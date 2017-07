Latem uważaj na “zimno”

Raz złapany wirus opryszczki zostaje z nami do końca życia, ale nie zawsze musi się “uaktywniać”. “Opryszczka pojawia się w sytuacjach obniżonej odporności organizmu” – mówi PAP Life dermatolog Agnieszka Rusin-Tupikowska i przestrzega np. przed klimatyzacją.

Jak tłumaczy w rozmowie z PAP Life dr n. med. Agnieszka Rusin-Tupikowska, specjalista dermatolog, opryszczkę wargową wywołuje wirus herpes simplex – nawet co trzeci z nas może być jego nosicielem. “Wirus ten nie występuje stale w okolicach ust. Najczęściej w stanie uśpienia gromadzi się w systemie nerwowym i czeka na odpowiednią sytuację, by zaatakować. Wówczas najczęściej pojawia się w rejonie czerwieni wargowej oraz w innych okolicach, np. pod nosem” – dodaje.

Opryszczka wargowa uaktywnia się w sytuacjach obniżonej odporności organizmu. “Czyli w trakcie przeziębienia, osłabienia, gorączki, a u kobiet także w trakcie menstruacji. Nie tylko, gdy chorujemy, lecz także w stresie – zwłaszcza długotrwałym lub gwałtownym – oraz gdy jesteśmy przemęczeni. Opryszczkę może również uaktywnić uraz mechaniczny, np. podczas zabiegu dentystycznego czy medycyny estetycznej” – wylicza PAP Life Rusin- Tupikowska. Jak się okazuje, sezon wakacyjny sprzyja występowaniu opryszczki. “Ostatnie chwile, często stresujące w pracy, kilka godzin lotu i słoneczna plaża – taki scenariusz opryszczka wręcz uwielbia. Też przedurlopowe osłabienie, słońce i podróż” – wskazuje PAP Life dermatolog i dodaje, że opryszczka uaktywnia się często po podróży samolotem, klimatyzowanym autem, pociągiem. “Zmęczeniu towarzyszy wtedy inny czynnik uaktywniający wirusa, a mianowicie wychłodzenie organizmu. Taka huśtawka temperaturowa u wielu osób budzi wirusa ze snu” – wyjaśnia.

Wirusem opryszczki zarażamy się raz, a potem już do końca życia jesteśmy jego nosicielem, co – jak zauważa doktor – nie znaczy, że musimy cierpieć z tego powodu. “Są osoby, u których objawy prawie wcale nie występują” – zaznacza dermatolog i podkreśla, że ostrożność powinno zachować się zwłaszcza wobec małych dzieci, które jeszcze nie złapały wirusa. Jak tego uniknąć? “Ponieważ wirus przenosi się drogą kropelkową, mając czynną opryszczkę, unikamy bliskiego kontaktu, pilnujemy, by dziecko nie wycierało buzi w te same ręczniki, co osoba chorująca na opryszczkę, nie całujemy dzieci, używamy odrębnych sztućców itp.” – wylicza Rusin- Tupikowska.

Jedni walczą z opryszczką preparatami – maściami, plastrami – z apteki, inni wierzą w działanie domowych sposobów, np. smarowanie opryszczki pastą do zębów czy wymieszaną z wodą polopiryną. “To, co można robić, poza stosowaniem odpowiednich leków przeciwwirusowych, to ignorowanie opryszczki – mimo iż swędzi, nie dotykamy jej, nie skubiemy, aby nie zwiększać uszkodzeń skóry. Zajęcie wirusem oczu wymaga bezwzględnie wizyty u okulisty” – przestrzega dermatolog i dodaje, że wszelkie domowe “wynalazki” tylko opóźniają właściwą walkę z wirusem. “Aby zredukować do minimum atak opryszczki, jak najwcześniej sięgamy po miejscowe maści przeciwwirusowe np. z acyklowirem, gdy tylko zaczynamy odczuwać charakterystyczne swędzenie” – kwituje