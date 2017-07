Maud, zapisane życie – Lucy Maud Montgomery (3)

Z okazji 150. Urodzin Kanady publikujemy opowieść o życiu i twórczości kanadyjskiej legendy – Lucy Maud Montgomery, autorki znanej i kochanej na całym świecie “Ani z Zielonego Wzgórza”. Ewa Henry, która napisała tę opowieść, jest artystką, ilustratorką i autorką felietonów, publikowanych też w “Gazecie”.

Sobota, 20 czerwca 1908

Cavendish, W.K.E.

Dzisiaj, jak powiedziałaby Ania, nastała epoka w moim życiu. Moja książka nadeszła właśnie od wydawcy. I radośnie wyznaję, że był to dla mnie pełen dumy, cudowny, ekscytujący moment! Oto w moich dłoniach spoczęła, namacalne spełnienie wszystkich marzeń, nadziei, ambicji i zmagań całej mojej świadomej egzystencji – moja pierwsza książka!

Może nie wspaniała, ale – moja, moja, moja – Coś, co JA powołałam do życia – coś, co – gdyby nie JA – nigdy by nie zaistniało. (Dzienniki, cz. I, str. 335)

Do napisania Ani z Zielonego Wzgórza wiodła jeszcze długa, często kamienista droga pod górę. Droga samotna i bez drogowskazów. Dla Maud jednak była to jedyna droga, jaką mogła w życiu obrać. Pisanie było dla dla niej niczym oddychanie i jedzenie. Zasiadała nad kartką papieru nawet wtedy, gdy czuła się fizycznie i psychicznie wyczerpana po dniu wypełnionym obowiązkami nauczycielki w przepełnionej wiejskiej szkółce. Pracę w wyuczonym zawodzie traktowała jako źródło utrzymania do czasu, aż jej pióro nie zacznie przynosić dochodów. Boleśnie jednak odczuła utratę w 1897 r. tej ciężko wypracowanej pozycji.

Kiedy umiera dziadek Macneill, Lucy Maud Montgomery – wiejska nauczycielka z trzyletnim stażem wie, że dni jej niezależności są policzone. Wychowana w poczuciu obowiązku, rezygnuje z kariery zawodowej i wraca do Cavendish, do domu, w którym przyszło jej spędzić dzieciństwo od momentu, kiedy została osierocona przez matkę w wieku dwóch lat.

Wyjazd z Lower Badeque to nie tylko pożegnanie ze szkołą. Maud ciągle uwikłana jest w dwa spędzające jej sen z powiek związki. Jeden z Edwinem Simpsonem, którego nie jest w stanie pokochać, a któremu obiecała swą rękę. Drugi z Hermanem Leardem, który obudził w niej głęboką namiętność, lecz którego poślubienie oznaczałoby dla Maud wyrzeczenie się aspiracji i ideałów.

Po miesiącach rozpaczliwej wewnętrznej szamotaniny Maud definitywnie zrywa zaręczyny z Edwinem. Młody Simpson nie daje za wygraną, będzie prześladował swą niedoszłą żonę przez długie lata, oskarżając ją o złamanie serca i życia. Zerwanie z Edwinem nie oznacza wcale zwycięstwa Hermana. Z rozdartym sercem Maud żegna się też na zawsze z Leardem.

Po rozstaniu z Hermanem Maud mocno rozpacza; po powrocie do Cavendish życie bez niego staje się męką. Lecz on wkrótce odejdzie na zawsze – w czerwcu 1898 roku 27-letni Herman Leard umiera na zapalenie płuc.

Kiedy Maud dowiaduje się o jego śmierci, jedynym jej życzeniem jest “leżeć w jego ramionach, skamieniała w śmierci, jak on. Cały ból i samotność rozproszyć w nieskończonym śnie bez snów. Spać, wtulona w jego serce w śmiertelnym uścisku”. Po latach napisze do swojego korespondencyjnego przyjaciela George’a Mac- Millana, że śmierć Hermana uchroniła ją przed powrotem do niego, co zakończyłoby się katastrofą, czyli małżeństwem z Leardem.

Samotność i smutek znów wypełniają życie młodej pisarki, ale pasja pisania pozwala jej podnieść się i ruszyć do przodu. Targające nią emocje znajdą ujście w literaturze. Maud nie ma przyjaciółki – jej dawne koleżanki powychodziły za mąż, część została daleko w tyle za wykształconą i ambitną panną Montgomery.

W Cavendish – malutkiej, farmerskiej wiosce – niewielu jest rówieśników, wśród których Maud mogłaby znaleźć powiernika. Często przez długie dnie jedyną towarzyszką spragnionej kontaktu z ludźmi dziewczyny jest posuwająca się w latach, coraz bardziej przykra we współżyciu babka.

Chociaż Maud zdobywa coraz mocniejszą pozycję wśród kanadyjskich literatów i choć jej pisarstwo zaczyna przynosić dochody, to babka ciągle decyduje, ile można zużyć węgla, których pokoi wolno używać oraz… kiedy odbyć kąpiel. Nawet jeśli babka Macneill żywi jakieś ciepłe uczucia do wnuczki, to Maud coraz ciężej w to uwierzyć.

Lojalność wobec babki sprawia, że nasza bohaterka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji wobec reszty rodziny. Krewni zza płotu nie cierpią jej za to, że zamknęła im przed nosem drzwi do przejęcia na własność domu Alexandra Macneilla, który w testamencie zapisał go swemu synowi Johnowi.

Dopóki Maud opiekuje się babką, John może tylko złorzeczyć w duchu. Jednak gdy tylko babka umrze, John przejmie dom na własność i natychmiast pokaże drzwi swej znienawidzonej siostrzenicy. Maud wie, że zostanie pozbawiona domu, w którym wyrosła i który kocha.

Aspołeczność babki, nienawiść Macneillów zza płotu, wyrzuty Edwina i rozpacz po utracie Hermana czynią życie Maud chwilami nie do zniesienia. Na domiar złego w 1900 r. umiera ojciec, którego Maud kocha bezgranicznie, choć Hugh Montgomery opuścił córkę, gdy ta była jeszcze małą dziewczynką. W wieku 15 lat pisarka spędziła kilka miesięcy z ojcem i jego nową rodziną na zachodzie Kanady, ale tęsknota za ukochaną Wyspą Księcia Edwarda każe jej wrócić do Cavendish. Bo chociaż w domu Macneillów nie było ciepła dla wrażliwej dziewczynki, to TO JEST jej dom.

Teraz, gdy babka jej potrzebuje, Maud rezygnuje ze swojego osobistego życia, bo sumienie nie pozwoliłoby jej postąpić inaczej. Chociaż atrakcyjna panna Montgomery może mieć wielu wielbicieli, zdaje sobie sprawę, że zamążpójście oznaczałoby pozostawienie babki na łasce Johna. Tak więc małżeństwo zostaje wykreślone z planów Lucy Maud Montgomery.

Ewa Henry

Zdjęcia pochodzą z The Selected Journals of L.M. Montgomery, Vol. 1: 1889-1910 i zbiorów własnych autorki artykułu.

Podziękowania za współpracę dla Bernadety Milewski, autorki bloga: kierunekavonlea.blogspot.ca