Nowa kurkumina: o 185 razy silniejszym działaniu

Szanowny Czytelniku,

jeśli tylko choć trochę interesują Cię szczegóły medycyny naturalnej, z pewnością słyszałeś już o kurkumie.

Tę przyprawę korzenną rodem z Indii, której poświęcono 10 000 badań i wykazano ponad 600 zalet, wielu uważa za najlepsze naturalne lekarstwo, wraz z witaminą D.

Trzeba przyznać, że naukowe dowody jej działania robią wrażenie:

• kurkuma zwalcza nowotwory, chorobę Alzheimera i cukrzycę,

• łagodzi dolegliwości reumatyczne i problemy z trawieniem,

• zapobiega chorobom serca i tętnic.

A zatem wybitną zaletą tej cudownej przyprawy jest przeciwdziałanie poważnym chorobom, w tym dwóm najczęstszym przyczynom zgonów (jakimi są nowotwory i choroby kardiologiczne).

Ale do tego trzeba na pewno wiedzieć, co się kupuje. Dziś kurkumę można znaleźć praktycznie wszędzie i pod wieloma postaciami: w proszku, jako sok, w postaci suplementów diety…

Ale różna jest skuteczność tych produktów. Różnica pomiędzy skutecznością zwykłej kurkumy, do kupienia w większości sklepów, a skutecznością kurkumy nowej generacji, o której dziś opowiem, jest 185-krotna!

Jest więc niezwykle ważne, by dobrze wybrać swoją kurkumę, gdyż jej właściwości są naprawdę cudowne, poczynając od działania antynowotworowego. Najlepsza przyprawa antynowotworowa Aby odkryć antynowotworowe zalety kurkuminy (aktywnego składnika kurkumy, która jest korzeniem), naukowcy wyszli od tego zaskakującego spostrzeżenia.

W Europie, jak prognozują to statystyki, co drugi mężczyzna i co trzecia kobieta zachorują w ciągu swojego życia na raka. Wśród tych nowotworów, najczęściej spotykane to rak okrężnicy, rak piersi, rak prostaty i rak płuca. Ale odkryto, że w Indiach występowanie tych nowotworów jest dziesięciokrotnie rzadsze niż w Europie!

Rak prostaty praktycznie tam nie występuje! Po latach badań naukowcom udało się rozwikłać tę tajemnicę. Doszli do wniosku, że to prawie cudowne zjawisko wynikało, przynajmniej częściowo, z obfitości wykorzystania kurkumy w kuchni indyjskiej.

Dzięki badaniom, poznaliśmy mechanizmy leżące u źródła antynowotworowych właściwości kurkumy. Prof. Philippe Chollet, onkolog z Ośrodka Jean-Perrin w Clermont-Ferrand, tłumaczy, że kurkumina działa jako czynnik zapobiegający nowotworom.

Są to, po pierwsze, właściwości proapoptotyczne, którym kurkumina zawdzięcza tę moc. Apoptoza to ni mniej ni więcej tylko samobójstwo komórek nowotworowych. Dzięki niej organizm pozbywa się groźnych komórek, które rozmnażają się w sposób niekontrolowany i tworzą guzy. Kurkuma odgrywa tu rolę odkurzacza dla groźnych komórek, wyjaśnia prof. Bommelaer. Dokładniej rzecz biorąc, kurkumina hamuje rozwój komórek nowotworowych1 i pomaga organizmowi je eliminować2.

W szpitalu w Clermont-Ferrand naukowcy-onkolodzy i zespół lekarzy prowadzą unikalne doświadczenie. Od 2013 r. łączą podawanie kurkuminy z konwencjonalnym leczeniem nowotworów, w szczególności nowotworów piersi i prostaty w najbardziej zaawansowanych stadiach.

Czy kurkuminę wkrótce będą przepisywać wszyscy onkolodzy?

Zdaniem szefa wydziału w Regionalnym Ośrodku Walki z Rakiem w Clermont-Ferrand, kurkuminę wykorzystuje się w celu poprawy skuteczności chemioterapii oraz zmniejszenia jej skutków ubocznych (nudności, biegunka, zmęczenie, dolegliwości bólowe, utrata wagi…)3.

Wszystkie badania do dnia dzisiejszego wykazały, że kurkumina nie jest groźna i że jest bardzo dobrze tolerowana, nawet w dużych dawkach.

Antynowotworowe działanie kurkuminy jest tak obiecujące, że wielu badaczy jest przekonanych, że w następnych latach, po opublikowaniu innych badań klinicznych, kurkuminę będą przepisywali wszyscy onkolodzy na wszelkie rodzaje raka.

