stadium epoki lodowcowej, z Azji do Alaski, po lodzie, przeszła inna rasa osadników i rozprzestrzeniła się na północnych terenach obecnej Kanady. To rybacy i łowcy zwierząt morskich – Inuici, bardziej znani pod nazwą Eskimosów (słowo to znika ze słowników, bo jest obraźliwe dla tych ludzi: znaczy zjadacz surowego mięsa). Ponad dziesięć tysięcy lat upłynęło by te wszystkie grupy znalazły swoje miejsce i zadomowiły się na tym nowym dla nich kontynencie.

This slideshow requires JavaScript.

Wikingowie i pierwsi Francuzi na terenach wschodniej Kanady

Terenami dzisiejszej Kanady zainteresowali się Wikingowie. Odkryto, i to nie tak dawno, ich osadę w L’Anse aux Meadows na wyspie Nowej Fundlandii. Niedługo tam byli, bo tylko 2 lata (999-1001). Chyba nie znaleźli tego czego szukali, więc wrócili do Europy by tam grabić, gwałcić, szerzyć terror.

Pamiętajmy, że były to czasy ocieplenia się klimatu na Ziemi, dlatego łatwiej było wtedy dotrzeć i zadomowić się na tych terenach. W pobliżu Nowej Fundlandii znajduje się jedno z najbogatszych w ryby łowisk na świecie, nic więc dziwnego, że od tej wyspy zaczęło się zasiedlanie Kanady przez Europejczyków. W roku 1497 dotarł tu Wenecjanin będący w służbie króla Anglii, John Cabot (Giovanni Cabote) – nie miał zamiaru łowić ryb czy osiedlić się, próbował odkryć drogę do Indii, tak zwane Przejście Północno-Zachodnie wewnątrz Archipelagu Arktycznego. O tym, że to droga dłuższa z Anglii do Indii niż naokoło Afryki, chyba nie wiedział, bo jeszcze nie istniały w miarę dokładne mapy Ziemi. Cabota zatrzymały lody; w drodze powrotnej do Anglii umarł w pobliżu Islandii. Ta podróż dała Anglii pretekst do uznania terenów odwiedzonych przez Cabota, a więc Nową Fundlandię, Labrador, wyspę Cape Breton oraz ogromne terytorium położone wokół Zatoki Hudson za własne. W pobliżu największych łowisk rybnych Atlantyku Portugalczycy zakładali swe osady, ale osiedleńcy angielski likwidowali je, bo nie chcieli mieć konkurentów. Kilkanaście lat temu, w ramach odświeżenia mej znajomości języka francuskiego znalazłem się w szkole letniej organizowanej co roku przez uniwersytet Western Ontario w małym miasteczku Quebecu Trois Pistoles, gdzie pozostałości po osadzie Portugalczyków z tych czasów są główną atrakcją.

W odległości 180 km od Nowej Szkocji znajduje się na oceanie piaszczysta wyspa zwana Sable Island. Jej wymiary zmieniają się każdego roku. W najnowszych czasach posadzono tam tysiące drzew, by ją ustabilizować, ale ciągle zmienia wygląd i wielkość – trudno wygrać z falami potężnego oceanu. Tu jako pierwsza w roku 1597 zjawiła się grupa dwustu francuskich osadników. Co się z nimi stało nie wiemy, więc niektóre źródła podają jako datę pierwszego osadnictwa Francuzów rok 1604. Ta grupa Francuzów założyła osadę na wysepce Saint-Croix przy ujściu rzeki o tej samej nazwie w stanie Maine. Wybór miejsca był fatalny. Już na początku zimy zwały lodu odcięły wyspę od lądu, brakowało wody pitnej, świeżych produktów spożywczych, większość osiedleńców zmarła na szkorbut i z głodu. Na wiosnę w pośpiechu przeniesiono osadę na ląd stały Nowej Szkocji, nazwano ją Port Royal – tu osadnicy zatrzymali się kilka lat i wrócili do Francji. Została zniszczona przez Anglików niedługo po jej założeniu; obecnie odbudowana, stała się atrakcją turystyczną prowincji. Szybko przekonano się, że w Nowej Szkocji nie da się szybko wzbogacić, więc zaczęto przemieszczać się rzeką św. Wawrzyńca na zachód, by po wielu latach dotrzeć do terenów najbardziej pożądanych, gdzie za jakieś świecidełka, no i broń palną, można było kupić od Indian tak bardzo drogie i poszukiwane w Europie skóry dzikich zwierząt, szczególnie niedźwiedzi, z których szyto futra.

