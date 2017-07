Nieruchomości: więcej opinii

Ostatnie dane rynkowe za czerwiec 2017 r. wykazały znaczny spadek sprzedaży w tym miesiącu, bo o ponad 37 procent, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Natomiast wzrosła liczba nieruchomości oferowanych do sprzedaży, o prawie 16 procent. Zgodnie z przewidywaniami, w dalszym ciągu większość potencjalnych kupujących czeka co będzie dalej: wszystkim wydaje się, że nastąpi duża korekta rynku, oraz prawdopodobnie cen.

Z jednej strony więc kupujący wstrzymali się z decyzjami, natomiast wielu sprzedających postanowiło wystawić swoje nieruchomości do sprzedaży widząc, że ceny obecnie osiągnęły naprawdę wysoki pułap, a więc warto skorzystać z tej okazji.

Czerwcowa średnia cena sprzedanej nieruchomości wyniosła prawie 794 tysiące dolarów, co stanowiło jednak wzrost o 6,3 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Po otrzymaniu danych za pierwsze półrocze tego roku, cena średnia nieruchomości wyniosła ponad 870 tysięcy dolarów, co stanowiło wzrost ceny o prawie 21 procent! A więc obecnie większa podaż na rynku spowodowała ustabilizowanie cen oraz powstrzymanie dalszego ciągłego wzrostu. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że największa korekta cenowa dotyczy najdroższych domów, co automatycznie zaniża uzyskiwaną średnią! A więc ogólnie uzyskana korekta jest nieco złudna.

Po opublikowaniu powyższych danych za ostatni miesiąc, niektórzy analitycy oraz komentatorzy uważają, że obecny stan osiągnął właśnie przysłowiową bańkę, która ma teraz pęknąć!

Inna opinia wyrażona przez znanego właściciela firmy sprzedaży jest taka, że obecny stan rynku osiągnął punkt zwrotny, w którym rynek poprzez swoje mechanizmy dokonuje zwykłej korekty, co jest całkiem naturalne. Ponadto, według tego samego rzeczoznawcy, spadek sprzedaży w ostatnim miesiącu wcale nie jest wynikiem ogłoszenia przez tutejszy rząd prowincyjny 16- punktowego planu w kwietniu tego roku. Ogłoszenie tego planu wcale nie miało wpływu na sytuację na rynku; jedynym punktem zasługującym na uwagę było wprowadzenie 15-procentowego podatku dla spekulantów zagranicznych. Nie powinno mieć to zbytniego wpływu na całość rynku, albowiem liczba tych spekulantów stanowi niewielki procent kupujących.

Podczas gdy ogólna liczba sprzedaży w ostatnim miesiącu spadła, to spadek cen w porównaniu z kwietniem był dość znaczący, niespodziewany.

Jest to wynikiem również tego, że ci kupujący, którzy tak mocno bili się cenowo w okresie luty, marzec, kwiecien, później musieli sprzedać swoje nieruchomości zaraz po zawarciu transakcji kupna, a więc wystawiali je w maju i czerwcu, co spowodowało duży wzrost podaży na rynku, a tym samym zostali niejako zmuszeni do obniżenia swoich cen w celu szybszej sprzedaży, często za cenę niższą niż spodziewano.

Na początku tego roku, ogólny trend był taki, że kupowano nieruchomości, właśnie z uwagi na szybki wzrost cen, a niektórzy kupujący myśleli, że trend ten utrzyma się bardzo długo, a więc napędzało to rynek, poza tym popyt był znacznie większy niż podaż, co się zmieniło w kwietniu i maju. Dla wszystkich kupujących jest pewna rada: jak zwykle bardzo dokładnie rozważajmy lokalizację, trendy rynkowe. Otóż są w mieście takie “kieszenie”, gdzie nieruchomości stoją miesiącami i w tych miejscach trudniej jest sprzedać: było tak nawet w miesiącach gorących. Jednym z tych rejonów jest rejon York, ale trzeba być bardzo uważnym co do miejsca. Według wielu, czas na lepszą sprzedaż nastąpi we wrześniu, kiedy wiadomo, że ruch będzie na pewno większy. Jeśli ktoś nie musi sprzedawać, warto jest poczekać te dwa miesiące: wszyscy czekają, a miesiące wakacyjne zwyczajowo były słabsze. Podsumowując, wydawanie jednoznacznych opinii rynkowych wydaje się przedwczesne, albowiem wyraźnie widać okres wyczekiwania zarówno ze strony kupujących, jak i sprzedających.

