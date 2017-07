Jak leczyć nasze choroby? Przez żołądek do wątroby

Wątroba dba o nas ale czy my dbamy o nią? Jeżeli możemy trafić przez żołądek do serca, to czy do wątroby również? Oczywiście! O to kilka produktów, które warto wdrożyć do codziennej diety, aby wspomóc pracę wątroby i choć trochę o nią zadbać, tak jak ona dba o nas. Co pomoże nam zregenerować wątrobę? Oto kilka porad przygotowanych przez))Elżbietę Lange, eksperta kampanii “Szczęśliwa wątroba, szczęśliwy Ty”.

Burak

Buraki są warzywami bogatymi w betalainy będące silnymi przeciwutleniaczami. Związki te dzięki redukcji wolnych rodników, zapobiegają powstawaniu produktów utleniania lipidów, które mogą wykazywać działanie rakotwórcze. Dodatkowo zawierają dużą ilość rozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego, który zwiększa wydalanie tłuszczu z przewodu pokarmowego i opóźnia wchłanianie triglicerydów. Buraki można wdrożyć do diety w postaci szklanki surowego soku 2 razy w tygodniu, zup, czy jako dodatek do drugiego dania.

Amarantus

Udowodniono, że amarantus ze względu na dużą zawartość fenoli, tokoferoli i innych składników bioaktywnych, stanowi doskonałe źródło antyoksydantów. Ponadto amarantus może wykazywać działanie ochronne na komórki wątroby w)stosunku do toksycznego wpływu alkoholu i niektórych leków. Amarantus w ilości 1-2 łyżki świetnie sprawdzi się w formie przekąski jako dodatek do jogurtu czy śniadaniowej owsianki.

Jarmuż

Jarmuż nie bez powodu zwany jest “królem zieleniny”. Jest bogatym źródłem błonnika, potasu, beta-karotenu, żelaza, wapnia, niacyny, witamin A, B1, B2, E i C, a także chlorofilu. Wykazuje aktywność przeciwutleniającą, przeciwzapalną i przeciwnowotworową. Jarmuż bardzo dobrze komponuje się z kaszą czy mięsem. ) Już niewielka ilość świeżych liści dostarczy pokaźną dawkę antyoksydantów.

Awokado

Awokado jest bogatym źródłem takich składników odżywczych jak witamina E, luteina, glutation, beta-stitosterol, kwas foliowy, potas, magnez i błonnik pokarmowy. Awokado jest bogatym, naturalnym źródłem L-asparaginianu, aminokwasu niezbędnego do przebiegu wielu cyklów metabolicznych zachodzących w wątrobie. Prawidłowy przebieg procesów z udziałem L-asparaginianu jest jednym z elementów prawidłowej detoksykacji szkodliwych dla organizmu związków.

Kurkuma

Kurkuma, a właściwie zawarty w niej żółty barwnik – kurkumina wykazuje działanie ochronne w stosunku do różnych czynników hepatotoksycznych, w tym alkoholu, paracetamolu czy środków ochrony roślin. Ponadto usprawnia pracę wątroby, stymulując produkcję żółci oraz jej wydzielanie do światła dwunastnicy, wpływa na hamowanie procesów kancerogennych. Dobrą metodą na usprawnienie pracy wątroby może być włączenie do diety kurkumy poprzez dodawanie szczypty do kasz, mięs oraz picie naparu z kurkumy.