Dotarto aż na tereny dzisiejszego Thunder Bay w Ontario. Po drodze już w w roku 1608 jeden z najbardziej znanych kolonizatorów, Samuel de Champlain, późniejszy gubernator francuskich terytoriów w obecnej Kanadzie zwanych Nową Francją, założył fort Quebec. Proceder handlu wymiennego uprawiali wcześniej na tych obszarach i na północ od nich Anglicy, czyli konkurecja, która była głównym powodem niesnasek, napadów zbrojnych na punkty wymiany handlowej i wzrastania nienawiści między przedstawicielami tych nacji. Francuska kompania handlowa zmieniała nazwy, ostatecznie nazywała się Companie du Nord, po odbiciu tych terenów przez Brytyjczyków przyjęto nazwę Kompania Północno-Zachodnia, walki z oryginalną angielską Hudson Bay Company nie ustały do czasu zwycięstwa tej drugiej i zawłaszczenia majątku pierwszej.

Jeśli ktoś będzie w Thunder Bay nie powinien ominąć jednego z największych, najelegantszych skansenów, jakie w Kanadzie widziałem, zbudowanych w tym mieście na terenie głównej siedziby kompanii francuskiej. Mieszka tu mój kuzyn profesor ichtiologii na Lakehead Universyty. Kilkanaście lat temu złożyliśmy mu z żoną wizytę. On i jego dzieci, w okresie wakacji pracownicy skansenu, przebrani za postaci z przeszłości, oprowadzili nas po nim. Zajęło to nam cały dzień, tyle było tam do oglądania i uczestniczenia w kilku w ciągu dnia animacji dawnych wydarzeń, na przykład utarczki członków obu kompanii na wodach rzeki.

Powstanie Akadii

Wróćmy do Nowej Szkocji pierwotnie znanej pod nazwą Akadia. Co jakiś czas statek francuski wysadzał na wybrzeżach półwyspu nowych osadników coraz bardziej przygotowanych do procesu zasiedlania nowych terenów. Nie przeszkadzało to Mikmakom, indiańskiemu plemieniu właścicieli półwyspu, bo niezagospodarowanych terenów było mnóstwo. Obie strony korzystały z wymiany doświadczeń i handlu. Przybysze byli to najczęściej prości ludzie, w większości pobożni rolnicy. Rodziło im się dużo dzieci, bo taki obowiązek nakładała ich wiara, a także królowie Francji – przecież trzeba było zaludniać zajęte tereny. Kobiety często umierały przy porodzie lub niedługo potem na powikłania poporodowe, mężczyźni żenili się z Indiankami, powstawała nowa rasa metysów – w niektórych latach w Kanadzie było ich więcej niż rodowitych Indian. Ci umierali na choroby przywiezione przez przybyszów europejskich, bo ich organizmy nie posiadały jeszcze naturalnej bariery immunologicznej przeciw nim, wielu tych co nie zabiły choroby ginęło w bratobójczych walkach plemiennych