Oprócz działania antynowotworowego, kurkumina wykazała również spektakularne wyniki w walce z innymi chorobami. Silniejsza niż ibuprofen na bóle reumatyczne

Prawdopodobnie wiesz już, że reumatyzm w dużej mierze wynika ze stanu zapalnego. Kurkumina działa w samym sercu stawów, gasząc pożar wywołany przez stan zapalny4.

Badanie przeprowadzone w 2014 r. na grupie 40 osób cierpiących na chorobę zwyrodnieniową kolana wykazało, że suplementacja kurkuminy w dawce 1 500 mg dziennie przez 6 tygodni zmniejszała dolegliwości bólowe w kolanie.

Osoby te z większą łatwością wykonywały swoje codzienne czynności, jak schodzenie i wchodzenie po schodach, prowadzenie samochodu, robienie zakupów, wstawanie z łóżka, sprzątanie5…

Jeszcze inne badanie wskazało, że kurkuma jest również bardziej niż ibuprofen skuteczna przeciwko chorobie zwyrodnieniowej stawów, a nie ma niebezpiecznych niepożądanych skutków ubocznych (ibuprofen może doprowadzić do perforacji żołądka)6.

Kurkumina gasi pożar w Twoich jelitach

Badania wykazały, że kurkumina ułatwia trawienie i łagodzi zaburzenia jelitowe, nawet te poważne. W przypadku osób cierpiących na zespół jelita drażliwego, kurkumina stymuluje mobilność jelitową i fermentację pokarmów przez mikroflorę jelitową7.

Działanie to pozwala zmniejszyć objawy w 67% przypadków, zgodnie z jednym z badań8.

Dzięki swojemu działaniu przeciwzapalnemu kurkumina łagodzi również chorobę Leśniowskiego- Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Jej skuteczność można zaobserwować już po dwóch miesiącach suplementacji9.

Dzięki temu działaniu zmniejsza się ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia (rak okrężnicy, niedrożność jelit).

Zbawienna dla serca i delikatnych tętnic

Liczne badania kliniczne wykazały zbawienne działanie kurkuminy w chorobach układu krążenia. Jedno z nich przeprowadzono na 121 osobach, które poddano wcześniej zabiegowi pomostowania tętnic wieńcowych. Wiadomo, że osoby te są o wiele bardziej narażone na ryzyko zawału serca. Wyniki wykazały, że spożycie kurkuminy przed zabiegiem pozwoliło zmniejszyć o 56% ryzyko zawału serca10.

Hamuje starzenie się mózgu

Oprócz ochrony serca, kurkumina spowalnia starzenie się mózgu i zapobiega chorobie Alzheimera. Skąd to wiadomo?

Tak jak w przypadku raka, występowanie choroby Alzheimera jest czterokrotnie niższe w Indiach w porównaniu z państwami zachodnimi. Jedno z badań potwierdziło nawet to, że osobami spożywającymi najwięcej kurkumy były te, które były najmniej dotknięte chorobą Alzheimera11.

Wykazano, że przeciwutleniające i przeciwzapalne właściwości kurkuminy zapewniały ochronę neuronów12.

Ale, co ciekawsze, pewne badania wykazały również, że kurkumina zmniejsza powstawanie płytek amyloidowych oraz zwłóknienie neuronów, a są to dwa czynniki związane z chorobą Alzheimera13.

Kurkumina wspiera również mózg w powstawaniu nowych neuronów14.

Jeszcze nie poznaliśmy prawdziwego potencjału kurkuminy! Pomimo przeprowadzenia dotychczas wielu badań, naukowcy są zdania, że pole działania kurkumy poznano tylko częściowo. Innymi słowy, niektóre zalety pozostają jeszcze nieodkryte.

Ponieważ stan zapalny odgrywa istotną rolę w większości chorób przewlekłych, naukowcy uważają, że przeciwzapalne właściwości kurkuminy mogą nieść nadzieję kolejnym milionom pacjentów.

Na przykład osobom dotkniętym chorobami neurodegeneracyjnymi (demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona), chorobami płuc, chorobami autoimmunologicznymi (stwardnienie rozsiane, toczeń, twardzina) oraz guzami (złogi komórkowe)15.

