Kto i kiedy może sponsorować?

Według prawa imigracyjnego Kanady tak obywatel Kanady jak i stały mieszkaniec mają te same prawa i mogą sponsorować (do Kanady, oczywiście) swojego małżonka. Nie muszą przy tym wykazywać dochodów o jakiejś specjalnej wysokości, aczkolwiek muszą udowodnić, że utrzymają swojego małżonka w Kanadzie oraz że nie są bankrutami i że nie pobierają zapomogi społecznej w żadnej formie (mogą być na emeryturze oraz na rencie chorobowej).

Jest jeszcze wiele innych warunków, które musi spełniać sponsor oraz sponsorowany małżonek (dotyczy to również związków nieformalnych, nazywanych po polsku konkubinatami, a tu w Kanadzie określanych jako common law).

Natomiast prawo do sponsorowania małżonka zmienia się w stosunku do obywatela Kanady i stałego mieszkańca jeśli tenże sponsor nie mieszka na stałe w Kanadzie. Stały mieszkaniec Kanady mieszkający na stałe poza Kanadą po prostu nie może sponsorować swojego małżonka do Kanady (chyba że wróci tu na stałe). Natomiast obywatel Kanady może. Musi tylko wykazać, że wróci do Kanady na stałe najpóźniej gdy sponsorowana małżonka będzie otrzymywać pobyt stały w Kanadzie.

I o tym właśnie więcej chciałabym dzisiaj napisać. Otóż prawo się w tym względzie nie zmieniło od wielu, wielu lat. Dalej obywatel Kanady, który nie mieszka w Kanadzie na stałe może sponsorować małżonka do Kanady. Musi tylko udowodnić swoją intencję powrotu do Kanady najpóźniej gdy sponsorowany małżonek będzie otrzymywał pobyt stały. W tym celu trzeba na formularzach zaznaczyć właśnie ten kwadracik, który mówi o wyżej wymienionej intencji. I to mniej więcej 3-4 lata temu to było wystarczające. Aż Immigration Canada zorientowało się, że sponsor i osoba sponsorowana wprawdzie przyjechali do Kanady, ale… nie zostali aby tu na stałe zamieszkać, tak jak mówili, że to była ich intencja, ale zawrócili się na pięcie i wyjechali z powrotem do innego kraju, gdzie sponsor… kontynuował swoją pracę, którą tam posiadał.

Takiego rodzaju zachowanie było nie tylko zgodne z prawem, ale na dodatek dawało wielkie przywileje dla osoby sponsorowanej. Jak wiemy, osoba, która ma pobyt stały w Kanadzie, musi spełniać tzw. warunki rezydenta, albo może stracić pobyt stały (aczkolwiek nie automatycznie).

Natomiast jeśli stały mieszkaniec Kanady towarzyszy poza Kanadą małżonkowi, który jest obywatelem – to może poza Kanadą przebywać i pobytu stałego nie straci (i ten czas liczy się, np. do emerytury, bez mieszkania w Kanadzie!).

Sprytne, prawda? Jak tylko Immigration Canada zorientowało się, że tak się właśnie dzieje – wprawdzie nie zmieniono tych zasad samych w sobie, ale “intencja powrotu do Kanady” jest już traktowana bardziej rygorystycznie.

Poza kliknięciem w kwadracik na formularzu, trzeba również udowodnić swój zamiar mieszkania w Kanadzie. Jak? No właśnie! W tym jest cały problem, ponieważ od kilku lat jest bardzo trudno przekonać podejmującego decyzję oficera jeśli nie udowodni się na przykład, że zagraniczny kontrakt kończy się, że ma się zaklepaną ofertę pracy w Kanadzie, że się kupiło czy wynajęło mieszkanie/dom w Kanadzie i tak dalej: im więcej prawdziwych i przekonujących dowodów, tym większa szansa, że dostaniemy aprobatę naszej sprawy sponsorskiej. Jednakże nie jest to gwarancja – już wielokrotnie zdarzyło się moim klientom, że kupowali z dnia na dzień bilet do Kanady i dowód na powrót tutaj był tym przeważającym dowodem – sprawa była dopiero wtedy załatwiona pozytywnie.

Takie teraz nastąpiły czasy – nie ma już patrzenia przez palce: egzekwowane w 100 procentach są wszystkie reguły prawne, ponieważ inaczej było wiele przypadków nadużyć (czytaj: nawet kłamstw). Zgodnie z powiedzeniem, które słyszałam z ust mojej babci: jak kota nie ma, to myszy harcują.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.