Nowi osadnicy zadomowili się w tym nowym kraju, żyli w przyjaźni nie tylko z Indianami ale i z Anglikami, którzy wcześniej osiedlili się na atlantyckich wybrzeżach późniejszych Stanów Zjednoczonych. Ta idylla trwała do końca XVII wieku. Ruch zasiedleńczy przeniósł się na tereny obecnego Quebecu, gdzie deficyt kobiet, przeznaczonych na tych terenach przede wszystkim do rodzenia dzieci, najlepiej synów, uzupełniano sierotami i córkami z najbiedniejszych rodzin z Francji, a gdy ich brakowało, żeniono się, jak w Akadii, z Indiankami. Wspomniany Samuel de Champlain zakładał inne osady osiedleńcze, drugą po Quebecu była Trois Rivieres, a następną Fort Ville Marie, obecny Montreal.

Dwie wojny europejskie

To czas zawirowań w Europie. Najpierw w latach 1701-1716 krwawa i długa wojna o sukcesję na tronie Hiszpanii po śmierci ostatniego Habsburga Karola II. I choć wojnę tę wygrali Francuzi, Filip V Bourbon, wnuk Ludwika XIV, został królem Hiszpani, to jednak za jakieś ustępstwa oddano Akadię Anglikom. Była to okrutna, wyniszczająca wojna. Naliczyłem, że w czasie jej trwania było 29 bitew z udziałem 10 państw i księstw europejskich i około pół miliona ludzi zginęło. Anglicy nie śpieszyli się wtedy z zasiedlaniem Akadii ich własnymi obywatelami. Dopiero uczynili to po innej krwawszej wojnie siedmioletniej (1758- 1763), zwanej niekiedy pierwszą wojną światową, bo prawie wszystkie kraje zachodniej Europy i ich kolonie na kontynentach poza Europą ją prowadziły, a zginęło w niej ponad milion ludzi.

Dawna Anglia, teraz już Wielka Brytania, stała się potęgą morską, Francja zmuszona została w paryskim traktacie pokojowym oddać Brytyjczykom wszystkie inne swe posiadłości w Północnej Ameryce. Co innego umowa na papierze, co innego wykonanie jej. Na terenach Kanady znajdowało się już na stałe około 100 tysięcy Francuzów, Brytyjczyków w koloniach na wschodnich terenach Stanów Zjednoczonych około miliona.

Zaczęły się okrutne, liczne wojny o przetrwanie, a wynik ich był do przewidzenia. Do wojen dołączyły grupy Indian, do Anglików Irokezka Liga Pięciu Narodów, do Francuzów plemię Huron i kilka innych mniejszych plemion. W tych wojnach zlikwidowano nie tylko siły zbrojne Francuzów, ale Irokezi zdziesiątkowali swoich odwiecznych wrogów, Indian walczących po stronie francuskiej. Zniknęła z map nazwa terytorium zwanego Quebec, wydzielono z niego obecne Ontario, powstały Upper Canada i Lower Canada, i choć oba tereny są płaskie, słowem “lower” (niższe) nazwano teren, na którym skupili się pozostający na tych terenach, czyli w obecnym Quebecu, Francuzi.

Słowo “Canada” wzięto z języka Irokezów. Używali słowa kanaka początkowo do określenia długich wielorodzinnych zabudowań przybyszów z Europy. Rozciągnięto je później na określenie osady, a jeszcze później na cały kraj. Po ostatecznym zwycięstwie Brytyjczyków, przynajmniej połowa Francuzów dobrowolnie wróciła do Francji, ale na terenie obecnego Quebecu ciągle pozostało ich zbyt dużo, by przepędzić ich z tych terenów. Tak więc powstała enklawa francuska otoczona przez wrogów. Z innych terenów mniej zasiedlonych, szczególnie z historycznej Akadii, wywieziono prawie wszystkich Francuzów, choć większość z nich będąc osadnikami nie brała żadnego udziału w wojnach. O dwóch najważniejszych bitwach zmieniających zasiedloną część Kanady z francuskiej na brytyjską i o tym haniebnym, okrutnym przesiedleniu Akadyjczyków napiszę oddzielnie.