A jeśli chodzi o koszty takiego leczenia, to cena kurkumy w porównaniu z cenami konkurencyjnych lekarstw i leczenia jest niska. To prezent od przyrody dla nas wszystkich. Ale, jak już powiedziałem, kurkumina kurkuminie nierówna. Różne kurkuminy Problem z kurkumą dostępną w sklepach spożywczych polega na tym, że nie zawiera ona zbyt wiele kurkuminy, czyli leczniczego aktywnego składnika. Musiałbyś pochłaniać ogromne ilości, aby poczuć jej działanie. Ponadto, kurkumina nie jest łatwo przyswajalna przez organizm. W naturalnej postaci organizm usuwa ją błyskawicznie. Mówi się, że nie jest zbyt biodostępna. To ogranicza jej skuteczność16.

Opracowano więc wiele technik, by zwiększyć jej przyswajalność: oczyszczanie, dodatek piperyny (aktywny wyciąg z czarnego pieprzu), nanoemulsja czy łączenie z fosfolipidami. Techniki te pozwoliły zwiększyć aż 29-krotnie biodostępność kurkuminy. Te pierwsze postępy były zachęcające, ale niewystarczające z leczniczego punktu widzenia.

Odkrycie, które zmieniło wszystko

W badaniach klinicznych, w których wykazano lecznicze działanie kurkuminy, wykorzystywano do 12 gram kurkuminy dziennie, co odpowiada dawce ponad 20 kapsułek żelowych suplementu diety, jakim była kurkumina pierwszej generacji (o której opowiedziałem).

Na szczęście, badacze z Uniwersytetu w Stuttgarcie w Niemczech opracowali w 2014 r. rewolucyjny proces polegający na “zamykaniu” kurkuminy w cząsteczkach kwasów tłuszczowych. To zdumiewające osiągnięcie technologiczne pozwoliło zwiększyć biodostępność, a zatem i skuteczność tej nowej postaci kurkuminy 185-krotnie w porównaniu z kurkuminą klasyczną17!

Opatentowany preparat

Ta nowoczesna postać kurkuminy została opatentowana pod nazwą NovaSol® Curcumin. To najsilniejsza na świecie kurkumina.

Potrzebujesz tylko 2 kapsułek żelowych dziennie (1 000 mg), aby przyjąć odpowiednik 11 g kurkuminy klasycznej, czyli leczniczą dawkę zalecaną przez specjalistów.

NovaSol® Curcumin wykorzystano w badaniu klinicznym, w którym uczestniczyli pacjenci z guzem mózgu. Wyniki wykazały, że zaledwie po 4 dniach suplementacji wykrywalne ilości kurkuminy pojawiały się wewnątrz guza, wpływając na jego metabolizm energii18.

Tę samą skuteczność można stwierdzić także w przypadku innych problemów zdrowotnych, w których już wcześniej wykazano zalety kurkuminy: choroby zwyrodnieniowej stawów, bólów mięśniowych, zespołu jelita drażliwego, choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego (zawał serca, udar mózgu…), choroby Alzheimera, cukrzycy, nadciśnienia, otyłości, depresji, zaburzeń wątroby, wrzodów, łuszczycy, osłabienia odporności.

Zażywając NovaSol® Curcumin, unikasz również ryzyka związanego z preparatami zawierającymi piperynę, czyli składnik, który może wchodzić w reakcję z niektórymi lekarstwami oraz na dłuższą metę mieć niekorzystne działanie na ścianę jelita, prowadząc do alergii pokarmowych, nietolerancji, a nawet reakcji autoimmunologicznych. Unikasz również zwiększonego ryzyka alergii związanych ze stosowaniem kurkuminy zmieszanej z liposomami pochodzenia sojowego (z lecytyny soi).

Jak zaopatrzyć się w tę superpotężną kurkuminę i się nie zrujnować?

Preparaty zawierające Novasol ® Curcumin są przystępne w porównaniu z preparatami zawierającymi zwykłą kurkuminę.

Nowatorski proces produkcji nie jest tak kosztowny i ta superpotężna kurkumina pozostaje w zasięgu większości z nas, nie grożąc zrujnowaniem.

Trudno jednak znaleźć ten preparat w związku z jego niedawnym odkryciem. Niewielu dystrybutorów go oferuje, a wśród lekarzy i farmaceutów wielu o nim jeszcze nawet nie słyszało. Znaną marką oferującą ten preparat jest Solgar – 1 opakowanie wystarcza na 30 dni (800 mg/dziennie), dostępny w sklepach ze zdrową żywnością lub w Internecie. We Francji znaną marką jest Cell’Innov – 1 opakowanie na 30 dni (1 000 mg/dziennie) – dostępny jedynie w Internecie.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

Źródła:

