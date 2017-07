Jak reforma Sądu Najwyższego dotyczy zwykłego Polaka?

Wielu Polaków myśli, że zmiany w sądownictwie ich bezpośrednio nie dotyczą. Czyżby?

Warto poczytać!

1. Myślałeś, że zamach na Sąd Najwyższy cię nie dotyczy? Adam Bodnar podaje 4 przykłady, które przemówią do wyobraźni

(…) Niezależność sądownictwa to wartość dla każdego z nas. Nie tylko dla prawników. To najważniejszy mechanizm ochrony naszych praw i wolności przed przemocą ze strony władzy. Obrona niezależnego sądownictwa to nie jest obrona elit, tylko obrona demokratycznego państwa prawnego. W świecie demokratycznym nie wymyślono nic lepszego niż trójpodział władz i niezależność sądów od władzy wykonawczej. Nawet nasz sojusznik zza oceanu uważa to za elementarz demokracji. Krytyka sądów ogranicza się tam do pomruków i pohukiwania, ale nigdy do zamachu na ich niezależność. (…)

2. W co PiS naprawdę gra?

Do Sejmu posłowie PiS wrzucili kolejny granat, który ma rozsadzić znane nam państwo: ustawę demolującą Sąd Najwyższy. Czytam opinie, że oto Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło, co zamierzyło, że właśnie dokonał się zamach stanu. Optymiści! Ta niesłychana inicjatywa oznacza koniec, owszem, ale to jest koniec jedynie początku. Bo prawdziwa jazda dopiero przed nami. Zanim jednak rozwinę tę myśl, zajmę się przez chwilę naiwnym przekonaniem większości Polaków, że deforma sądownictwa ich nie dotyczy. (…)