Początki przekształcania się kolonialnej Kanady w wolny kraj

Przeskoczmy o jeden wiek do przodu. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie na jej zasiedlonych terenach obywatele coraz gorzej czuli się pod kuratelą Londynu, w krwawej wojnie wywalczyli swą niezależność, stworzyli nowe państwo, a jego funkcjonowanie oparli na pierwszej w świecie konstytucji, która z późniejszymi uzupełnieniami obowiązuje do dzisiaj, Kanada powoli, krok po kroku, z kolonii stała się samodzielnym, niezależnym państwem.

Sto pięćdziesiąt lat temu to dopiero początek tej drogi. Kanada będąca kolonią, czyli własnością Wielkiej Brytanii, była postrzegana przez obywateli i rząd USA jako kraj wrogi. Chociaż przez otwarte granice coraz więcej ludzi innych narodowości przemieszczało się tu i stawało się Kanadyjczykami, to ciągle największe grupy imigrantów w tym czasie to Brytyjczycy i amerykańscy Lojaliści, czyli osoby przeciwne wyzwoleńczej wojnie z Wielką Brytanią.

Wojna w latach 1812-14 na terenie Kanady była wojną Stanów z Wielką Brytanią o podporządkowanie, a nawet przyłączenie tej kolonii do Stanów. Faktycznie to nie była wojna, ale utarczki małych po obu stronach grup żołnierzy. Stany przegrały, a Kanada rosła w siłę i powiększała swoje terytoria i liczbę mieszkańców.

I później, prawie do czasów współczesnych, Stany Zjednoczone będąc potęgą ekonomiczną, niejednokrotnie krzywdziły Kanadyjczyków. Zmuszały Kanadę do nieopłacalnych, niekoniecznych, czy nawet szkodliwych dla interesów kraju umów ekonomicznych, zniszczyły w zalążku rozwijający się przemysł lotniczy, w czasie tak zwanej “gorączki złota” nad rzeką Klondike, w kanadyjskim Jukonie, samowolnie przesunęły granice Alaski w głąb Jukonu, by coś z tego mieć.

W ostatniej ćwierci XIX wieku Kanada stała się terytorialnie kolosem. Takim krajem było coraz trudniej rządzić przez ocean, tym bardziej że to nie był jeden zwarty kraj, lecz odrębne prowincje i terytoria. Wśród zarządców i ludności kilku prowincji oraz rządu Wielkiej Brytanii była zgoda, by na tym terytorium powstało jedno państwo. I tak się stało. Przedstawiciele głównie czterech prowincji: Nowej Szkocji, Ontario, Quebecu i Nowego Brunszwiku przez kilka lat najpierw na terenie Kanady, potem w Londynie budowali jego zręby konstytucyjne.

Było masę problemów, ale równocześnie wielka determinacja obu stron, by stworzyć ten nowy twór. Nawet z ustaleniem jego nazwy były trudności, nie mogło to być królestwo, bo by to bardzo denerwowało Amerykanów, sięgnięto więc po biblijną nazwę “dominium” i tak 1 lipca 1867 roku powstało Dominion of Canada, kraj nie w pełni wolny, ciągle tylko uprzywilejowana kolonia, a dokumentu fundacyjnego zwanego The British North Amercan Act nawet nie nazwano konstytucją i zatrzymano go w Londynie. Zmiany czy dodatki do niego rząd Kanady mógł tylko sugerować, a Parlament Brytyjski musiał rozpatrzyć: uznać, przyjąć z własnymi poprawkami, lub odrzucić. Ten Akt był przygotowany dla wszystkich prowincji i tak wspomniane cztery prowicje w tym dniu stworzyły zalążek państwa.

Kanada w roku 1869 wykupiła od Kompanii Hudsona tak zwaną Ziemię Ruperta, którą rok później dołączono do Dominion; podzielono ją potem na Terytorium Północno-Zachodnie, Jukon, Manitobę, Saskatchewan, Albertę. Następnego roku dołączyła Kolumbia Brytyjska, a dwa lata później Wyspa Księcia Edwarda. W roku 1880 Wielka Brytania dorzuciła w granice Kanady Archipelag Arktyczny. Długo trzeba było czekać, aż do 1949 roku, by granice obecnej Kanady zamknęły Labrador i Nowa Fundlandia jako dziesiąta prowincja, co spowodowało, że Kanada stała się drugim co wielkości krajem świata, usuwając Stany na czwarte miejsce – wyprzedziły je także Rosja i Chiny.

Otwarto granice dla imigrantów z całego świata, a gdy była konieczność nałożenia limitu, wybierano ludzi najbardziej przydatnych w rozwoju kraju. Było to miejsce schronienia i ucieczki wielu grup prześladowanych w swych krajach z racji wyznania, koloru skóry, pochodzenia społecznego itd. Przykładem tego może być choćby przyjmowanie do Kanady czarnoskórych uciekinierów z plantacji bawełny i innych produktów z południa Stanów, gdzie ludzie ci byli traktowani jak zwierzęta, a nawet niekiedy gorzej. Nowi przybysze do kraju, szczególnie po drugiej wojnie światowej, otoczeni byli opieką i troską: mieli darmowe kursy angielskiego czy francuskiego, pomoc finansową na utrzymanie, odzienie, mieszkanie, pomoc w wydatkach na wychowanie i wykształcenie dzieci, łożono pieniądze na wspieranie organizacji etnicznych w kraju itp.

Kanada była i jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji charytatywnych, których celem jest pomaganie ludziom w bardzo biednych, czy dewastowanych wojnami krajach. Niestety były i sprawy wprost haniebne, jak na przykład lekceważenie aborygenów, zamykanie ich w rezerwatach, odbieranie im dzieci, wypędzanie bez rekompensaty z terenów zamieszkania, będących własnością ich przodków od tysięcy lat, jak choćby z terenów, na których zakładano parki narodowe, lub z miejscowości, w których otwierano kopalnie, budowano rurociągi ropy i gazu, fabryki , parki przemysłowe, centra handlowe. W czasie wojny inwigilowano czy zsyłano do obozów niewinnych Japończyków, Niemców, nawet Ukraińców, tylko dlatego, że byli tej samej narodowości co wrogowie, czy ich poplecznicy. Wielu zmuszonych było oddać życie w walce nie o własną, ale innych wolność. I tak w pierwszej wojnie światowej, zginęło 61 tys. kanadyjskich żółnierzy i 172 tys. było rannych, druga wojna pochłonęła 44 tysiące i okaleczyła 54 tysiące. Niektóre źródła rządowe podają, że byli oni woluntariuszami – mam poważne wątpliwości czy tak było. Tych “plusów i minusów” było dużo więcej, to tylko nieliczne przykłady.

W roku 1931 przyjęto Kanadę do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, czyli teoretycznie uznano za kraj niezależny, ale ciągle grzebano w Lodynie w ustawie konstytucyjnej. Moim zdaniem przełomowym okresem dla Kanady były rządy liberała, Francuza z Quebecu, Pierre’a E. Trudeau (1984- 93). Kanadzie groził rozpad.

Mimo wielu przywilejów Quebecu, których nie miały inne prowincje, jak własny styl sądownictwa, własna polityka imigracyjna, uczynienie z języka francuskiego jednego z dwóch języków oficjalnych w całej Kanadzie itp., władzę w prowincji Quebec przejęli populiści i nacjonaliści – Front de libéraration de Quebec. Dokonali około 160 aktów terrorystycznych, zamordowali 9 ludzi, wśród nich ministra pracy Quebecu Pierre’a Laporte’a odmawiającego współpracy z nimi. Zorganizowali w prowincji referendum w sprawie separacji od Kanady, ale przeliczyli się: mieszkańcy przewagą prawie dziesięcioprocentową opowiedzieli się za pozostaniem w Kanadzie.

Pierre Trudeau z racji tego zagrożenia wymusił na rządzie Wielkiej Brytanii, by wreszcie oddał krajowi jego dokument podstawowy i już w Kanadzie zrobiono poprawki, tworząc z niego prawdziwą, pełną konstytucję Kanady do której dołączono bardzo rozległą i nowoczesną “Kanadyjską Kartę Praw i Swobód”. Od roku 1982 jesteśmy wolnym niezależnym krajem, mimo że Quebec nie zaakceptował tej konstytucji, co dało innym populistom wolną rękę do dalszych ruchów separatystycznych, ale powoli to wszystko wycisza się i chyba już nie grozi nam podział kraju.

Postscriptum

Celebrujemy w tym roku stupięćdziesięciolecie Kanady, mej drugiej, pięknej, łaskawej dla mnie i dla wielu nowych obywateli Ojczyzny. Dotarłem tu już jako trzydziestokilkulatek z Polski poprzez Włochy, Stany Zjednoczone i spędziłem w międzyczasie pół roku we Francji. W każdym z tych krajów, no i kilku innych, które zwiedzałem, traktowano mnie i przy wielu okazjach przypominano, że jestem obcokrajowcem (straniero, l’étranger, etranjero, foreigner). Zrozumiałem, że żadnym z tych krajów nie mogę osiąść, bo ciągle będę obcy, nawet gdybym został jego obywatelem. Moje studia humanistyczne w Europie i znajomość języków były nieużyteczne w tych krajach. Zacząłem studia bibliotekarskie w Stanach, skończyłem je w Halifaksie w Nowej Szkocji. Dostałem pozycję bibliotekarza uniwersyteckiego najpierw w Halifaksie, potem w London, gdzie skończyłem swoją karierę pójściem na emeryturę. Kanada to jedyny kraj, w którym nie doznałem żadnej dyskryminacji, pogardy, upokorzeń – przeciwnie – korzystano z mej wiedzy i doświadczeń zdobytych poza tym krajem. Innymi słowy, znalazłem tu moje eldorado, przystań, miejsce na ziemi, o jakim marzyłem.

Kraj ten, mimo niekiedy złych decyzji czy braku właściwego rozeznania sytuacji przez jego rządców, był od przynajmniej dwóch wieków azylem dla milionów ludzi uciśnionych w ich krajach ojczystych, co spowodowało ze w tym czasie populacja Kanady wzrosła dziesięciokrotnie (z 3,5 mil. w roku 1867 do obecnych ok. 35,5 mil.). To kraj, któremu w najnowszych czasach udało się zintegrować społeczeństwo złożone z ludzi wielu ras, wyznań, używających na co dzień kilkudziesięciu języków. W czasie, gdy kraje jak Francja, Niemcy, Anglia, Polska, ostatnio Stany Zjednoczone i inne podzieliły się na obozy obywateli zwalczających i często nienawidzących się, w tym nieco zwariowanym świecie Kanada staje się jedną z nielicznych wysp względnego pokoju, bezpieczeństwa, jedności narodowościowej. Długoletnia polityka multikulturalizmu i zwyczaj poszanowania tego, co każdy z nowoprzyjednych dorzucał do wzbogacienia swego nowego kraju zamieszkania, były głównymi tego powodami.

Dobrze się tu czuję i życzę Ci, Kanado szczęśliwej rocznicy urodzin i składam Ci serdeczne dzięki. Dla mnie i dla wielu innych Twych obywateli, nie jesteś staruszką, zaistniałaś w pełni niezależna i absolutnie wolna od niedawna – od roku 1982, jesteś jak dojrzała, piękna, w pełni samodzielna i wolna, trzydziestopięcioletna kobieta.